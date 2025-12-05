Có phải dùng nhiều đồ ngọt làm tăng nguy cơ ung thư gan?

Theo bác sĩ Hà Mạnh Cường, Quản lý Y khoa của hệ thống tiêm chủng VNVC, chế độ ăn giàu đường đang âm thầm gây hại cho cơ thể. Lượng đường dư thừa làm tăng nguy cơ béo phì , tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch , sỏi thận, mòn men răng và cả mụn nhọt.

Nhiều bằng chứng khoa học chỉ ra mối liên hệ giữa tiêu thụ đường quá mức với gan nhiễm mỡ không do rượu và ung thư gan.

Một nghiên cứu của Đại học Harvard năm 2023 cho thấy phụ nữ uống ít nhất một ly nước ngọt mỗi ngày có nguy cơ ung thư gan cao hơn tới 73%.

Dùng nhiều đồ ngọt là thói quen có hại cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: Như Loan)

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mỗi người chỉ nên dùng dưới 25 g đường mỗi ngày, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và vận động thường xuyên để giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

Ngoài yếu tố dinh dưỡng, 80% ca ung thư gan hiện nay xuất phát từ nhiễm virus viêm gan B – tác nhân lây qua đường tình dục không an toàn, từ mẹ sang con và qua máu.

Người nhiễm virus càng trẻ, khả năng chuyển sang viêm gan mạn và ung thư gan càng cao. Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ nhiễm viêm gan B cao, trong khi bệnh chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn.

Viêm gan B có thể phòng ngừa bằng vaccine với ba loại phổ biến: Heberbiovac HB của Cuba, Gene Hbvax của Việt Nam và Twinrix của Bỉ – vaccine kết hợp phòng viêm gan A và B. Người lớn cần tiêm đủ ba mũi trong sáu tháng, nên xét nghiệm viêm gan B trước khi tiêm nhắc lại để xác định tình trạng miễn dịch.

Bác sĩ khuyến cáo mỗi người cần kiểm tra lịch sử tiêm chủng, xét nghiệm định lượng kháng thể để biết đã có miễn dịch hay chưa. Người đang mang virus không cần và cũng không thể tạo miễn dịch bằng vaccine. Ngược lại, những ai chưa có kháng thể hoặc mức bảo vệ thấp nên tiêm sớm để tránh nguy cơ mắc bệnh và tiến triển thành ung thư gan.