Starlink chính thức có mặt tại Việt Nam, giá từ 1,13 triệu đồng mỗi tháng

Thông báo được đưa ra lúc nửa đêm bằng một dòng trạng thái ngắn gọn, nhưng đủ khép lại gần nửa năm chờ đợi của người dùng trong nước

Tối 12/8, tài khoản chính thức của Starlink trên X đăng một dòng trạng thái ngắn: dịch vụ Internet vệ tinh tốc độ cao, độ trễ thấp của hãng đã có mặt tại Việt Nam, kèm đường link dẫn tới starlink.com/vietnam. Không có sự kiện ra mắt hay thông cáo dài dòng, chỉ một dòng tin khép lại gần nửa năm chờ đợi kể từ khi Starlink Services Vietnam nhận giấy phép thí điểm hồi giữa tháng 2. Sáng 13/8, bản đồ vùng phủ của Starlink chuyển toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sang trạng thái "Có sẵn", website tiếng Việt mở cổng nhận đơn hàng.

Trên website, Starlink hiện chỉ bán duy nhất gói hộ gia đình (Residential) với hai mức cước: 1.131.990 đồng/tháng cho tốc độ 100 Mbps, và 1.711.100 đồng/tháng cho gói tiêu chuẩn tốc độ tối đa trên 400 Mbps. Cả hai đều dùng dữ liệu không giới hạn, không ràng buộc hợp đồng dài hạn, và có chính sách dùng thử 30 ngày, hoàn tiền đầy đủ nếu không hài lòng.

Giao diện trang starlink.com/vietnam hiển thị hai gói cước Residential

Về phần cứng, Starlink lần đầu đưa ra hai lựa chọn cho người dùng Việt Nam thay vì chỉ một bộ Standard 4X như giai đoạn nhận đặt cọc trước đó. Bộ Mini nhỏ gọn có giá 8.655.300 đồng, nặng 1,1 kg, tiêu thụ điện 25-40 W, tích hợp sẵn router, phù hợp nhu cầu di động hoặc muốn lắp đặt nhanh gọn. Bộ Standard 4X quen thuộc giữ nguyên giá 10.269.900 đồng, nặng 2,9 kg, tiêu thụ điện 75-100 W, đi kèm Router 3 hỗ trợ Wi-Fi 6. Cả hai đều chống nước và chịu được gió trên 96 km/h. Tính cả cước tháng đầu, tổng chi phí khởi điểm dao động khoảng 9,8-12 triệu đồng tùy lựa chọn thiết bị và gói cước, chưa tính phí vận chuyển. Người dùng có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc ZaloPay.

Đơn vị vận hành là Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, pháp nhân 100% vốn nước ngoài của SpaceX, trụ sở tại Hà Nội. Giai đoạn thí điểm giới hạn tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối và kéo dài đến trước ngày 1/1/2031.

Trung tâm dữ liệu Fornix HCM02 của FPT Telecom

FPT Telecom là đối tác trong nước đầu tiên của Starlink, hỗ trợ xây dựng trạm gateway mặt đất đặt tại trung tâm dữ liệu Fornix HCM02. Đây là nơi tín hiệu từ vệ tinh quỹ đạo thấp được đưa xuống mặt đất và định tuyến vào hạ tầng Internet trong nước, đồng thời đảm bảo dữ liệu tuân thủ quy định an ninh mạng Việt Nam trước khi ra khỏi biên giới. Để kích hoạt dịch vụ, tên trên tài khoản đăng ký phải trùng khớp hoàn toàn với giấy tờ tùy thân hợp lệ, nếu không hệ thống sẽ từ chối kích hoạt. Thiết bị dự kiến giao trong 1-2 tuần sau khi đặt hàng.

Tốc độ tối đa trên 400 Mbps của gói cước cao nhất nghe có vẻ ấn tượng, nhưng chưa chắc vượt trội so với mạng trong nước ở khu vực đô thị. Theo số liệu tháng 1/2026, tốc độ tải xuống mạng 5G của Viettel đạt trung bình 616,99 Mbps, còn VNPT đạt 311,11 Mbps. Ở mảng cố định, tốc độ trung bình toàn quốc khoảng 111-176 Mbps tùy thống kê. Nói cách khác, Starlink không mang lại lợi thế tốc độ rõ rệt ở nơi cáp quang và 5G đã phủ dày, mà giá trị của dịch vụ nằm ở khả năng phủ sóng những nơi hạ tầng mặt đất chưa vươn tới như vùng sâu, vùng xa, hải đảo hay tàu thuyền.

Với mức giá chính thức đã công bố, các bộ thiết bị Starlink xách tay từng rao bán tràn lan trên mạng xã hội nhiều khả năng mất lợi thế về giá, trong khi người dùng vẫn đối mặt rủi ro bị phạt 70-100 triệu đồng nếu tiếp tục dùng thiết bị đăng ký ở nước ngoài hoặc chưa được chứng nhận hợp quy tại Việt Nam.

Giới phân tích viễn thông quốc tế từng nhận định các nhà mạng Việt Nam đang cung cấp dịch vụ ở đẳng cấp thế giới với mức giá hợp lý, khiến dư địa cạnh tranh trực diện của Starlink ở phân khúc phổ thông không lớn. Trong khi đó, Viettel, nhà mạng có vùng phủ 5G lớn nhất nước với khoảng 90% dân số, từng xác nhận đang nghiên cứu công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp, cho thấy nhà mạng nội địa cũng để mắt tới hướng đi tương tự thay vì đứng ngoài cuộc chơi.

Người dùng có nhu cầu tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc cần đường truyền dự phòng có thể đặt hàng ngay tại starlink.com/vietnam bằng cách nhập địa chỉ lắp đặt, chọn gói cước và thiết bị, sau đó thanh toán trực tuyến. Thiết bị được giao tận nơi, tự lắp đặt theo hướng dẫn trong ứng dụng Starlink, không cần kỹ thuật viên hỗ trợ.