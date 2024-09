"Có thực sự cần thiết mời quá nhiều nghệ sĩ Thái Lan tham gia các show truyền hình Việt Nam?"

Cuối tháng 8, Rap Việt gây sốc khi công bố rapper Thái Lan F.Hero ngồi ghế nóng trong chương trình. Quyết định này của nhà sản xuất Rap Việt dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội. Đến đầu tháng 9, cuộc thi sắc đẹp Miss Universe Vietnam 2024 lại công bố dàn huấn luyện toàn sao Thái gồm Lukkade Metinee, Nathalie Ducheine, Eyes Sarucha, Mark Kingpayom, Wachirawitch Pitisirithanaboon. Họ sẽ tham gia đào tạo kỹ năng trình diễn cho các thí sinh trong cuộc thi.

Ngay lập tức, không ít khán giả đã tinh ý nhận ra sự đổ bộ ngày một hùng hậu của các ngôi sao Thái Lan trong loạt chương trình truyền hình thực tế và các cuộc thi tại Việt Nam. Thực trạng này khiến công chúng phải đặt câu hỏi về sự lấn sân và hiện diện ngày càng nhiều của các sao Thái trên sóng truyền hình Việt trong vài năm trở lại đây.

F.Hero được gọi tên vào vị trí ghế nóng tại Rap Việt. Sự xuất hiện của rapper Thái Lan trong một cuộc thi dành cho giới rap Việt gây ra sự băn khoăn và tranh cãi lớn suốt thời gian qua

Mới nhất, "chị đại" Lukkade Metinee và dàn nghệ sĩ Thái Lan được tiết lộ sẽ làm huấn luyện viên đào tạo, hướng dẫn kỹ năng trình diễn cho thí sinh Miss Universe 2024

Giám khảo, khách mời, format Thái Lan phủ sóng show Việt

Thực tế, sự bùng nổ của show thực tế thường đến từ những yếu tố ngoài chuyên môn. Bên cạnh nhân vật chính là các thí sinh hay những scandal, đôi khi giám khảo hoặc khách mời cũng có thể là "át chủ bài" hút truyền thông, quyết định sự thành bại của một chương trình.

Chính vì vậy, việc tìm ra người "cầm cân nảy mực" hoặc nhân tố gây đột phá cho nội dung show luôn là bài toán đau đầu của nhà sản xuất. Tình thế ấy bắt buộc ban tổ chức phải tìm đến những nghệ sĩ - nhân vật nổi tiếng có đủ yếu tố như am hiểu chuyên môn, hoạt ngôn và cả độ "hot" để bảo đảm hấp dẫn khán giả. Khi dàn sao trong nước không còn mới mẻ, nhà sản xuất buộc phải tính đến nước đi tìm những gương mặt quốc tế, điển hình là người anh em láng giềng Thái Lan.

Sao Thái góp mặt trong hàng loạt show truyền hình Việt trong vài năm trở lại đây

Ở thời điểm hiện tại, có thể thấy loạt chương trình do Hương Giang và Dược Sĩ Tiến sản xuất đang dẫn đầu trong việc mời những ngôi sao đến từ showbiz Thái Lan. Thời gian qua, Hương Giang đã liên tục để bạn bè thân thiết của mình trong ngành giải trí xứ Chùa Vàng như Lukkade Metinee, nam DJ kiêm diễn viên Matoom, nhà thiết kế kiêm giám đốc sáng tạo Moo Asava... ngồi ghế nóng hàng loạt game show Việt. Trong đó, "chị đại" Lukkade Metinee tính sơ sơ đã làm giám khảo chính thức, giám khảo khách mời trong 4 chương trình do Hương Giang tổ chức như Miss International Queen Vietnam 2023 , The New Mentor 2023 và mới nhất là The Next Gentleman 2024 ( Quý Ông Hoàn Mỹ ), Miss Universe Vietnam 2024.

Lukkade và dàn sao Thái Lan là nhân tố không thể thiếu trong show do Hương Giang - Dược Sĩ Tiến sản xuất

Do được mua bản quyền của Thái Lan, Người Ấy Là Ai cũng thường xuyên mời sao Thái ngồi ghế cố vấn. Ngoài "chị đại" Lukkade và DJ Matoom, nam diễn viên Bright Norraphat cũng là nghệ sĩ Tbiz từng sang Việt Nam quay show. Bước sang năm 2024, không nằm ngoài xu thế, chương trình về các anh trai đã mời mỹ nam Nanon Korapat làm khách mời đặc biệt ngay trong tập mở màn. Tiếp đến, nhà sản xuất Rap Việt cũng thông báo về việc rapper F.Hero sẽ ngồi vào ghế nóng chương trình.

Nhà sản xuất Người Ấy Là Ai từng "đổi gió" khi mời Bright Norraphat...

... hay DJ Matoom vào vai trò cố vấn đặc biệt trong chương trình

Rap Việt và Anh Trai Say Hi cũng không nằm ngoài xu thế "mời sao Thái" khi đưa mỹ nam Nanon Korapat và huyền thoại làng rap xứ Chùa Vàng F.Hero về Việt Nam ghi hình game show

Những năm gần đây, khi chương trình truyền hình đình đám thuộc thị trường châu Âu, Trung Quốc hay Hàn Quốc dần hạ nhiệt sau nhiều mùa sản xuất tại Việt Nam, game show Thái Lan đang là lựa chọn được NXS trong nước ưa chuộng. Không chỉ rẻ hơn về giá cả bản quyền, format của show Thái cũng được đánh giá gần gũi, tương đồng với văn hóa - lối sống của người Việt nên dễ tiếp nhận. Trong đó, "đặc sản drama" ở show truyền hình Thái Lan cũng là yếu tố đánh đúng tâm lý lẫn thị hiếu của khán giả Việt.

