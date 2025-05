Con gái Nhật chống nắng, ngăn chặn lão hoá kiểu: Ăn uống đúng quan trọng hơn bôi gì lên da

Trong khi nhiều người vội vàng tìm đến kem chống nắng có chỉ số SPF cao, viên uống chống nắng hay công nghệ skincare mới nhất, thì phụ nữ Nhật lại có một cách bảo vệ da bền vững và... rất khác: họ bắt đầu từ bên trong trước .

Với triết lý "You are what you eat" (Bạn là hiện thân của những gì bạn ăn), người Nhật không chỉ chống nắng bằng mỹ phẩm, mà còn thông qua chính chế độ ăn uống hằng ngày. Và điều thú vị là, nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn kiểu Nhật lại có khả năng hỗ trợ da chống tia UV, tăng cường hàng rào bảo vệ và giảm lão hoá da rất hiệu quả.

Dưới đây là những thành phần tiêu biểu trong "chống nắng nội sinh" kiểu Nhật - thói quen đơn giản mà làn da rất biết ơn.

1. Đậu nành – estrogen thực vật giúp da khoẻ và đều màu

Người Nhật ăn đậu nành mỗi ngày: từ đậu hũ, natto, sữa đậu đến miso. Đây là nguồn isoflavone – dạng estrogen thực vật giúp cân bằng nội tiết tố, tăng độ đàn hồi, giảm thâm nám và cải thiện độ đều màu của da, đặc biệt với phụ nữ ngoài 25. Ngoài ra, isoflavone còn có khả năng chống oxy hoá, giảm tổn thương do tia UV gây ra, và hạn chế sự phân huỷ collagen. Không cần uống collagen đắt tiền, nhiều người Nhật chỉ đều đặn dùng đậu nành trong bữa cơm mỗi ngày.

2. Rong biển – khoáng chất nuôi da khỏe từ nền tảng

Từ wakame đến kombu, rong biển là món không thể thiếu trong ẩm thực Nhật. Loại thực vật biển này chứa kẽm, sắt, i-ốt và vitamin A, C, E – những chất vừa giúp làm dịu da sau nắng, vừa tăng sức đề kháng của da. Rong biển còn giúp điều tiết dầu, cải thiện độ đàn hồi và giảm thiểu tác hại của ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính. Đây là lý do vì sao phụ nữ Nhật thường có làn da bóng khỏe mà không bóng dầu.

3. Cá béo – Omega-3 giữ hàng rào bảo vệ da

Trong bữa ăn kiểu Nhật, cá béo như cá hồi, cá thu, cá saba xuất hiện thường xuyên. Chúng rất giàu Omega-3, chất béo lành mạnh có khả năng chống viêm, giữ ẩm, giúp hàng rào da khoẻ hơn và ít bị kích ứng bởi ánh nắng. Một hàng rào bảo vệ da khoẻ sẽ hạn chế tình trạng mất nước, đỏ rát, bong tróc – những biểu hiện thường gặp khi da bị phơi nắng nhiều. Ăn cá 2–3 lần/tuần là cách đơn giản nhưng cực hiệu quả để "tăng sức bền" cho da.

4. Matcha – chống oxy hóa cực mạnh

Người Nhật không chỉ uống matcha như một thức uống truyền thống, mà còn xem nó như một "thần dược chống oxy hóa". Bột trà xanh matcha chứa lượng catechin (EGCG) cao gấp nhiều lần trà xanh thông thường, giúp ngăn tổn thương tế bào, làm chậm quá trình lão hoá da do tia UV. Ngoài ra, matcha còn hỗ trợ đào thải độc tố, giảm viêm và tăng cường trao đổi chất, tất cả đều gián tiếp giúp da sáng, khoẻ và bền nắng hơn.

5. Cơm gạo lứt – bổ sung vitamin nhóm B và khoáng chất

Gạo lứt được ưa chuộng trong nhiều chế độ ăn uống kiểu Nhật. Không chỉ giúp ổn định đường huyết, loại ngũ cốc nguyên cám này còn bổ sung vitamin B, kẽm và selen – những dưỡng chất góp phần tăng sinh tế bào mới và cải thiện độ săn chắc, sáng khoẻ của da. Gạo lứt kết hợp cùng rong biển, cá, rau củ luộc là bữa ăn "ngon lành cành đào" mà da rất thích.