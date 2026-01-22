Con gái nữ diễn viên phim giờ vàng 12 tuổi cao vượt 1m80

Sáng 21/1, tờ Mydaily đưa tin, Yoon Hye Jin - bà xã tài tử Uhm Tae Woong (phim giờ vàng Nữ Hoàng Seon Deok), vừa chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh của cả gia đình trong chuyến du lịch tới Bali (Indonesia). Trong bài đăng, nghệ sĩ múa ballet bày tỏ sự choáng ngợp trước màn "thay da đổi thịt" của 1 khu tổ hợp nghỉ dưỡng ở Bali sau 10 năm quay lại đây.

Đáng chú ý, công chúng đổ dồn sự chú ý vào vóc dáng của cô bé Uhm Ji On - con gái 12 tuổi nhà cặp đôi Uhm Tae Woong và Yoon Hye Jin. Cô bé đứng cao vượt trội hơn hẳn so với Yoon Hye Jin (1m70) và thậm chí còn trông nhỉnh hơn cả tài tử Uhm Tae Woong (1m81). Xét tới việc tài tử Nữ Hoàng Seon Deok đang hơi nghiêng đầu trước ống kính, truyền thông xứ kim chi nhận định, cô bé Uhm Ji On hiện cao khoảng 1m80 - 1m82.

Cô bé Uhm Ji On (đứng giữa) - con gái nhà cặp đôi Uhm Tae Woong và Yoon Hye Jin, gây choáng với chiều cao hơn 1m80 ở tuổi 12. Ảnh: Instagram

Với việc vượt ngưỡng 1m80 khi chỉ mới 12 tuổi, cô bé Uhm Ji On đã chính thức xác lập 1 kỷ lục chưa từng có ở Kbiz. Được biết, ái nữ nhà tài tử họ Uhm trước đó từng gây xôn xao khi đạt được chiều cao ấn tượng 1m72 ở tuổi 11. Sau 1 năm, cô bé đã cao vụt thêm khoảng 10cm và tiếp tục hứa hẹn còn đạt tới thông số ấn tượng hơn nữa trong tương lai.

Nhiều khán giả nêu tên hàng loạt trường hợp các vận động viên bóng chuyền, bóng rổ tại Hàn Quốc để đưa ra suy đoán rằng Uhm Ji On thậm chí sẽ có thể vượt mốc 1m90. Theo đó, những vận động viên nữ như Jeong Ah Rim, Jeong Kyung Hee, Park Seo Yoon,... từng sở hữu thông số chiều cao tương đồng với Uhm Ji On ở tuổi 12 và tới nay họ đều đã vượt ngưỡng 1m90. Từ đây, công chúng nhận định con gái của Uhm Tae Woong cũng sẽ sớm chạm mốc 1m9 vào 1 ngày nào đó trong tương lai.

Ở tuổi 11, cô bé Uhm Ji On đã khiến công chúng dậy sóng khi chạm mốc chiều cao 1m72. Ảnh: Instagram

Uhm Tae Woong sinh năm 1974, chính thức gia nhập làng giải trí xứ Hàn khi vừa tròn 14 tuổi. Anh là em trai của nữ ngôi sao hạng S Uhm Jung Hwa, minh tinh kiêm ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc. Đến năm 2005, Uhm Tae Woong có màn đột phá đầu tiên trong sự nghiệp nhờ 2 bộ phim Cô Nàng Đanh Đá và Mối Thù. Giai đoạn từ năm 2007 - 2012 chính là thời kỳ đỉnh cao của Uhm Tae Woong khi góp mặt ở loạt phim đình đám, nổi bật nhất là bom tấn giờ vàng Nữ Hoàng Seon Deok.

Uhm Tae Woong và nghệ sĩ múa ballet Yoon Hye Jin kết hôn hồi đầu năm 2013. Cặp đôi đón con gái đầu lòng Uhm Ji On vào tháng 6 cùng năm. Điều này đồng nghĩa với việc cô bé Ji On mới chỉ hơn 12 tuổi.

Uhm Tae Woong - Yoon Hye Jin là 1 trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng và truyền thông Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Nguồn: Mydaily