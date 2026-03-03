Công an cảnh báo tới người dân có tiền vào tài khoản với nội dung sau

Sáng ngày 03/3/2026, chị Vũ Thị Bình Sn: 1973, trú xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên đến Công an xã Đồng Châu trình báo về việc nhận được số tiền 6 triệu đồng chuyển vào tài khoản của chị nhưng không liên quan đến giao dịch của cá nhân.

Cụ thể, vào lúc 08 giờ 41 phút ngày 01/3/2026, số tài khoản cá nhân của chị Bình bất ngờ nhận được số tiền 6 triệu đồng từ một tài khoản mang tên Trần Văn Cường. Nghi ngờ đây là trường hợp chuyển nhầm nên chị Bình đã chủ động trình báo Công an xã Đồng Châu để phối hợp xác minh.

Cùng ngày, anh Trần Văn Cường Sn: 1983, trú xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên liên hệ với chị Bình để nhờ hỗ trợ nhận lại số tiền trên. Qua xác minh, Công an xã Đồng Châu xác định anh Cường đúng là chủ tài khoản đã thực hiện thao tác chuyển nhầm. Sau đó, chị Bình đã thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh Cường.

Thượng tá Nguyễn Thái Anh, Trưởng Công an xã cho biết, hành động đẹp của chị Vũ Thị Bình không chỉ giúp người chuyển khoản nhầm nhận lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua sự việc trên, Công an xã Đồng Châu khuyến cáo người dân: Khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản không rõ lý do, không nên gọi hay nghe điện thoại, hoặc làm theo yêu cầu của người lạ để tránh bị lừa đảo mà phải báo ngay cho cơ quan Công an hoặc các đơn vị liên quan để xác minh, giải quyết, tuyệt đối không được chiếm đoạt tiền, tài sản do người khác chuyển nhầm.