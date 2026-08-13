Công an đề nghị 508 chủ phương tiện trong danh sách sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hơn 500 phương tiện bị phát hiện chạy quá tốc độ tại nhiều tuyến đường ở tỉnh này trong nửa đầu tháng 7, danh sách vi phạm đã được công bố để phục vụ việc xử phạt.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo danh sách phương tiện vi phạm quy định về tốc độ được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 15/7, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 508 trường hợp vi phạm tốc độ trên nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Các tuyến đường có phương tiện vi phạm gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 47B, Quốc lộ 47, Quốc lộ 15 và đường Hồ Chí Minh.

Trên tuyến Quốc lộ 1, lực lượng chức năng ghi nhận 138 trường hợp vi phạm, gồm các phương tiện sau:

Trên tuyến Quốc lộ 10, lực lượng chức năng ghi nhận 9 trường hợp vi phạm, gồm các phương tiện sau:

Trên tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1, lực lượng chức năng ghi nhận 57 trường hợp vi phạm, gồm các phương tiện sau:

Trên tuyến Quốc lộ 47B, lực lượng chức năng ghi nhận 50 trường hợp vi phạm, gồm các phương tiện sau:

Tại tuyến Quốc lộ 47, có 22 trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng ghi nhận, cụ thể:

Tuyến Quốc lộ 45 ghi nhận 49 trường hợp vi phạm tốc độ, trong đó:

Trên Quốc lộ 15, lực lượng chức năng phát hiện 22 trường hợp vi phạm tốc độ, gồm:

Đường Hồ Chí Minh ghi nhận số trường hợp vi phạm nhiều nhất, với 161 phương tiện bị phát hiện, cụ thể:

Thông tin về các trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng lập hồ sơ để phục vụ công tác xử phạt nguội. Chủ phương tiện và những cá nhân, tổ chức có liên quan được yêu cầu chủ động kiểm tra, liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa cho biết, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xảy ra vi phạm, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến hành vi vi phạm hành chính.

Sau khi nhận được thông báo, người vi phạm căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe để liên hệ giải quyết vụ việc tại một trong các địa điểm được cơ quan công an hướng dẫn.

Cụ thể, người dân có thể đến Bộ phận Một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa, tại số 1 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, tại Km 570+450 đường Hồ Chí Minh, thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa; hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa theo nơi cư trú.

Đáng chú ý, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin về phương tiện vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông.

Người dân có thể chủ động tra cứu phương tiện vi phạm trên trang thông tin của Cục Cảnh sát giao thông theo hướng dẫn để kiểm tra tình trạng phương tiện của mình.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các chủ phương tiện, tổ chức và cá nhân liên quan chủ động chấp hành thông báo, phối hợp giải quyết các trường hợp vi phạm và nghiêm túc tuân thủ quy định về tốc độ khi tham gia giao thông.

*Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa