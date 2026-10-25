Leo núi ở Đà Lạt, một du khách nước ngoài rơi xuống hố sâu

Một du khách người nước ngoài leo núi Hòn Bồ để tham quan, dã ngoại sau đó rơi xuống hố sâu 10m và mắc kẹt tại đó không thể tự thoát ra được.

Sáng 25/10, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng ) cho biết, lực lượng chức năng phường vừa giải cứu thành công một du khách nước ngoài bị rơi xuống hố sâu trong lúc leo núi Hòn Bồ.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hố sâu thành công.

Theo ông Phúc, du khách bị nạn tên là Goh Shu Wen (nữ, sinh năm 1986, quốc tịch Malaysia). Khoảng 5h sáng cùng ngày, bà Wen tự leo núi Hòn Bồ tại tổ dân phố Hòn Bồ. Trong quá trình leo núi, bà Wen rơi xuống hố sâu khoảng 10m, rộng 70cm và mắc kẹt ở đó.

Phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đến giải cứu. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt phối hợp cùng phòng PC07, Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Khoảng 7h15, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân ra khỏi hố sâu thành công và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu.

Thông tin ban đầu, bà Wen bị thương ở cổ chân phải nên không thể di chuyển được.

“Người dân và du khách không nên đi dã ngoại, leo núi khi thời tiết xấu, trời mưa hoặc sáng sớm trời có nhiều sương mù tầm nhìn bị hạn chế để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh” , ông Phúc khuyến cáo.

Mới đây, 2 du khách cũng gặp nạn khi leo núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) do mưa khiến nhiều đoạn đường trơn trượt.

Cụ thể, ngày 13/9, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) cho biết, trong ngày cuối tuần, khu vực núi Bà Đen có mưa khiến nhiều đoạn đường trơn trượt. Hai du khách gặp nạn khi leo núi, trong đó một người bị gãy tay.

Khoảng 8h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tiếp nhận thông tin du khách P.H.A.D. (SN 2003, ngụ TPHCM) bị té ngã tại trụ 97 trên tuyến đường Cột Điện.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen khuyến cáo du khách chủ động theo dõi tình hình thời tiết trước khi leo núi. Khi trời mưa, nhiều đoạn đường có thể trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đồng thời chuẩn bị trang phục phù hợp, nước uống, thuốc men và túi sơ cứu cá nhân.

Du khách cũng nên đi theo nhóm từ 2 người trở lên để có thể hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố; tuân thủ hướng dẫn an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường trong quá trình leo núi.