Có nên vay 3,5 tỷ để mua căn hộ chung cư 20 năm tuổi giá 10 tỷ đồng ở nội thành Hà Nội?

Tôi đang thực sự phân vân. Một căn hộ chung cư ở nội thành Hà Nội, tuổi đời đã 20 năm, diện tích hơn 100 m², 3 phòng ngủ. Năm 2022, căn này chỉ khoảng 2,7 tỷ đồng, đến 2023 đã lên 3,1 tỷ, lúc đó tôi đã thấy "đắt". Vậy mà bây giờ giá chào bán là 10 tỷ đồng.

Tôi đang ở nhà đất vùng ven. Nhà hiện rao bán được 6,5 tỷ đồng. Nếu mua căn hộ nội thành này, tôi phải vay thêm khoảng 3,5 tỷ. Tôi cứ đứng giữa hai thái cực: một bên là nỗi sợ vay nợ, một bên là những nhu cầu thực tế của gia đình.

Những lý do thôi thúc tôi muốn chuyển vào nội thành:

1. Gần công ty của tôi và vợ.

Hiện tại, mỗi ngày hai vợ chồng phải đi lại gần một tiếng. Buổi sáng vội vã, chiều tắc đường. Có những hôm tắc đến mức chỉ muốn bỏ cuộc. Ở gần chỗ làm, thời gian sống sẽ nhiều hơn thời gian di chuyển.

2. Gần nơi học của hai con.

Con tôi đang ở độ tuổi cần môi trường học tập tốt, cần các trung tâm kỹ năng, ngoại ngữ, cần bạn bè và hoạt động phù hợp. Ở vùng ven, muốn đưa đi học thêm cũng vất vả. Chỉ chuyện đưa đón thôi đã chiếm gần nửa ngày cuối tuần.

3. Gần đủ thứ tiện ích.

Từ bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại đến công viên… mọi thứ đều trong bán kính vài trăm mét. Cuộc sống dễ dàng và tiết kiệm rất nhiều thời gian.

4. Tòa nhà quy hoạch thoáng, mật độ thấp.

Mỗi tầng chỉ vài căn. Không gian yên tĩnh hơn nhiều chung cư mới. Có sổ hồng lâu dài, pháp lý rõ ràng. Đó là điểm tôi rất thích.

Nhưng rồi những nhược điểm lại kéo tôi trở về thực tế.

Những điều khiến tôi chùn bước:

1. Căn hộ đã 20 năm tuổi.

Tôi lo câu chuyện 50–70 năm của chung cư. Nếu sau này cải tạo lại, mức đền bù được bao nhiêu? Có xứng đáng với 10 tỷ bỏ ra bây giờ không?

2. Chất lượng công trình xuống cấp.

Tiện ích tốt, dân cư văn minh, nhưng hệ thống PCCC tôi thấy gần như không có hoặc không đạt tiêu chuẩn mới. Đây là nỗi lo lớn nhất với một người làm cha mẹ.

3. Dù chủ cũ đã sửa sang, hệ thống điện nước vẫn là bài toán khó.

Chung cư càng cũ, tỷ lệ thấm dột, hỏng ống, rò nước, ảnh hưởng giữa các tầng càng nhiều. Chỉ cần tầng trên có sự cố, tôi lại phải bỏ thời gian và tiền bạc xử lý.

4. Áp lực vay tiền quá lớn.

Tôi không ngại trả nợ, nhưng 3,5 tỷ là con số khiến bất kỳ gia đình trung lưu nào cũng phải cân nhắc. Lãi suất vài năm tới thế nào, thu nhập có ổn không, có rủi ro gì không — tất cả đều là dấu hỏi.

Giá bất động sản tăng quá nhanh khiến tôi không theo kịp. 10 tỷ đồng cho một căn hộ 20 năm tuổi, nếu xét thuần về giá trị tài sản, tôi thấy không hợp lý. Nhưng nếu xét về cuộc sống thực, về những gì gia đình tôi có thể nhận được ngay lập tức: thời gian, sự tiện lợi, môi trường học tốt cho con thì lại thấy đáng suy nghĩ.

Tôi tự hỏi: Có phải mình đang chạy theo giá, hay mình đang đầu tư cho cuộc sống?

Đôi khi tôi nghĩ: bao nhiêu tiền cũng không mua lại được thời gian. Nhưng cũng có lúc tôi tỉnh táo: tự do tài chính là thứ không được đánh đổi một cách mù quáng.

Thành thật mà nói, tôi chưa tìm được câu trả lời dứt khoát. 10 tỷ cho căn hộ cũ hay tiếp tục sống ở vùng ven, mỗi lựa chọn đều có giá phải trả. Tôi chỉ mong mình đủ sáng suốt để đưa ra quyết định đúng cho gia đình, cho con cái và cho tương lai tài chính của chính mình.

*Chia sẻ anh V.M (Hà Đông, Hà Nội)