Cô vợ bí ẩn nhất làng giải trí: Xinh đẹp diễn hay nhưng nguyện từ bỏ tất cả vì chồng tài tử

Nhan sắc cực phẩm, sự nghiệp diễn xuất đáng ngưỡng mộ

Lee Na Young là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1979. Nhắc tới cô, đa phần khán giả sẽ nghĩ tới ngay một gương mặt được cho đúng chuẩn tỉ lệ vàng cùng chiếc mũi mà các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ thường dùng để làm chuẩn mực cho những cuộc dao kéo. Sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười rạng rỡ, vóc dáng cao ráo, mảnh mai, có những thời điểm cô được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hàn.

Với gương mặt hoàn hảo, vóc dáng đáng mơ ước, dễ hiểu khi thời điểm đầu sự nghiệp, Lee Na Young hoạt động với tư cách người mẫu rồi mới đá sân sang diễn xuất. Sau các vai phụ trong phim truyền hình năm 1999 là Did We Really Love?, KAIST, Queen, Lee Na Young có vai chính đầu tiên ở một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng Hồng Kông mang tên Dream Of A Warrior (2001) và thực sự trở nên nổi tiếng với loạt phim Ruler of Your Own World (2002) được giới phê bình đánh giá cao. Những năm sau đó, sự nghiệp của Lee Na Young khá thuận lợi, thậm chí cô còn lọt top những người mẫu thương mại được trả cát-xê cao nhất xứ Hàn. Tới năm 2004, tên tuổi của Lee Na Young tỏa sáng hơn bao giờ hết khi cô nhận được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh danh giá. Dù xuất phát điểm từ một người mẫu, được quan tâm bởi ngoại hình cực phẩm nhưng Lee Na Young đã chứng minh được mình là một diễn viên thuộc trường phái thực lực, nỗ lực đi lên bằng tài năng vượt trội.

Mối quan hệ không lời giải với Bae Yong Joon và cuộc hôn nhân viên mãn cùng Won Bin

Năm 2010, làng giải trí xứ Hàn xôn xao trước thông tin về mối tình bí mật giữa Lee Na Young và Bae Yong Joon. Họ từng hợp tác đóng vai anh em trong bộ phim Thành Thật Với Tình Yêu. Có thông tin cho biết Bae Yong Joon đã nhiệt tình hỗ trợ, đưa Na Young về công ty mình. Đỉnh điểm là khi giữa họ còn có tin đồn đính hôn. Trước những tin đồn này, phía công ty phủ nhận nhưng bao năm qua khán giả vẫn đặt ra câu hỏi rằng sự phủ nhận đó có phải sự thật? Nhất là khi Na Young sớm rời công ty của Yong Joon sau đó hai người cũng không còn tương tác với nhau dù từng nhận là bạn thân.

Sau tin đồn này, tháng 7/2013, Lee Na Young khiến làng giải trí chấn động trước tin hẹn hò với nam tài tử hạng A đình đám Won Bin. Trước thông tin này, cả hai một mực phủ nhận mối quan hệ và cho rằng, họ không biết gì nhiều về cuộc sống riêng tư của đối phương. Thế nhưng một bức hình chụp chung của hai người sớm bị lộ ra, theo nhiều đồn đoán, bức hình này được chụp từ năm 2011. Trước hình ảnh này, cả hai chính thức thừa nhận chuyện yêu đương. Đến nay đây là hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi mà khán giả được biết tới.

Sau khi công khai hẹn hò Won Bin, Lee Na Young bỗng "lây tính" bạn trai khi gần như không còn đóng phim. Tháng 5/2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ bí mật, những hình ảnh hiếm hoi từ đám cưới hai người khiến dân mạng sục sôi suốt một thời gian dài. Cuối năm đó, Lee Na Young chào đón quý tử đầu lòng, cậu bé cho đến nay vẫn chưa từng lộ mặt. Sau khi kết hôn, mãi tới năm 2018, Lee Na Young mới tái xuất trong một bộ phim điện ảnh và thêm một tác phẩm truyền hình nữa vào năm 2019. Ngoài những hoạt động này, Lee Na Young không xuất hiện nhiều, thậm chí đến cả những hình ảnh đời thường cũng hiếm khi chia sẻ. Khán giả chỉ biết cô vẫn đang hạnh phúc bên Won Bin còn cụ thể cuộc sống ra sao thì chẳng ai rõ. Điều này khiến Lee Na Young trở thành cô vợ bí ẩn nhất nhì làng giải trí Hàn.

