Internet vệ tinh Starlink chốt giá tại Việt Nam: Hơn 1,7 triệu đồng mỗi tháng nhưng chưa thể kết nối

Người dùng Việt Nam hiện đã có thể tham khảo mức giá dịch vụ Internet vệ tinh của Starlink với tổng chi phí ban đầu ước tính hơn 12,5 triệu đồng, tuy nhiên thời điểm chính thức có thể trải nghiệm băng thông tốc độ cao này vẫn còn chưa được công bố.

Mới đây, trên website chính thức, Starlink hiện đang hiển thị hai gói dịch vụ Internet vệ tinh dành cho thị trường Việt Nam bao gồm gói cá nhân và gói doanh nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, hãng mới chỉ công bố thông tin chi tiết cho khách hàng cá nhân với gói cước dành cho hộ gia đình có mức giá hơn 1,71 triệu đồng mỗi tháng. Gói dịch vụ này mang đến dữ liệu không giới hạn, khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt, quy trình cài đặt đơn giản theo hình thức "cắm là chạy" và đi kèm chương trình dùng thử trong 30 ngày.

Để có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ, người dùng bắt buộc phải trang bị bộ phần cứng Standard 4X với giá gần 10,27 triệu đồng. Thiết bị bao gồm một ăng-ten thu tín hiệu vệ tinh, bộ định tuyến Wi-Fi 6 thế hệ thứ ba, chân đế, dây nguồn và cáp kết nối. Bộ phần cứng này được thiết kế tối ưu với trọng lượng 2,9 kg, tiêu thụ điện năng trung bình 75 - 100W và đặc biệt có khả năng hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện sức gió vượt mức 96 km/giờ.

Tổng chi phí mà khách hàng phải chi trả để sử dụng Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam là 12,5 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh tiền cước và thiết bị, khách hàng còn phải thanh toán thêm gần 579.000 đồng phí vận chuyển và xử lý không hoàn lại. Như vậy, tổng số tiền ước tính mà người dùng phải chi trả để thiết lập dịch vụ lên tới hơn 12,55 triệu đồng trong tháng đầu tiên. Từ tháng thứ hai trở đi, chi phí duy trì mạng sẽ là 1,71 triệu đồng mỗi tháng.

Khi đặt lên bàn cân so sánh, mức giá của Starlink tỏ ra khá cao so với mặt bằng chung các dịch vụ viễn thông tại Việt Nam. Khảo sát cho thấy các gói Internet cáp quang truyền thống hiện nay chỉ dao động từ 190.000 đến 310.000 đồng mỗi tháng, trong khi các gói dữ liệu di động 4G/5G cũng chỉ nằm ở mức 70.000 đến 380.000 đồng mỗi tháng.

Bộ phần cứng Standard 4X. (Ảnh: Starlink)

Dù đã công bố mức giá chi tiết, dịch vụ Starlink thực tế vẫn chưa khả dụng đối với người dùng Việt Nam. Trên trang web chính thức của Starlink thông báo như sau: “Chúng tôi không thể cung cấp thời gian ước tính về việc dịch vụ sẽ khả dụng, nhưng các đội ngũ của chúng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể để tăng dung lượng cho chòm sao, nhằm tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng cho nhiều khách hàng trên toàn thế giới.”

Trong khoảng thời gian chờ đợi, những khách hàng quan tâm có thể đăng ký giữ chỗ trước bằng cách đặt cọc số tiền hơn 1,8 triệu đồng. Khoản tiền này sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá mua bộ phần cứng khi thanh toán chính thức. Nếu thay đổi ý định trước khi thiết bị được giao, người dùng hoàn toàn có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ số tiền đặt cọc này thông qua tài khoản Starlink.

Hãng cũng đặc biệt lưu ý người dùng rằng mức giá cuối cùng của dịch vụ và thiết bị có thể thay đổi tại thời điểm đặt hàng chính thức. Bên cạnh đó, số lượng đăng ký cũng có thể bị giới hạn tùy thuộc vào năng lực đáp ứng thực tế của mạng lưới hệ thống.

Starlink phù hợp với các "vùng lõm" tín hiệu hoặc trong thời điểm khẩn cấp như thiên tai

Starlink là dự án Internet vệ tinh đầy tham vọng do Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển, hướng đến mục tiêu phủ sóng Internet băng thông rộng tốc độ cao trên phạm vi toàn cầu. Nhờ hoạt động ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp cách mặt đất chỉ khoảng 550 km thay vì 36.000 km như vệ tinh viễn thông truyền thống, các vệ tinh Starlink giúp giảm thiểu đáng kể độ trễ truyền tải tín hiệu.

Theo thông số kỹ thuật được công bố, người dùng có thể kỳ vọng tốc độ tải xuống thông thường đạt mức 135 đến 305 Mbps và tốc độ tải lên dao động từ 20 đến 40 Mbps. Cấu hình này hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà và liền mạch cho các tác vụ đòi hỏi sự phản hồi theo thời gian thực như họp trực tuyến, chơi game, điều khiển từ xa và truyền dẫn các dữ liệu khẩn cấp.