Techcombank cảnh báo quan trọng đến người có tài khoản ngân hàng

Tội phạm mạng đang ráo riết săn lùng dữ liệu cá nhân, đặc biệt là khuôn mặt và giọng nói bằng cách mạo danh cơ quan chức năng. Trước tình hình này, Techcombank vừa phát đi thông báo khẩn, khuyến cáo người dùng tuyệt đối cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Thời gian gần đây, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cho biết đã liên tục ghi nhận sự gia tăng của các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến nhắm vào dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng của người dùng trên các nền tảng mạng xã hội. Phổ biến nhất là tình trạng tội phạm công nghệ cao rêu rao thu mua hoặc thuê mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử và thông tin định danh như căn cước công dân với giá cao.

Nguy hiểm hơn, kẻ gian còn trắng trợn mạo danh các cơ quan nhà nước, công ty viễn thông hoặc chính các ngân hàng lớn để liên hệ với người dân. Chúng thường dùng chiêu bài yêu cầu nạn nhân "cập nhật dữ liệu sinh trắc học" qua các đường link lạ hay ứng dụng giả mạo, từ đó lén lút thu thập video khuôn mặt, giọng nói nhằm mục đích chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản.

Để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tài sản, Techcombank khuyến nghị khách hàng cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc chủ động bảo mật. Người dùng cần tự quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân, đặc biệt là dữ liệu sinh trắc học và thông tin tài khoản. Mọi thông báo hay hướng dẫn chỉ nên được tiếp nhận từ các kênh thông tin chính thống, nơi có dấu tích xanh xác thực và website có tên miền hợp pháp.

Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch hay làm theo yêu cầu nào, việc kiểm tra chéo danh tính người liên hệ qua các kênh độc lập là vô cùng cần thiết. Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào về việc lộ thông tin hoặc bị lừa đảo, khách hàng cần lập tức khóa thẻ và tài khoản ngay trên ứng dụng ngân hàng, đồng thời gọi đến đường dây nóng 24/7 của Techcombank hoặc đến chi nhánh gần nhất để được xử lý kịp thời.

Bên cạnh những biện pháp phòng ngừa, Techcombank cũng đưa ra những khuyến cáo nghiêm ngặt về các hành vi tuyệt đối không được làm. Việc mua bán, cho thuê hay cho mượn tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào đều tiềm ẩn rủi ro cực lớn và có thể bị xử lý hình sự nếu tài khoản đó bị lợi dụng để lừa đảo, rửa tiền. Khách hàng phải giữ kín tuyệt đối các thông tin nhạy cảm như tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, số thẻ, mã CVV và dữ liệu sinh trắc học.

Techcombank nhấn mạnh rằng ngân hàng hay các cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin bảo mật này. Cuối cùng, người dùng không được dùng tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho các mục đích vi phạm pháp luật, đồng thời phải từ bỏ ngay thói quen hớ hênh chia sẻ công khai hình ảnh giấy tờ tùy thân lên mạng xã hội để không biến mình thành "con mồi" của tội phạm.