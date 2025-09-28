Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 10 Bualoi

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, từ đêm 26-9 đến ngày 28-9, trên địa bàn các xã của tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là các xã miền núi.
Tại xã Vạn Xuân, đêm 27-9, do mưa lớn kèm theo lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hơn 2 ha lúa của hơn 200 hộ dân ở thôn Ná Mén (xã Vạn Xuân) bị đổ rạp và ngập trong nước, nguy cơ mất trắng rất cao.
Nhằm giúp người dân vớt vát chút thành quả lao động vất vả, sáng 28-9, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vạn Xuân và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã cùng các lực lượng quân sự, thanh niên, phụ nữ đã xuống đồng giúp dân gặt lúa trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ.
Hình ảnh Công an xã Vạn Xuân cùng lực lượng chức năng xuống đồng giúp dân gặt lúa chạy bão số 10 Bualoi: