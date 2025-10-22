Con vừa chào đời, sản phụ trẻ bị ngưng tim do sốc phản vệ độ 4: 5 phút báo động đỏ giành lại sự sống từ tay “tử thần”

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, ngày 14/10, sản phụ L.T.M.N (28 tuổi, ngụ tại Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) nhập viện lúc 11 giờ với chẩn đoán con lần 2, thai 38 tuần 4 ngày, suy thai/vết mổ cũ và đau trằn bụng.

Qua khai thác bệnh sử, sản phụ N. chia sẻ có sức khỏe tốt với thai kỳ không tiền sử bệnh gì, không dị ứng bất kỳ gì, cả thai kỳ khoẻ mạnh qua đầy đủ các xét nghiệm. Ca mổ lấy thai được tiến hành lúc 14 giờ 45 phút và một bé trai đã chào đời khỏe mạnh.

Nguồn ảnh: BVCC

Thế nhưng, chỉ vài phút sau tiếng khóc chào đời, một diễn tiến bất thường đã xảy ra, buộc Ekip y bác sĩ phải bước vào trạng thái khẩn cấp.

Chỉ 15 phút sau đó, lúc 15h, ngay sau khi sổ nhau, sản phụ N. đột ngột khó thở, tụt SpO2, điện tim rời rạc rồi ngừng tim.

Trước tình huống ngưng tuần hoàn hô hấp cấp, Ekip trực đã phát huy năng lực phản ứng nhanh tức thì. Lệnh "Báo động đỏ" nội viện và liên viện được kích hoạt. Ekip Gây mê Hồi sức, chẩn đoán hình ảnh đã nhanh chóng hội chẩn, cùng với sự phối hợp từ Bệnh viện Đa Khoa TP. Cần Thơ, tạo thành một mạng lưới cấp cứu liên hoàn, đồng bộ.

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn sát sao, Ekip đã triển khai các kỹ thuật hồi sức và chẩn đoán hiện đại. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim ngoài lồng ngực kết hợp tiêm tĩnh mạch Adrenalin, đặt nội khí quản thở máy và triển khai kỹ thuật xâm lấn cao như đặt catheter tĩnh mạch cảnh trong và catheter động mạch đo huyết áp xâm lấn.

Dòng chia sẻ xúc động của sản phụ sau khi được các bác sĩ cấp cứu kịp thời

Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc đã nhanh chóng xác định nguyên nhân là sốc phản vệ độ 4. Nhờ sự chẩn đoán kịp thời và xử lý tích cực, trái tim bệnh nhân đã đập trở lại chỉ sau 5 phút cấp cứu.

Lý giải về mức độ nguy hiểm, BS.CKI Trần Quốc Duy - Bác sĩ khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, "Sốc phản vệ độ 4 là mức độ nghiêm trọng, diễn tiến rất nhanh đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Đây là một biến chứng mặc dù cực kỳ hiếm gặp nhưng luôn rình rập mọi cuộc mổ, đặc biệt với sản phụ không có tiền sử dị ứng rõ ràng, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn hơn. Thành công trong ca cấp cứu này không chỉ là nhờ kỹ thuật hồi sức hiện đại mà còn là sự phối hợp chuyên môn nhịp nhàng và khả năng ra quyết định chính xác dưới áp lực cao của toàn bộ Ekip.

Được biết, chỉ sau 6 giờ hồi sức, tình trạng bệnh nhân ổn định dần, được cai máy thở và ngưng vận mạch. Và được tiếp tục theo sõi sát sao liên tục 24 giờ.