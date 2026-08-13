Xiaomi mang smartphone pin 7.500mAh đến thị trường Việt Nam

Xiaomi vừa giới thiệu dòng smartphone REDMI 17 Series tại thị trường Việt Nam, gồm hai phiên bản REDMI 17 và REDMI 17 5G.

Theo công bố từ hãng, REDMI 17 Series được trang bị pin 7.500mAh, cho thời gian sử dụng kéo dài tới hai ngày trong các nhu cầu thông thường. Máy hỗ trợ sạc nhanh 45W và sạc ngược có dây công suất 22,5W để cấp nguồn cho các thiết bị khác khi cần.

(Ảnh: Xiaomi)

Về thiết kế, REDMI 17 Series sở hữu màn hình 6,9 inch với tần số quét 120Hz. Thiết bị có khung viền phẳng, cụm camera được hoàn thiện theo phong cách kim loại và tích hợp hệ thống đèn Dynamic RGB Light phục vụ các thông báo trạng thái như cuộc gọi, tin nhắn hay sạc pin.

Hãng cho biết màn hình của dòng máy mới được trang bị công nghệ DC Dimming cùng các chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland nhằm giảm hiện tượng nhấp nháy và ánh sáng xanh.

Ở khía cạnh độ bền, REDMI 17 Series sử dụng kính Corning Gorilla Glass 7i, đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64. Công nghệ Wet Touch giúp màn hình duy trì khả năng phản hồi khi tay hoặc bề mặt màn hình bị ướt.

Cả hai phiên bản đều chạy hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3, hỗ trợ kết nối 5G và cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ bằng thẻ nhớ lên đến 2TB. Hệ thống camera AI kép độ phân giải 50MP hỗ trợ quay video bằng đồng thời camera trước và sau. Máy cũng được trang bị loa kép stereo với mức âm lượng được hãng công bố có thể tăng lên đến 300%.

(Ảnh: Xiaomi)

(Ảnh: Xiaomi)

Tại Việt Nam, REDMI 17 được phân phối với ba tùy chọn bộ nhớ gồm 4GB/128GB, 4GB/256GB và 6GB/256GB, giá bán lần lượt 5,99 triệu đồng, 6,69 triệu đồng và 7,49 triệu đồng.

Trong khi đó, REDMI 17 5G có hai phiên bản 4GB/128GB và 4GB/256GB, giá bán tương ứng 6,49 triệu đồng và 7,25 triệu đồng.

Sản phẩm được mở bán từ ngày 7/8. Trong giai đoạn mở bán, người mua được áp dụng chương trình trả góp 0% cùng một số ưu đãi quà tặng và giảm giá.