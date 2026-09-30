Công an thông báo: 251 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Từ ngày 21/9 đến 27/9/2026, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận nhiều phương tiện vi phạm bị xử lý phạt nguội, trong đó có 224 lượt chạy quá tốc độ.

Từ ngày 21/9 đến 27/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên ghi nhận 251 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:

Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 17 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm: 08 phương tiện xe ô tô; 09 phương tiện xe mô tô:

Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận 224 lượt phương tiện điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, gồm 102 ô tô và 122 mô tô:

Ngoài các lỗi trên, qua tuần tra, kiểm soát và ghi hình, lực lượng chức năng phát hiện 10 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định như sau:

Như vậy, trong một tuần, tổng cộng 251 lượt phương tiện bị phát hiện vi phạm và xử lý phạt nguội, trong đó lỗi chạy quá tốc độ chiếm số lượng lớn nhất. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo mỗi hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm được đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết theo quy định.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô, theo Nghị định 168/2024, nếu vượt quá tốc độ từ 05-dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h sẽ bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20-35 km/h sẽ bị phạt từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12.000.000 - 14.000.000 đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe.

Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20.000.000 - 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe máy, nếu vi phạm lỗi chạy quá tốc độ từ 05 km/h đến dưới 10 km/h phạt 400.000 đồng đến 600.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h phạt 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ trên 20km/h phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, trừ 04 điểm trên GPLX.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin về trật tự, an toàn giao thông thông qua Zalo OA và Fanpage của Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên. Đây cũng là các kênh để người dân tra cứu, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giao thông, đồng thời cung cấp thông tin, kiến nghị, phản ánh về những bất cập hoặc hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, các thông tin do người dân cung cấp cần bảo đảm tính chính xác để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội. Thông tin của người cung cấp được đơn vị cam kết bảo mật.