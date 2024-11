"When The Phone Rings" đang là bộ phim Hàn Quốc nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Những chủ đề xoay quanh "When The Phone Rings" khiến dân tình bàn luận xôn xao trên mạng xã hội. Bên cạnh hình tượng tổng tài đẹp trai, lạnh lùng của nam chính Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok), khán giả cũng bị thu hút bởi cô vợ sở hữu vẻ đẹp mong manh, nhưng tính cách thì có phần ngang bướng Hong Hee Joo.

Cô vợ tổng tài Hong Hee Joo trong phim "When The Phone Rings".

Nhân vật Hong Hee Joo được đảm nhận bởi nữ diễn viên Chae Soo Bin. Trước bộ phim "When The Phone Rings", sự nghiệp của Chae Soo Bin khá mờ nhạt. Tuy nhiên, nhan sắc trong trẻo tựa như búp bê của Chae Soo Bin lại nhiều lần gây sốt.

Chae Soo Bin từng viral trên mạng xã hội nhờ phân cảnh khoe nhan sắc mong manh, dịu dàng trong chương trình giải trí "Saturday Night Live Korea".

Ngoài đời, Chae Soo Bin gây thương nhớ bởi nhan sắc ngọt ngào, đường nét gương mặt thanh tú ngay cả trong những tấm hình chưa chỉnh sửa. Dù nhìn từ góc độ nào, Chae Soo Bin vẫn xinh đẹp, cuốn hút. Nếu không nói, ít ai nghĩ rằng Chae Soo Bin đã 30 tuổi vì cô trông trẻ trung tựa như nàng đôi mươi vậy. Thậm chí, theo thời gian, nhan sắc của Chae Soo Bin lại ngày càng thăng hạng.

Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn và thanh thoát, Chae Soo Bin có thể "cân" được nhiều kiểu tóc khác nhau. Bên cạnh kiểu tóc dài nữ tính, bay bổng, Chae Soo Bin còn từng kết thân với tóc ngắn. Phiên bản tóc ngắn layer, mái thưa không chỉ giúp vẻ ngoài của Chae Soo Bin thêm nổi bật, cá tính, mà còn tôn lên nhan sắc kẹo ngọt. Tóc ngắn layer là style tóc không bao giờ lỗi mốt, thậm chí còn đang dẫn đầu xu hướng hiện tại, chị em rất nên tham khảo từ Chae Soo Bin.

Chae Soo Bin xây dựng cho mình phong cách thời trang trẻ trung và nữ tính. Những món đồ "chân ái" của Chae Soo Bin bao gồm áo cardigan, váy liền bay bổng, quần jeans ống suông hay chân váy ngắn. Các item này đều được coi là "bảo chứng" cho vẻ ngoài xinh tươi, dịu dàng. Đôi khi, Chae Soo Bin cũng áp dụng một số công thức diện đồ cá tính như blazer oversized + quần short hay bộ suit dáng suông… để làm mới phong cách.

Các set đồ của Chae Soo Bin thường được phối layer và nhấn nhá phụ kiện. Tuy nhiên, những bộ cánh này không mang lại cảm giác rối mắt hay "sến sẩm". Trái lại, loạt outfit của Chae Soo Bin rất hài hòa, đẹp mắt và lên hình "sống ảo" tuyệt xinh. Tham khảo style của Chae Soo Bin, khán giả yêu phim Hàn Quốc lại có thêm một nguồn cảm hứng mặc đẹp.

Ảnh và gif: Sưu tầm