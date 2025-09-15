Mổ cấp cứu cho sản phụ mang thai 34 tuần có ruột thừa vỡ mủn nát: Ca mổ liên viện cứu sống cả hai mẹ con trong gang tấc

Ngày 15/9, theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, các bác sĩ tại hai bệnh viện hàng đầu đã hợp sức cứu người phụ nữ mang thai ở tuần thứ 34 bị viêm ruột thừa.

Theo đó, ngày 8/9, chị H.T.H, 43 tuổi, mang thai 34 tuần, nhập viện trong cơn đau bụng dữ dội. Bên trong tử cung là một thai nhi đang lớn lên, kèm đa ối và những cơn gò dọa sinh non. Bên ngoài là ổ viêm phúc mạc ruột thừa khu trú đang âm thầm lan rộng.

Phẫu thuật cứu sống cả mẹ và con thai phụ bị vỡ ruột thừa. Ảnh: BVCC

Trong tình thế ấy, ca phẫu thuật liên viện giữa Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức do BSCKII. Vũ Ngân Hà - Trưởng khoa Sản thường (BV Phụ Sản Trung ương) và ThS.BS Vũ Đức Thịnh - khoa Phẫu thuật Tiêu hóa (BV Hữu Nghị Việt Đức) được triển khai.

Khi mổ mở bụng, ổ viêm đã vỡ, ổ bụng đã có mủ thối, ruột thừa vỡ mủn nát, các mạc nối lớn viêm dày. "Nếu xử trí chậm sản phụ sẽ diễn biến thành nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con chỉ sau vài giờ đồng hồ. Sự phối hợp nhanh chóng giữa sản – ngoại là yếu tố quyết định.", BS Ngân Hà chia sẻ.

Ngay lập tức, toàn bộ ekip nhanh chóng xử lý toàn bộ ổ viêm, ổ bụng được làm sạch. Cùng lúc, các bác sĩ đã kịp thời đón bé trai 2.6kg ra đời thành công.

Ngay lập tức, bé được kiểm tra các chỉ số và đưa về Trung tâm Sơ sinh của bệnh viện Phụ Sản Trung ương thăm khám. Mẹ được chuyển về khoa Phẫu thuật tiêu hóa - Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi.

Một tuần sau ca mổ, sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định.