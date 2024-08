Bóc chiêu đánh lừa fan của Rap Việt

Cuối tháng 8, Rap Việt mùa 4 chính thức khai hỏa cho sự trở lại bằng việc lần lượt hé lộ chủ nhân ghế nóng. JustaTee, Karik, Suboi, Thái VG, BigDaddy, B Ray và đặc biệt là F.Hero - rapper đến từ Thái Lan - chính là đội hình giám khảo quyền lực năm nay. Dù chưa công bố vai trò cụ thể của từng rapper, song sự góp mặt của cái tên F.Hero tại Rap Việt hiện gây tranh luận trái chiều dữ dội trên mạng xã hội.

F.Hero là người đầu tiên được gọi tên vào vị trí ghế nóng tại Rap Việt. Sự xuất hiện của rapper Thái Lan trong một cuộc thi dành cho giới rap Việt gây ra sự băn khoăn và tranh cãi lớn

Tranh cãi gay gắt về sự xuất hiện của F.Hero tại Rap Việt

"F.Hero là ai?" đó là câu hỏi đầu tiên của nhiều khán giả sau khi nhà sản xuất (NSX) Rap Việt công bố chủ nhân của chiếc ghế nóng đầu tiên vào tối 21/8. Theo tờ Thairath, F.Hero sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ những năm 2000. Anh được mệnh danh là "cha đỡ đầu của ngành công nghiệp Rap Thái Lan" hay "anh hùng, nhà vô địch của giới hip-hop Thái Lan".

Từ những mỹ danh nói trên, ai cũng có thể hình dung được tên tuổi, sức ảnh hưởng và những đóng góp của F.Hero cho sự phát triển của rap Thái Lan. Ở xứ chùa Vàng, F.Hero cũng ngồi ghế nóng chương trình The Rapper nhiều mùa liên tiếp và đào tạo không ít học trò tài năng. Nam rapper còn từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà trên thế giới, chẳng hạn Changbin (StrayKids), Tiger JK, Yoonmirae, nhóm Babymetal (Nhật Bản)...

F.Hero được mệnh danh là "cha đỡ đầu của ngành công nghiệp Rap Thái Lan"

Danh sách dài những thành tựu, kinh nghiệm hoạt động của F.Hero cho thấy rằng anh là giám khảo chất lượng, có chuyên môn cao ở Rap Việt mùa 4. Nhiều fan cho rằng rapper Thái Lan sẽ là người thổi làn gió mới cho chương trình năm nay. Tuy nhiên, phần đông khán giả đều thắc mắc không hiểu một giám khảo nước ngoài như F.Hero sẽ làm cách nào để hiểu cũng như sử dụng tiếng Việt chấm thi cho các thí sinh - đây là yêu cầu cơ bản và tiên quyết cho các giám khảo ngồi ghế nóng Rap Việt .

Thậm chí, khi cái tên F.Hero được công bố, JustaTee cũng đã bình luận: "Chưa hiểu hết anh Thái đã phải hiểu thêm tiếng Thái" . Đây vốn là bình luận hài hước của JustaTee, nhưng lại phản ánh nỗi lòng của nhiều người. Bài toán được nhiều khán giả đặt ra lúc này F.Hero sẽ căn cứ vào đâu để đánh giá thí sinh tại Rap Việt 2024. Nếu chỉ dựa trên giọng rap, beat và flow thì chưa đủ, một rapper toàn diện còn phải cân cả lyrics (lời bài hát) với phần gieo vần, nhả chữ mượt mà, tinh tế. Có thể thấy, trước mắt F.Hero chắc chắn sẽ không cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của từng câu từ, con chữ trong bài dự thi của thí sinh.

Tất cả khán giả đều có chung câu hỏi không hiểu tiếng Việt, F.Hero sẽ chấm thi kiểu gì?

