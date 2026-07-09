Tài khoản lâu không sử dụng bị âm phí, khách hàng cần lưu ý gì?

Các tài khoản ít hoặc không hoạt động trong nhiều tháng thường được xếp vào nhóm tài khoản "ngủ đông" hoặc tài khoản không hoạt động. Tuy nhiên, việc không giao dịch không đồng nghĩa tài khoản sẽ tự động đóng hoặc ngừng tính phí.

Cùng với sự phát triển mạnh của thanh toán không dùng tiền mặt, nhiều người hiện sở hữu cùng lúc nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ nhu cầu nhận lương, chuyển khoản, mua sắm trực tuyến hoặc săn ưu đãi từ các ứng dụng tài chính. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, không ít tài khoản bị bỏ quên do khách hàng không còn nhu cầu giao dịch.

Thực tế cho thấy, nhiều tài khoản dù không phát sinh giao dịch trong thời gian dài vẫn âm thầm bị trừ phí duy trì dịch vụ hàng tháng. Với những tài khoản chỉ còn số dư nhỏ, khoản tiền này có thể bị "bào mòn" dần đến hết mà chủ tài khoản không hề hay biết.

Tài khoản không dùng vẫn có thể bị thu phí

Theo ghi nhận tại nhiều ngân hàng thương mại, các tài khoản ít hoặc không hoạt động trong nhiều tháng thường được xếp vào nhóm tài khoản "ngủ đông" hoặc tài khoản không hoạt động. Tuy nhiên, việc không giao dịch không đồng nghĩa tài khoản sẽ tự động đóng hoặc ngừng tính phí.

Nếu khách hàng vẫn đăng ký các dịch vụ đi kèm như SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking hoặc thông báo biến động số dư qua tin nhắn điện thoại, ngân hàng vẫn có thể tiếp tục thu phí định kỳ theo biểu phí đã công bố.

Mức phí duy trì thường dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi tháng tùy từng ngân hàng và loại dịch vụ. Trong ngắn hạn, khoản tiền này có thể không đáng kể, nhưng với những tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn đồng hoặc ít hơn, số dư sẽ giảm dần theo thời gian.

Nhiều khách hàng cho biết chỉ đến khi đăng nhập lại ứng dụng ngân hàng hoặc cần sử dụng tài khoản cũ mới phát hiện tài khoản đã hết tiền, thậm chí bị âm do các khoản phí tồn đọng.

Đáng chú ý, tại một số ngân hàng, dù tài khoản không còn số dư nhưng hệ thống vẫn tiếp tục ghi nhận phí dịch vụ ở trạng thái âm. Khi khách hàng nạp tiền trở lại, khoản phí phát sinh trước đó có thể bị tự động khấu trừ trước khi số tiền mới được sử dụng.

Người dùng nên chủ động rà soát tài khoản

Ngoài nguy cơ mất tiền âm thầm, việc để tồn tại nhiều tài khoản không sử dụng còn tiềm ẩn rủi ro về bảo mật thông tin tài chính. Trong trường hợp khách hàng không còn theo dõi biến động số dư hoặc quên quản lý tài khoản, nguy cơ phát sinh giao dịch bất thường cũng tăng lên.

Các chuyên gia tài chính khuyến nghị người dùng nên định kỳ rà soát lại toàn bộ tài khoản ngân hàng đang sở hữu, đặc biệt là các tài khoản mở từ lâu nhưng không còn nhu cầu sử dụng. Nếu không dùng đến, khách hàng nên chủ động khóa tài khoản hoặc hủy các dịch vụ phát sinh phí để tránh mất tiền không cần thiết.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể cân nhắc chuyển từ SMS Banking sang nhận thông báo biến động số dư qua ứng dụng ngân hàng nhằm tiết giảm chi phí duy trì hàng tháng. Hiện nay, nhiều ngân hàng đã miễn phí chuyển khoản và hỗ trợ thông báo giao dịch trực tiếp trên ứng dụng mà không phát sinh thêm phí.

Trong bối cảnh số lượng tài khoản thanh toán cá nhân tăng nhanh những năm gần đây, việc quản lý tài khoản hiệu quả không chỉ giúp khách hàng tránh thất thoát tiền âm thầm mà còn góp phần nâng cao an toàn tài chính cá nhân trong môi trường số.

TB (tổng hợp theo Thời báo ngân hàng)