Viettel vượt Starlink của Elon Musk

Theo báo cáo Telecoms 150 năm 2026 do Brand Finance công bố ngày 3/3, Tập đoàn Viettel đã vươn lên vị trí thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới, vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành, trong đó có dịch vụ internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk.

Báo cáo cho biết tổng giá trị của 150 thương hiệu viễn thông lớn nhất toàn cầu năm 2026 đạt 741,8 tỷ USD, phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng mạnh của ngành viễn thông toàn cầu.

Viettel dẫn đầu bảng xếp hạng sức mạnh thương hiệu

Trong bảng xếp hạng năm nay, Viettel đạt Chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) 89,9/100 điểm, tương ứng mức xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo hệ thống đánh giá của Brand Finance.

Theo tổ chức này, Viettel ghi điểm nổi bật ở nhiều tiêu chí quan trọng như mức độ tin cậy, danh tiếng thương hiệu, khả năng được khách hàng giới thiệu và mức độ ưu tiên lựa chọn của người dùng. Báo cáo đánh giá đây là kết quả của sự gắn kết mạnh mẽ giữa doanh nghiệp và khách hàng, đặc biệt tại thị trường nội địa.

Ngoài Viettel, nhóm thương hiệu viễn thông có sức mạnh cao nhất còn có các doanh nghiệp như Proximus, Turkcell, Elisa và Globe Telecom.

Starlink tăng trưởng mạnh nhưng vẫn đứng sau

Trong khi đó, Starlink - dịch vụ internet vệ tinh của SpaceX - tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh. Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của Starlink tăng gấp đôi lên 5,2 tỷ USD, nhờ việc thu hút thêm 4,6 triệu thuê bao mới, nâng tổng số người dùng toàn cầu lên hơn 9 triệu.

Dù vậy, Starlink mới chỉ lần đầu lọt vào Top 500 thương hiệu toàn cầu và đứng thứ 5 trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông. (Ảnh minh hoạ)

Xét về quy mô giá trị thương hiệu tuyệt đối, Deutsche Telekom vẫn giữ vị trí số một toàn cầu với 96,2 tỷ USD. Giá trị thương hiệu của tập đoàn này đã tăng 141% kể từ năm 2020, đồng thời trở thành thương hiệu châu Âu duy nhất nằm trong Top 20 toàn cầu.

Ở lĩnh vực hạ tầng viễn thông, Huawei tiếp tục dẫn đầu với 35,1 tỷ USD, xếp trên Cisco và Qualcomm (8,7 tỷ USD).

Thị trường viễn thông toàn cầu dịch chuyển

Ông Lorenzo Coruzzi, Giám đốc định giá của Brand Finance, nhận định dù Mỹ vẫn nắm giữ tổng giá trị thương hiệu viễn thông lớn nhất, nhưng động lực tăng trưởng dài hạn đang chuyển dịch sang châu Phi, Mỹ Latinh và Nam Á.

Theo ông, sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh, internet băng thông rộng và dịch vụ tài chính số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các nhà mạng tại các thị trường đang phát triển.

Một ví dụ đáng chú ý là Yas - thương hiệu thuộc AXIAN Telecom - khi lần đầu lọt Top 20 thương hiệu viễn thông mạnh nhất thế giới với định giá khoảng 277 triệu USD.