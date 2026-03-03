Điện thoại Leica Leitzphone ra mắt tại Việt Nam, có gì hot mà giá 50 triệu đồng?

Mới đây, Xiaomi đã khiến giới công nghệ Việt Nam mãn nhãn khi chính thức ra mắt dòng Xiaomi 17 series, tâm điểm là phiên bản kỷ niệm 100 năm mang tên Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh mà còn là một kiệt tác thiết kế mang đậm dấu ấn vượt thời gian của Leica, với mức giá công bố lên tới 49.990.000 đồng cho phiên bản 16GB RAM và 1TB bộ nhớ trong.

Chiếc Leica Leitzphone thu hút mọi ánh nhìn nhờ cụm camera tròn đặc trưng và dấu chấm đỏ biểu tượng - minh chứng cho giá trị nguyên bản của thương hiệu máy ảnh Đức. Điểm nhấn đột phá nhất về mặt thao tác là Leica Camera Ring, một vòng điều khiển vật lý bao quanh cụm camera cho phép người dùng xoay để kích hoạt máy ảnh nhanh, hoặc tinh chỉnh trực quan các thông số như EV và tốc độ màn trập.

Thiết bị còn sở hữu chế độ nhiếp ảnh độc quyền Leica Essential, tái hiện hoàn hảo chất ảnh analog tương phản sâu sắc của hai huyền thoại Leica M3 và Leica M9. Toàn bộ giao diện người dùng, từ biểu tượng, phông chữ đến âm thanh đều được thiết kế đồng bộ theo ngôn ngữ thị giác tinh tế của Leica.

Đứng lên bàn cân với Xiaomi 17 Ultra được ra mắt cùng thời điểm, Leica Leitzphone cho thấy sự tương đồng đáng kinh ngạc về nền tảng phần cứng khi cả hai siêu phẩm chính hãng này đều mang trong mình sức mạnh càn lướt từ con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 đầu bảng, viên pin dung lượng khủng cùng cụm camera có thông số kỹ thuật chạm đỉnh.

Tuy nhiên, điểm khác biệt "ăn tiền" của Leica Leitzphone lại nằm ở chất riêng đầy sắc lạnh mà nhà sản xuất nước Đức đã dày công nhào nặn. Bằng những tinh chỉnh can thiệp sâu từ diện mạo bên ngoài cho đến linh hồn thuật toán bên trong, thiết bị này đã hoàn toàn rũ bỏ lớp áo smartphone thông thường để kiêu hãnh vươn mình thành một "chiếc máy ảnh biết nghe gọi" đúng nghĩa.

Hiện tại, chiếc smartphone này đang có ưu đãi giảm giá 5.000.000 đồng xuống còn 44.990.000 đồng. Đây là một mức giá hấp dẫn đối với những tay chơi hệ Leica thứ thiệt hay giới mộ điệu đang say mê các dải sản phẩm nhiếp ảnh của hãng, sự xuất hiện của Leitzphone chắc chắn sẽ dội một luồng cảm hứng sáng tạo mãnh liệt, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh di động đầy gai góc và không thể bị hòa lẫn.