Công an thông báo quan trọng về CCCD, người dân đặc biệt chú ý

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo cũ xuất hiện trở lại.

Thời gian gần đây, chiêu trò lừa đảo tuyển Cộng tác viên (CTV) thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki...) đang rầm rộ trở lại với những kịch bản tinh vi hơn, khiến nhiều người "sập bẫy" trắng tay.

Kịch bản lừa đảo "Bình cũ rượu mới":

- Dụ dỗ bằng "Việc nhẹ lương cao": Nhắn tin mời chào làm CTV gắn link sản phẩm, hoa hồng hấp dẫn từ 10.000đ - 500.000đ/sản phẩm.

- Thả con săn sắt: Cho nạn nhân nhận tiền thật ở 1-2 đơn hàng đầu tiên (giá trị nhỏ) để tạo lòng tin.

- Bắt con cá rô: Yêu cầu chốt đơn hàng giá trị cao hơn, bắt đóng tiền "đối ứng", tiền cọc hoặc phí xác minh, đóng thuế...

- Tận thu & Biến mất: Khi nạn nhân đòi tiền, chúng lấy lý do lỗi hệ thống để yêu cầu nạp thêm. Cuối cùng là chặn tài khoản, xóa dấu vết trên Telegram.

Những biến tướng nguy hiểm khác:

- Đầu tư tài chính ảo: Dẫn dụ tham gia các sàn tiền số, chứng khoán quốc tế (Etfinvest, Trusty, Ozon corp...) với lời hứa lợi nhuận khủng.

- Lừa đảo "Cứu nét": Giả danh luật sư, chuyên gia an ninh mạng hứa hẹn "lấy lại tiền đã mất" nhưng yêu cầu đóng phí trước 5-10%.

- Lừa bán vé sự kiện/phim: Lợi dụng cơn sốt các sự kiện (như phim hot, show diễn) để bán vé giả qua các hội nhóm.

Các chuyên gia khuyến cáo:

- 99% giao dịch dẫn đến Telegram là lừa đảo: Đây là ứng dụng kẻ xấu dùng để dễ dàng xóa bằng chứng.

- Không cung cấp thông tin nhạy cảm: Tuyệt đối không đưa số CCCD, mã OTP, số tài khoản ngân hàng cho người lạ qua mạng.

- Tỉnh táo trước yêu cầu nạp tiền: Không có công việc chân chính nào yêu cầu bạn phải "nạp tiền cọc" hay "đóng phí" để được đi làm.

- Xác minh đa kênh: Kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, cửa hàng qua các nguồn chính thống trước khi giao dịch.

Hãy nhớ rằng: Kẻ lừa đảo đánh vào tâm lý "tiếc của" và "ngại trình báo". Nếu đã lỡ sập bẫy, hãy lập tức tố giác với cơ quan công an để hạn chế thiệt hại!