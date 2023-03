Có người bị mù mắt vì ăn đồ để qua đêm: Ghi nhớ nguyên tắc bảo quản đồ ăn để tránh rước họa

Nam sinh ăn mì gà để tủ lạnh qua đêm, phải phẫu thuật bỏ chân tay

Theo một báo cáo trên Tạp chí Y khoa New England, có một nam sinh viên người Mỹ có tên viết tắt là JC đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn món mì gà để qua đêm của bạn.

Theo đó, chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi ăn món mì gà để thừa qua đêm, để tủ lạnh của người bạn, nam sinh viên cảm thấy rất mệt và có nhiều triệu chứng nặng.

Hình ảnh dựng lại sự việc: JC ăn phần mì để qua đêm trong tủ lạnh. Ảnh: Cắt từ YouTube.

Tình trạng của JC nghiêm trọng đến mức anh được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Massachusetts bằng trực thăng để được điều trị.



5 tiếng sau khi nhập viện, trên da thanh niên này có nhiều vùng đổi thành màu tím. Thậm chí JC còn có những triệu chứng nhiễm khuẩn, như suy thận, máu bắt đầu đóng cục, chân tay lạnh đi do thiếu oxy. Các bác sĩ xác nhận trong máu của JC có loại vi khuẩn tên là Neisseria meningitides (còn gọi là cầu khuẩn màng não, có thể gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết).

Sau đó, mô ở hai chân và các ngón tay của JC đã bị hoại tử. Bác sĩ buộc phải phẫu thuật bỏ hai chân và một phần của 10 ngón tay của JC. Các bác sĩ cho rằng thật khó để biết rằng thức ăn bị nhiễm khuẩn vào lúc nào, do đâu. Do đó đối với đồ ăn thừa, nên cẩn thận đun/hấp/nướng thật nóng chúng trước khi ăn.

Chàng trai 31 tuổi bị mù mắt, suy thận vì ăn rau để qua đêm

Trước đây, câu chuyện của một phóng viên 31 tuổi, sống tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc bị mù và liệt do ăn rau qua đêm đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng nước này. Theo tờ Fuzhou News, bệnh nhân trên tên là Zeng Chun đã phải nằm phòng cấp cứu gần một tháng do suy thận sau khi ăn thức ăn thừa qua đêm. Zeng Chun kể lại rằng khi anh tỉnh dậy thấy cơ thể mình chằng chịt những mũi tiêm. Sau thời gian điều trị suy thận, anh bị mù và liệt, chỉ có một mình mẹ già chăm sóc. Câu chuyện của Zeng Chun khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối.

Zeng Chun kể về câu chuyện của mình.

Trước đó, cũng có một bệnh nhân 65 tuổi tên họ Lưu sống tại thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc phải nhập viện cấp cứu vì ăn đồ thừa qua đêm. Bệnh nhân Lưu bị tiêu chảy, sau đó mất nước và thiếu máu cục bộ, cuối cùng gây ra suy thận cấp.



Theo bác sĩ Lương Ngụy (làm việc tại Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán), đồ ăn thừa qua một đêm dễ bị biến chất và sản sinh nitrite... Chất này có thể chuyển đổi thành nitrosamine và gây ung thư. Nếu chúng ta ăn số lượng ít thì độc tố chỉ đủ để gây ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, ngộ độc thực phẩm nếu không được cấp cứu kịp thời cũng có thể gây hại cho thận và đe dọa cả tính mạng của bạn.

Nên xử lý thực phẩm ăn thừa như thế nào?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội), các món ăn nấu chín chỉ nên để trong nhiệt độ phòng khoảng 2 tiếng. Nếu đồ ăn thừa thì cần bảo quản ở nhiệt độ dưới 5 độ C hoặc trên 60 độ C. Nếu không, vi khuẩn có hại trong thực phẩm có thể phát triển nhanh về số lượng cũng như sinh ra các độc tố nguy hiểm gây ngộ độc.

Tuy nhiên, ông Thịnh cảnh báo một số thực phẩm như rau xanh đã nấu chín, hải sản, trứng, các món nộm... thì không nên lưu lại trong tủ lạnh qua đêm vì sẽ sinh ra chất độc, vi sinh vật phát triển, nấm mốc xuất hiện, gây ngộ độc cho người ăn, với các dấu hiệu là đau bụng, nôn, đi ngoài, khó tiêu.

Vị chuyên gia khuyên mọi người tốt nhất nên nấu vừa đủ cho cả gia đình, ăn hết trong ngày. Tuy nhiên không phải cứ ăn đồ qua đêm là chắc chắn nhiễm bệnh, nếu tích trữ đồ ăn nên lưu ý một số việc sau.

Một vài lưu ý khi tích trữ thức ăn thừa trong tủ lạnh:

- Không nên để chung các loại thực phẩm sống và chín với nhau.

- Nên đựng thực phẩm trong những hộp đựng chuyên dụng có nắp kín hoặc màng bọc thực phẩm để tránh vi khuẩn xâm nhập.

- Các món ăn đã nấu chín chỉ nên để trong tủ lạnh tối đa 1-2 ngày.

- Với các thực phẩm để qua đêm cần đun sôi lại trước khi ăn, và sử dụng ngay trong vòng 4 giờ đồng hồ.