Điển hình như show hẹn hò Người Ấy Là Ai có bản quyền gốc từ Thái Lan, Rap Việt cũng được sản xuất dựa trên fomat chương trình The Rapper của xứ chùa Vàng. Hay như chương trình Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam ) do Hương Giang cũng bắt nguồn từ Miss Tiffany mang hơi hướm phong cách của The Face Thailand, với màn chặt chém không kiêng nể của các "chị đại" trên ghế nóng lẫn thí sinh với nhau.

Game show mua bản quyền từ Thái Lan đang được NSX Việt ưa chuộng

NSX Việt có đang "mê" showbiz Thái Lan một cách quá đà?

Việc mua bản quyền sản xuất game show nước bạn là câu chuyện trên cả bình thường, nhưng các NSX Việt lại đang cho thấy sự lạm dụng quá đà yếu tố con người và drama mang đậm màu sắc Thái Lan trong hàng loạt chương trình. Năm 2023, The New Mentor mời Nong Poy, Cris Horwang, Lukkade Metine, Sonia Couling và DJ Matoom ngồi ghế giám khảo khách mời đánh giá năng lực thí sinh. Nhưng màn đổ bộ hùng hậu của những tên tuổi lớn của Tbiz không để lại quá nhiều ấn tượng cho khán giả Việt. Đến hiện tại không mấy người nhớ họ đã thể hiện gì trên sóng, tính giải trí của những màn xuất hiện này được xem là không đáng kể. Nhưng một điều rõ rệt có thể nhận thấy là mời được dàn sao này được xem như giải quyết... khâu oai cho bộ đôi nhà sản xuất Dược sĩ Tiến - Hương Giang. Những gì họ mang tới chính là sự rầm rộ về truyền thông trong những ngày The New Mentor đối đầu đối thủ The Face Vietnam .

Rap Việt cũng vừa dấy lên một cuộc tranh luận ầm ĩ trên MXH khi để rapper người Thái ngồi vào hàng ghế giám khảo. F.Hero sẽ hiểu gì về lời rap, văn hóa và showbiz Việt để đưa ra nhận xét? Thậm chí nhiều người còn đặt ra câu hỏi nhân vật này là ai vì độ nhận diện không cao đối với khán giả Việt. Màn xuất hiện phi lý này đâu mang lại lợi ích gì cho người xem, mà chỉ đem đến sự chú ý lớn cho chính mùa thi sắp lên sóng mà thôi. Vừa qua, Nanon cũng bất ngờ tham gia một chương trình cùng 30 anh trai Việt, nhưng độ hot thì chẳng thể bằng. 2 tập ngôi sao Thái Lan xuất hiện trôi qua mờ nhạt đến mức chẳng cần thiết. Đến thời điểm này, có thể mạnh dạn khẳng định các nhân tố đến từ nước bạn hiện được xem như "con cờ truyền thông" của các nhà sản xuất không hơn không kém.

Việc các ngôi sao Tbiz xuất hiện dày đặc trong các show truyền hình Việt Nam đang bị khán giả phản ứng

Chưa kể, NSX các game show học hỏi format truyền hình Thái Lan cũng bị đánh giá đang sa đà vào việc dàn dựng drama câu view, gây phản cảm cho người xem. Năm 2023, công chúng không khỏi ngán ngẩm với chuỗi drama không hồi kết của giám khảo và thí sinh Miss International Queen Vietnam .

Thí sinh Huỳnh My đã khiến MXH dậy sóng khi cãi tay đôi, trả treo kém sang với mentor Quỳnh Châu, gây phẫn nộ trong cộng đồng fan sắc đẹp. Cụ thể, khi Quỳnh Châu bày tỏ hoa hậu cần biết tự trang điểm khi đi thi quốc tế, Huỳnh My đáp trả hơn thua rằng: "Vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa? ". Thái độ của thí sinh khiến Quỳnh Châu sững sờ. Ngoài drama về thái độ thí sinh, chính BTC Miss International Queen Vietnam của Hương Giang cũng vấp phải lùm xùm tổ chức cuộc thi khi chưa có đủ giấy phép, hay MC Thanh Thanh Huyền nhiều lần làm lộ kết quả.

Sau một vài mùa đầu tiên cực hot, Người Ấy Là Ai cũng bắt đầu thể hiện những bất cập trong khâu sản xuất khiến khán giả mất niềm tin. Các drama, ồn ào tình ái, lùm xùm quá khứ của người chơi cũng dần được cư dân mạng khui ra. Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ đến với chương trình với mục đích đánh bóng tên tuổi, tìm kiếm danh tiếng chứ không thực sự đi tìm tình yêu khiến chất lượng của chương trình giảm sút đáng kể.

Show truyền hình do Hương Giang sản xuất luôn ngập tràn drama gây tranh cãi

Showbiz Thái là một nền giải trí cực kỳ sôi động và thú vị trong khu vực. Chẳng có gì sai trái hay vô lý khi khán giả Việt được tiếp xúc với những chương trình hay và các ngôi sao hàng đầu. Thế nhưng việc lạm dụng không vì mục đích phục vụ cho khán giả Việt, chỉ hời hợt để quảng cáo, câu view đơn thuần thì đó là một điều khá đáng tiếc. Nỗ lực thổi làn gió mới cho game show Việt là cần thiết để thu hút người xem, tăng rating cho chương trình, phát triển ngành giải trí trong nước. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cũng cần điều chỉnh và cân nhắc để không khiến cho các yếu tố quốc tế xâm chiếm và làm mất đi bản sắc vốn có của một show truyền hình Việt.