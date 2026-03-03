Grab hỗ trợ tới 4 triệu đồng khi tài xế mua xe máy điện Trung Quốc

Theo nội dung thỏa thuận, Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam tập trung vào ba nhóm nội dung chính. Thứ nhất, phối hợp thúc đẩy truyền thông và quảng bá xe máy điện thông qua các kênh trực tuyến và ngoại tuyến của mỗi bên, đồng thời cung cấp thông tin về các chính sách ưu đãi dành riêng cho đối tác tài xế Grab.

Thứ hai, xây dựng và triển khai các chính sách bán hàng, ưu đãi dành cho đối tác tài xế Grab khi mua xe máy điện Yadea. Bên cạnh các chương trình riêng, Yadea sẽ cân nhắc áp dụng những chính sách có lợi đang được triển khai tại cùng thời điểm cho nhóm tài xế này. Doanh nghiệp cũng phát triển các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng và cứu hộ xe hư hỏng với cơ chế ưu tiên.

Thứ ba, hai bên thảo luận phương án phát triển hệ sinh thái hỗ trợ tài xế công nghệ chuyển đổi phương tiện, bao gồm việc kết nối vị trí các trạm đổi pin, cơ sở bảo hành sửa chữa do Yadea phát triển hoặc liên kết lên hệ thống của Grab. Đồng thời, hai bên phối hợp với nhà sản xuất, đơn vị cho thuê xe và doanh nghiệp vận hành trạm sạc/đổi pin để xây dựng các gói ưu đãi dành cho tài xế.

Ngoài ra, Grab và Yadea sẽ ghi nhận nhu cầu sử dụng xe điện của đối tác tài xế để làm cơ sở cải tiến tính năng sản phẩm và tối ưu khả năng vận hành xe công nghệ tại Việt Nam.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết sự hợp tác nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện thông qua các chương trình ưu đãi dành riêng cho đối tác tài xế. Trong khi đó, ông Liu Jia, Tổng Giám đốc Yadea Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu mở rộng phát triển tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực giao thông năng lượng mới.

Nhân dịp ký kết, hai bên triển khai chương trình hỗ trợ tài xế chuyển đổi sang xe máy điện Yadea, với mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng cho mỗi đối tác tài xế, áp dụng đối với các dòng xe phù hợp điều kiện hoạt động xe công nghệ.

Đây là bước tiếp theo trong lộ trình mở rộng hợp tác của Grab Việt Nam với các nhà sản xuất xe máy điện sau các thỏa thuận đã được công bố trong năm 2025. Theo doanh nghiệp, việc đa dạng lựa chọn phương tiện giúp tài xế có thêm phương án phù hợp với nhu cầu vận hành và điều kiện tài chính.

Hiện nay, Grab đang cung cấp dịch vụ tại hơn 800 thành phố thuộc 8 quốc gia Đông Nam Á. Trong khi đó, Yadea được thành lập năm 2001, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe máy điện, xe đạp điện và xe tay ga thông minh. Việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh cả hai đều mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam và thúc đẩy các giải pháp liên quan đến phương tiện điện.





Thúy Hạnh