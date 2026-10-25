Công an kiểm tra 120 công nhân ngay tại công trường

Tại buổi kiểm tra, Công an phường đã tiến hành test nhanh chất ma túy đối với hơn 120 công nhân đang làm việc tại công trường.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biêt, sáng ngày 22/10/2026, Công an phường Vạn Xuân đã tổ chức kiểm tra nhanh chất ma túy đối với hơn 120 công nhân đang làm việc tại công trường xây dựng Chung cư Yên Bình Complex. Đây là hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra, Công an phường đã tiến hành test nhanh chất ma túy đối với hơn 120 công nhân đang làm việc tại công trường. Quá trình kiểm tra được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại các công trình xây dựng, nơi tập trung đông người lao động.

Cán bộ Công an phường kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với công nhân công trường xây dựng - Ảnh: Công an Thái Nguyên

Kết quả kiểm tra cho thấy, chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với chất ma túy. Đây là kết quả tích cực, góp phần đánh giá tình hình, chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại công trường xây dựng.

Thông qua hoạt động kiểm tra, Công an phường Vạn Xuân tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.