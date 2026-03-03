Giá xe máy giảm sâu sau Tết: Thời điểm vàng để "chốt đơn"?

Khác với cảnh xếp hàng hay tình trạng "đội giá" thường thấy trước kỳ nghỉ lễ, hiện tại các đại lý lớn đều đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu, tạo nên thời điểm lý tưởng cho những ai đang có ý định lên đời xe mới với chi phí tiết kiệm hơn đáng kể.

Khảo sát tại các đại lý ủy nhiệm của Honda, nhiều mẫu xe tay ga "quốc dân" vốn luôn giữ giá nay cũng đã hạ nhiệt. Ghi nhận thực tế cho thấy dòng SH 160 đang giảm khoảng 2 triệu đồng so với tháng trước, đưa mức giá dao động trong khoảng 112,6 đến 131,9 triệu đồng tùy phiên bản. Các dòng xe phổ biến khác như SH 125 bản cao cấp hay SH Mode bản tiêu chuẩn cũng giảm nhẹ 1 triệu đồng, lần lượt còn 97,9 triệu và 63,5 triệu đồng. Ngay cả mẫu xe tay ga bán chạy nhất là Vision cũng không đứng ngoài xu hướng khi bản cao cấp hiện chỉ còn 38,4 triệu đồng. Đối với dòng Air Blade, mức giảm 1 triệu đồng cũng được áp dụng cho cả hai cấu hình động cơ 125 và 160, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn với mức chi phí từ 52,6 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc đua giảm giá, các đại lý Yamaha cũng đưa ra những chính sách hỗ trợ trực tiếp vào túi tiền người mua. Khách hàng khi lựa chọn các dòng xe thời trang như Janus hay mẫu xe đa dụng Lexi sẽ được hỗ trợ ngay 2 triệu đồng phí đăng ký. Đặc biệt, mẫu Lexi bản tiêu chuẩn ghi nhận mức giảm tới 3 triệu đồng, hiện chỉ còn 45 triệu đồng, trong khi dòng xe thể thao NVX giảm 2 triệu đồng xuống còn 53,5 triệu đồng. Đáng chú ý nhất là phân khúc xe điện khi mẫu Neo's gây bất ngờ với mức giảm "khủng" lên tới 15 triệu đồng, đưa giá xe xuống mức chỉ còn 34 triệu đồng một chiếc.

Thị trường xe máy cao cấp cũng sôi động không kém với các chương trình từ Piaggio và Vespa. Thay vì giảm giá niêm yết, các thương hiệu này chọn cách "lì xì" trực tiếp bằng tiền mặt 2 triệu đồng kèm theo ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe đầu năm. Với việc các cửa hàng tại TP.HCM hiện đang khá vắng khách, người mua không chỉ nhận được giá hời mà còn được hưởng dịch vụ chăm sóc chu đáo và không phải chờ đợi lâu để làm thủ tục nhận xe.