“Cờ ring, cờ ring” là gì?

Mạng xã hội chính là nơi cho “ra đời” rất nhiều thuật ngữ, từ lóng mới. Đôi khi chỉ cần lơ là, buông điện thoại vài giây là cũng có thể trở thành người “tối cổ” bất cứ lúc nào. Thậm chí có nhiều từ ngữ rất quen thuộc nhưng được đọc lái, viết lái đi cũng đã tạo nên một trò đùa hài hước trên MXH và khiến nhiều người tò mò tìm hiểu để bắt trend.

“Cờ ring, cờ ring” chính là một ví dụ.

Nếu để giải nghĩa, đây không phải là một cụm từ quá xa lạ. Thế nhưng nếu chỉ đọc “cờ ring”, nhiều người không hiểu MXH đang muốn nói đến điều gì. Thời gian gần đây, cụm từ này càng được sử dụng nhiều hơn trên MXH, thậm chí trong các gameshow đang hot cũng xuất hiện.

Thực tế, “cờ ring” là cách phiên âm tiếng Việt của từ tiếng Anh "cringe". Từ này dùng để diễn tả cảm xúc xấu hổ, ngượng ngùng hay khó xử khi chứng kiến tình huống lố bịch, gây khó chịu.

Trên các nền tảng như TikTok, Facebook hay Threads, "cringe" được dùng để phản ứng trước những hành vi, lời nói lố bịch hoặc gây xấu hổ. Bên cạnh đó cũng phần nào thể hiện sự châm chọc vì hành động làm quá của ai đó. Chẳng hạn như: “Tự thấy cờ ring khi xem clip này”, “Cờ ring, cờ ring quá”, “Bài hát này nó cờ ring đến nỗi mình xem mà nổi da gà”, “Đừng diễn nét gồng nữa, cờ ring lắm”,...

Khi tham gia Em XInh Say Hi, Quỳnh Anh Shyn cũng góp phần tạo trend với cụm từ "cờ ring"

Ngoài ra, "cờ ring" còn có một biến thể khác là "tiếng chuông xe đạp", với hàm ý tương tự. Cụ thể, khi phát âm "cờ ring", nhiều người liên tưởng tới tiếng "ring ring" của chiếc chuông cơ thường thấy trên xe đạp.

Áp dụng cụm từ này, một số người đăng bình luận "Nói gì mà như tiếng chuông xe đạp, cờ ring cờ ring", hoặc đăng meme đang bấm chuông xe đạp để ám chỉ những pha kém duyên đến mức "nghe thôi đã thấy chói tai".