Lần gần nhất Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu cùng lộ diện: Đàng gái không giấu được ánh mắt si tình cho "chồng iu"!

Sáng 15/8, MXH bùng nổ với loạt ảnh Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu bế nhóc tỳ song sinh tắm nắng bên trong căn biệt thự ở Tam Đảo. Sau 1 năm rầm rộ thông tin đã chào đón con đầu lòng, đây là lần cực hiếm và đầu tiên 2 em bé của cặp đôi Vbiz này xuất hiện. Vì thế, những khoảnh khắc bình yên của gia đình nhỏ nhanh chóng gây sốt, nhiều người dành lời khen cho vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu của 2 nhóc tỳ.

Trước khi rầm rộ tin vui này, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đã vướng nghi vấn tình cảm kéo dài 3 năm. Thậm chí, còn có thông tin cả hai đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi tại Tam Đảo. Không hề né tránh nhau, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu lại rất thoải mái khi tương tác ở sự kiện hay khi đứng chung trên sân khấu. Vài ngày trước khi lộ hình ảnh cùng nhau chăm con, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu cùng nhau biểu diễn tiết mục Vị Nhà tại một sự kiện. Trên sân khấu, dù không có quá nhiều tương tác thân mật nhưng nhiều người nhận ra ánh mắt Hoàng Thuỳ Linh ngập tràn niềm hạnh phúc, ngưỡng mộ khi đứng đối diện với Đen Vâu. Đàng gái "si tình" đến mức netizen cho rằng đây chính là hành động cô khéo đánh dấu chủ quyền với "chồng iu".

Lần gần nhất Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu xuất hiện bên nhau là trong sự kiện cách đây 5 ngày

Hoàng Thuỳ Linh thể hiện rõ tình cảm, ánh mắt hạnh phúc khi nhìn Đen Vâu

Những người theo dõi Hoàng Thuỳ Linh cũng nhận ra dạo gần đây cô vui vẻ và hạnh phúc hơn hẳn

Vài ngày trước, Hoàng Thuỳ Linh còn công khai thừa nhận tình cảm với Đen Vâu trên MXH. Theo đó, tài khoản Đen Vâu FC để lại lời chúc mừng sinh nhật bên dưới bài đăng của Hoàng Thuỳ Linh: "Chúc mừng sinh nhật chị, Vị Nhà cũng tuyệt vời lắm ạ". Ngay sau đó, Hoàng Thuỳ Linh trực tiếp trả lời, cô viết: "Xin cảm ơn Đồng Âm nha! Mình cũng là một Đồng Âm nè". Đáng chú ý, "Đồng Âm" là tên fandom của Đen Vâu, và việc nữ ca sĩ tự nhận mình cũng là một thành viên của cộng đồng người hâm mộ này khiến dân mạng lập tức "bắt sóng" và cho rằng đây là động thái ẩn ý về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.



Hoàng Thuỳ Linh công khai thừa nhận là fan cứng của Đen Vâu

Hành trình tình cảm của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh được nhiều người ví như câu chuyện "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", vừa kín tiếng vừa để lại những dấu ấn khó quên. Cả hai bắt đầu gây chú ý khi kết hợp trong Gieo Quẻ (2022). Sự ăn ý từ giai điệu đến hình ảnh khiến khán giả liên tục "soi" những ánh mắt, cử chỉ đầy ẩn ý. Từ đó, Đen Vâu – Hoàng Thùy Linh thường xuyên bị gọi tên trong danh sách những "cặp đôi Vbiz kín tiếng" nhưng được fan nhiệt tình "đẩy thuyền".

Cuối năm 2023, cặp đôi tiếp tục khiến mạng xã hội "dậy sóng" với MV Miền Đất Hứa – sản phẩm ngập tràn "cẩu lương" và loạt hình ảnh được cho là ẩn ý về một mối quan hệ gắn bó lâu dài, thậm chí lồng ghép cả không khí đám cưới. Trên các sân khấu âm nhạc, không ít lần cả hai bị bắt trọn khoảnh khắc trao nhau ánh nhìn tình tứ, càng củng cố niềm tin của khán giả về một mối tình thầm lặng nhưng bền chặt.

Dù không xác nhận là "vợ chồng" thế nhưng Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu luôn có cách riêng để "xác định danh phận" với đối phương

Lần hiếm hoi Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh dành cho nhau cái ôm công khai

Hoàng Thùy Linh cũng không ít lần nhắc đến từ "hạnh phúc" khi nói về Đen Vâu. Ngay trong concert, nữ ca sĩ từng đặt câu hỏi đầy ẩn ý: "Con đã tìm thấy trái tim của mình. Con sẽ hạnh phúc phải không mẹ?". Sau đó, trong tâm thư gửi khán giả, cô khẳng định đã "tìm thấy hạnh phúc thực sự" và cảm thấy "tự do hơn bao giờ hết" khi tin rằng tình yêu cùng lòng tốt chính là chìa khóa để hoàn thiện bản thân.

Cả hai thường có những ký hiệu rất riêng dành cho nhau trên sân khấu

Vào tháng 3/2023, khi được hỏi trực tiếp thông tin đã tổ chức lễ ăn hỏi, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ trong chương trình Talksoul: "Thật ra những gì cần chia sẻ, em đã nói ở MV gần đây nhất rồi. Những người đang yêu âm nhạc của mình, những người theo dõi mình và cả những anh chị truyền thông nữa - em đều coi họ là người thân của mình. Trên quãng đường em đi, họ đều chứng kiến những vui buồn để chia sẻ và ủng hộ. Với em, điều đó rất giá trị. Em cũng nói rằng, nếu không muốn đối thoại với mọi người thông qua chuyện cá nhân. Từ trước đến nay vẫn là như vậy".

Khi phóng viên tiếp tục đặt vấn đề nếu đối diện trực tiếp và rõ ràng thì thông tin Hoàng Thuỳ Linh ăn hỏi sẽ mãi là điều tò mò của khán giả, nữ ca sĩ lại giải thích vòng vo: "Đó là cách em trả lời câu hỏi của anh đấy. Thật ra khi bước vào công việc này, em có đủ mộng mơ cho âm nhạc của mình. Tuy nhiên, em cũng cần có sự tỉnh táo để bước qua những điều người ta đang thêu dệt. Nếu 1 trong 2 thôi thì anh cũng sẽ rất khó để bước trên bất cứ con đường nào trong cuộc sống. Em nghĩ rằng em chẳng còn cách nào khác. Em muốn bảo vệ đồng đội, bảo vệ khán giả, bảo vệ những người thương em và âm nhạc của em. Em phải chọn bảo vệ mình để không làm ảnh hưởng đến họ".

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu cùng nhau chăm sóc 2 em bé tại biệt thự ở Tam Đảo