Mạng xã hội dậy sóng vì vé BIGBANG, sold out sau 2 giờ mở bán

Chỉ khoảng hơn 2 giờ sau khi mở bán, toàn bộ lượng vé dành cho người hâm mộ BIGBANG sở hữu V.I.P Membership đủ điều kiện đã được bán hết.

Sức nóng của BIGBANG tại Việt Nam tiếp tục được chứng minh khi đợt mở bán vé presale đầu tiên cho concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã nhanh chóng ghi nhận tình trạng cháy vé.

Từ 10h sáng 13/8, hệ thống CTicket chính thức mở cổng bán vé ưu tiên cho nhóm người hâm mộ đã hoàn thành khảo sát đăng ký trước đó. Ngay khi mở bán, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh ghi nhận lượng người chờ mua vé ở mức rất cao.

Sau nhiều năm vắng bóng trong hoạt động nhóm, chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ, trong đó Hà Nội là một trong những điểm dừng chân đáng chú ý tại Đông Nam Á. (Ảnh: YG)

(Ảnh: YG)

Nhiều người hâm mộ chia sẻ phải xếp hàng trực tuyến với hàng chục nghìn tài khoản phía trước. Một tài khoản đăng tải hình ảnh cho thấy vị trí chờ lên tới gần 60.000 người. Trong khi đó, những người có số thứ tự thuận lợi hơn nhanh chóng hoàn tất giao dịch và khoe vé thành công chỉ sau ít phút.

Trên Threads và các hội nhóm người hâm mộ BIGBANG, không khí săn vé trở nên sôi động suốt nhiều giờ. Các bài đăng khoe vé liên tục xuất hiện, từ những hạng vé phổ thông đến các khu vực có giá trị cao như Diamond hay Ultimate. Một số người hâm mộ cho biết đã chuẩn bị từ sớm, đăng nhập nhiều thiết bị và canh đúng thời điểm mở bán để tăng cơ hội sở hữu vé.

Người hâm mộ BIGBANG chia sẻ khoảnh khắc săn vé thành công trong đợt mở bán presale đầu tiên ngày 13/8. (Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Lượng truy cập lớn khiến nhiều người phải chờ sau hàng chục nghìn tài khoản để có cơ hội mua vé. (Ảnh chụp màn hình)

Việc lượng vé presale đầu tiên được bán hết trong khoảng 130 phút cho thấy sức hút đặc biệt của BIGBANG sau nhiều năm vắng bóng tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế nhận được sự quan tâm lớn nhất của cộng đồng người hâm mộ K-pop trong năm nay.

Theo công bố, BIGBANG sẽ biểu diễn hai đêm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10/2026. Sau khi đợt presale dành cho V.I.P Membership khép lại, cơ hội tiếp theo sẽ thuộc về nhóm khách hàng sở hữu thẻ VPBank Mastercard. Chương trình mở bán ưu tiên này diễn ra từ 10h ngày 14/8 đến 23h59 cùng ngày.

(Ảnh chụp màn hình: YG)

(Ảnh chụp màn hình: YG)

(Ảnh chụp màn hình: YG)

Với lượng người quan tâm lớn cùng tốc độ bán vé trong ngày đầu tiên, cuộc đua săn vé BIGBANG tại Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục nóng lên trong những đợt mở bán tiếp theo.