"Đây là Rap Ngoại?", "Là Rap Việt nhưng khán giả theo dõi chương trình phải đọc phụ đề, tiếng Anh rồi giờ đến tiếng Thái", "Rồi anh ấy hiểu thí sinh rap gì không?", "Rap Việt nhưng mời giám khảo không biết tiếng Việt", "Không hiểu tiếng Việt rồi sao chấm thi?", "Vào chương trình F.Hero hướng dẫn thí sinh rap tiếng Thái à", "Nghe flow và giọng rồi chọn đại hay sao, chứ anh ấy có hiểu thí sinh rap gì đâu. Chương trình thế thì hỏng mất, Việt Nam không có rapper giỏi hay gì" , khán giả bức xúc.

Này khoan vội tin những gì Rap Việt tung ra!

Có thể nói, sự xuất hiện của F.Hero gây ra tranh luận trái chiều, nhưng đồng thời cũng giúp Rap Việt hút lượng tương tác khổng lồ, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên nhiều hội nhóm, diễn đàn trước ngày lên sóng. Chưa biết, F.Hero sẽ làm được gì ở cuộc chơi sắp tới, còn ở thời điểm hiện tại anh là quân bài, nước đi truyền thông giúp Rap Việt mùa 4 gây chú ý với nhiều người. Không cần đao to búa lớn trong việc PR, việc mời một gương mặt rapper quốc tế vào ghế nóng sẽ giúp Rap Việt thu hút thêm nhiều đối tượng khán giả bởi chắc chắn ai cũng muốn xem F.Hero sẽ ra mắt như thế nào tại chương trình.

Tuy nhiên, với những hạn chế về ngôn ngữ và đúng như câu slogan của chương trình "Đây là Rap Việt", nhiều người cho rằng NXS đủ tỉnh táo để không đặt F.Hero vào ghế huấn luyện viên đào tạo thí sinh hoặc cho anh giữ vai trò quá quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả thắng thua chung cuộc. Do đó, các khán giả dự đoán F.Hero có thể sẽ ngồi vào vị trí giám khảo khách mời trong chương trình năm nay.

Nhiều người cho rằng F.Hero chỉ là quân bài truyền thông giúp Rap Việt gây chú ý trước thềm lên sóng. Dù góp mặt ở chương trình, anh cũng sẽ không nắm giữ vị trí giám khảo quan trọng, quyết định đến kết quả chung cuộc

Trường hợp của F.Hero được nhận xét khá giống Nanon Korapat tại Anh Trai Say Hi . Trước khi chương trình âm nhạc này lên sóng tập đầu tiên, NXS đã bất ngờ hé lộ thêm "mỹ nam thứ 31" là Nanon Korapat. Phía Anh Trai Say Hi cũng bỏ ngỏ về vai trò của Nanon, để mặc khán giả tự suy đoán ngôi sao Thái Lan là mảnh ghép cuối cùng trong đội hình các anh trai hay là nhân tố mang đến thử thách. "Cú lừa" này giúp Anh Trai Say Hi tăng độ hot. Tuy nhiên, cuối cùng Nanon Korapat chỉ là khách mời trong 2 tập đầu tiên của chương trình.

Anh Trai Say Hi từng úp mở Nanon Korapat là "mỹ nam thứ 31", nhưng cuối cùng ngôi sao sinh năm 2000 này chỉ là khách mời trong tập 1 của chương trình

Vì vậy, nhiều khả năng Rap Việt mùa 4 cũng đang học hỏi chiêu trò của Anh Trai Say Hi khi sử dụng một gương mặt quốc tế để gây tranh luận, giúp chương trình trở thành chủ đề bàn tán và nhận sự quan tâm rộng rãi. Thông thường, ở các show truyền hình thực tế để kích thích sự tò mò, phản ứng của khán giả, NSX sẽ cài cắm những nhân vật tạo tranh cãi trái chiều. Người xem càng tức giận, thất vọng và phản ứng tiêu cực, chương trình càng được quan tâm. Cuối cùng, nhà sản xuất đạt được mục tiêu thu hút sự chú ý của họ. Rút cuộc F.Hero cũng chỉ là một con cờ mà thôi!