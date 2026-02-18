Con trai 11 tuổi ngủ chung giường với mẹ đơn thân, camera ghi lại khoảnh khắc bất thường khiến người mẹ hoảng loạn

Trong nhiều gia đình đơn thân, việc con cái ngủ chung giường với cha hoặc mẹ được xem là lựa chọn "bất đắc dĩ nhưng an toàn". Nhất là khi con còn nhỏ, thói quen này thường được lý giải bằng hai chữ "thương con". Thế nhưng, khi đứa trẻ bước vào giai đoạn tiền dậy thì, sự gần gũi tưởng chừng vô hại ấy đôi khi lại che giấu những bất ổn tâm lý mà người lớn không dễ nhận ra.

Một người mẹ đơn thân tên Tiểu Vũ (Chiết Giang, Trung Quốc) đã giật mình nhận ra điều đó theo cách không ngờ tới, đó là thông qua chiếc camera lắp trong phòng ngủ. Đêm hôm ấy, điện thoại của Tiểu Vũ bất ngờ rung lên vì thông báo từ camera trong phòng. Trên màn hình, cậu con trai 11 tuổi của cô đang cuộn người trong chăn, toàn thân run lên, hai tay nắm chặt góc chăn, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Khi Tiểu Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng. Con trai cô quay mặt về phía không khí, miệng lẩm bẩm trong vô thức: "Đừng lại gần...".

Khoảnh khắc ấy khiến người mẹ đơn thân bủn rủn tay chân. Cô không ngờ rằng, sau khi tắt đèn mỗi tối, con trai mình lại phải chịu đựng nỗi sợ hãi như vậy mà cô hoàn toàn không hay biết.

Trong phòng ngủ của cậu bé, những món đồ chơi quen thuộc như siêu nhân, mô hình khủng long vẫn được xếp ngay ngắn bên đầu giường. Ban ngày, cậu là một cậu nhóc hoạt bát, nghịch ngợm chẳng khác gì bạn bè đồng trang lứa.

Thế nhưng, chỉ đến khi vô tình xem lại camera ban đêm, Tiểu Vũ mới phát hiện ra "mặt tối" mà con trai đã giấu suốt nửa năm trời, kể từ khi bắt đầu ngủ phòng riêng. Mỗi khi ánh trăng len qua khe rèm, cậu bé thường giật mình tỉnh giấc, thở gấp, cơ thể căng cứng như thể đang bị điều gì đó vô hình đe dọa.

Việc con đã 11 tuổi nhưng vẫn ngủ chung giường với mẹ, trước đó Tiểu Vũ chưa từng nghĩ là vấn đề. Cô cho rằng như vậy sẽ giúp con cảm thấy an toàn hơn, nhất là khi gia đình chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nhưng những hình ảnh từ camera đã khiến cô buộc phải đối diện với một sự thật khác rằng sự gắn bó quá mức có thể đang khiến con không thật sự lớn lên như cô vẫn nghĩ.

Theo các chuyên gia tâm lý trẻ em, khi trẻ bước vào độ tuổi từ 10-12, nhu cầu độc lập về không gian riêng bắt đầu hình thành rõ rệt. Việc tiếp tục ngủ chung giường với cha mẹ, đặc biệt là mẹ, có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái phụ thuộc cảm xúc, dễ lo âu và khó tự điều chỉnh tâm lý khi không có người bên cạnh.

Không ít trẻ ban ngày tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ban đêm lại xuất hiện các dấu hiệu bất an như giật mình, ác mộng, đổ mồ hôi, nói mơ... Điều này cho thấy trẻ chưa thật sự có "vùng an toàn" của riêng mình, dù ở rất gần mẹ.

Nhiều phụ huynh lo lắng rằng cho con ngủ riêng sẽ khiến con cảm thấy bị bỏ mặc. Thực tế, vấn đề không nằm ở việc có tách giường hay không, mà là tách như thế nào.

Các chuyên gia khuyên rằng, thay vì đột ngột "đẩy" con ra phòng riêng, cha mẹ nên chuẩn bị tâm lý cho con từ từ:

- Cho con tham gia trang trí không gian ngủ của mình, chọn ga giường, đèn ngủ, đồ chơi yêu thích.

- Duy trì các nghi thức quen thuộc trước khi ngủ như đọc sách, trò chuyện, chúc ngủ ngon.

- Giúp con hiểu rằng ngủ riêng là một dấu mốc trưởng thành đáng tự hào, không phải hình phạt.

- Quan trọng hơn cả, trẻ cần cảm nhận được rằng dù không ngủ chung, mẹ vẫn luôn ở đó.

Mỗi đứa trẻ đều cần đến một thời điểm, biến sự phụ thuộc vào vòng tay mẹ thành sức mạnh để bước ra thế giới. Quá trình ấy có thể kèm theo lo lắng và lưu luyến, nhưng nếu cha mẹ biết lùi lại đúng lúc, trao cho con sự tin tưởng và từng bậc thang an toàn, những đứa trẻ từng nép mình trong vòng tay ấy rồi sẽ đủ tự tin để lớn lên dưới bầu trời của riêng mình.

