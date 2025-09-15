3 thói quen “đầu độc” tử cung, cái đáng sợ nhất nhiều chị em mắc phải

Tuy nhiên, tử cung cũng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi nhiều yếu tố. Nếu không được bảo vệ đúng cách, phụ nữ có thể đối mặt với hàng loạt bệnh lý như viêm cổ tử cung, u xơ tử cung, viêm nội mạc tử cung hay thậm chí ung thư cổ tử cung.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ cần duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm bất thường. Đồng thời, cần tránh xa những thói quen tai hại dưới đây - “thủ phạm” âm thầm làm tổn hại tử cung mà nhiều người vẫn vô tình mắc phải.

1. Thường xuyên thức khuya

Cuộc sống áp lực khiến không ít chị em rơi vào cảnh làm việc, học tập tới tận khuya. Nhưng việc thiếu ngủ kéo dài sẽ khiến cơ thể suy kiệt, ảnh hưởng gan và cả tử cung.

Thống kê y tế cho thấy, người thường xuyên thức khuya có nguy cơ mắc bệnh gan cao gấp nhiều lần người ngủ đủ giấc. Với phụ nữ, thói quen này còn âm thầm “bào mòn” tử cung theo thời gian.

2. Dễ nóng giận, căng thẳng

Trong kỳ kinh nguyệt, hormone thay đổi khiến nhiều chị em dễ bực bội, cáu gắt. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, cơ thể sẽ phải chịu áp lực lớn, từ đó tác động xấu đến tử cung.

Muốn giữ tử cung khỏe mạnh, phụ nữ nên học cách kiểm soát cảm xúc, trò chuyện với người thân hoặc tham gia các hoạt động yêu thích để giải tỏa stress.

3. Hút thuốc, uống rượu

Tưởng như chỉ có nam giới mới hút thuốc, uống rượu, nhưng thực tế không ít phụ nữ cũng duy trì thói quen này. Chất độc trong khói thuốc và cồn từ rượu bia không chỉ phá hủy gan, phổi mà còn làm tăng nguy cơ tổn thương tử cung, đẩy nhanh quá trình lão hóa, gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe sinh sản.

Các chuyên gia nhấn mạnh muốn bảo vệ tử cung, “cái nôi” của sự sống, phụ nữ nhất định phải từ bỏ những thói quen trên, đồng thời duy trì lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh và ngủ nghỉ hợp lý.

Nguồn và ảnh: Sohu