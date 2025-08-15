Con trai Nhật Kim Anh đẹp chuẩn soái ca, biết làm ảo thuật khiến ai cũng bật cười

Mới đây, Nhật Kim Anh đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh con trai Bửu Long trổ tài làm ảo thuật đọc suy nghĩ của mẹ. Hot kid thế hệ Alpha yêu cầu mẹ xoa ly nước và nghĩ trong đầu một điều gì đó.

Cậu nhóc khẳng định có thể đọc được suy nghĩ của mẹ. Sau đó, Bửu Long lấy một tờ giấy ra và cho biết đã ghi suy nghĩ của mẹ ra giấy. Nhiều người bật cười khi trong mảnh giấy có viết: "Mẹ sẽ mua đồ chơi cho con".

Màn ảo thuật của con trai Nhật Kim Anh khiến ai nấy đều bật cười. Có thể thấy, ở tuổi 11, Bửu Long ngày càng điển trai, khôi ngô. Cậu bé còn rất thông minh và hài hước. Nhiều dân mạng khen ngợi cậu bé có thể trở thành diễn viên khi trưởng thành.

Trước đó, Nhật Kim Anh chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi nhận quà sinh nhật từ con trai Bửu Long. Do không thể gặp nhau đúng ngày, cậu bé gửi lời chúc mừng từ trước, rồi đợi đến khi hai mẹ con đoàn tụ mới trao quà.

Món quà đặc biệt là một hộp đựng tiền cùng một chiếc hộp nhỏ chứa toàn tiền xu. Nữ diễn viên tiết lộ bên trong có khoảng 4–5 triệu đồng – số tiền Bửu Long được lì xì và đã dành dụm để tặng mẹ. Hành động này khiến cô vô cùng bất ngờ và xúc động.

Sau khi có em gái Julia, Bửu Long hết sức yêu thương và cưng chiều em. Nhật Kim Anh từng chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cậu bé say sưa dạy học cho em gái bằng bộ thẻ kích thích thị giác cho trẻ sơ sinh. Cậu nhiệt tình dạy em gái Julia từng từ vựng và hình ảnh. Tuy nhiên, cô bé vẫn ngủ say, bỏ mặc những lời “giảng bài” của anh trai.

Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Anh hai dạy học bất chấp em đang ngủ" . Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả thích thú, để lại loạt bình luận dí dỏm như: "Anh hai dạy hết mình, em gái ngủ hết hồn", "Anh hai yêu thương em quá, quấn quýt không rời", "Con trai Nhật Kim Anh càng lớn càng đẹp"…

Con trai đầu lòng của Nhật Kim Anh – bé Bửu Long, năm nay 10 tuổi, là “trái ngọt” trong cuộc hôn nhân của nữ diễn viên với chồng cũ doanh nhân. Sau nhiều biến cố, mối quan hệ giữa hai bên gia đình đã trở nên hòa thuận hơn.

Con trai Nhật Kim Anh được nhận xét là "bản sao" của bố. Bé Bửu Long có tính cách trưởng thành, ngoan ngoãn và lễ phép. Từ khi có em gái, cậu bé càng thể hiện rõ vai trò của một người anh lớn.

Chia sẻ về con trai, nữ ca sĩ bày tỏ: "Bửu Long năm nay 10 tuổi, đã lớn và trưởng thành hơn nhiều. Mỗi lúc rảnh rỗi, hai mẹ con vẫn thường trò chuyện cùng nhau. Thấy con luôn tự giác và chỉn chu trong cuộc sống là điều khiến tôi vững tâm và an lòng rất nhiều".

Gần đây, Nhật Kim Anh vui mừng chia sẻ việc đón con trai lên TP.HCM nghỉ hè. Cô dành thời gian đưa bé đi du lịch và thưởng thức nhiều món ăn yêu thích. Hiện tại, Bửu Long vẫn đang theo học và sinh sống cùng bố, ông bà nội tại Cần Thơ.