(Ảnh: oleumhistriae)

Không chỉ gắn liền với chế độ ăn Địa Trung Hải nổi tiếng, dầu ôliu – đặc biệt là dầu ôliu nguyên chất – còn được xem là "chất béo vàng" mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể nếu được sử dụng đúng cách và đúng thời điểm.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, buổi sáng sớm là thời điểm hệ tiêu hóa có khả năng hấp thụ chất béo lành mạnh và các hợp chất sinh học trong dầu ôliu một cách hiệu quả nhất. Khi dạ dày trống rỗng, các axit béo không bão hòa đơn cùng các chất chống ôxy hóa trong dầu ôliu dễ dàng được đưa vào máu, từ đó phát huy tối đa tác dụng đối với sức khỏe tổng thể.

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của dầu ôliu là khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia cho biết, dầu ôliu rất giàu axit oleic – một loại axit béo không bão hòa đơn có tác dụng làm giảm cholesterol "xấu" (LDL) và duy trì cholesterol "tốt" (HDL) trong máu. Việc uống một lượng nhỏ dầu ôliu vào buổi sáng được cho là giúp ổn định lipid máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch mạn tính.

Bên cạnh đó, dầu ôliu còn chứa nhiều polyphenol – hợp chất chống ôxy hóa mạnh có khả năng bảo vệ thành mạch máu, giảm phản ứng viêm và hạn chế tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì hệ tim mạch khỏe mạnh, đặc biệt trong bối cảnh lối sống hiện đại ít vận động và áp lực kéo dài.

Theo các chuyên gia tiêu hóa, uống dầu ôliu vào buổi sáng có thể kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa một cách nhẹ nhàng. Dầu ôliu giúp tăng tiết dịch mật, hỗ trợ quá trình tiêu hóa chất béo và góp phần cải thiện nhu động ruột. Nhờ đó, thói quen này được cho là có lợi đối với những người thường xuyên gặp tình trạng táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy dầu ôliu có khả năng hỗ trợ chức năng gan, giúp gan đào thải độc tố hiệu quả hơn. Khi kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng, dầu ôliu có thể góp phần bảo vệ gan trước tác động của chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và đường tinh luyện.

Dầu ôliu, đặc biệt là dầu ôliu nguyên chất, chứa hàm lượng cao các chất chống ôxy hóa tự nhiên như vitamin E và polyphenol. Những hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa tế bào và làm suy giảm chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể.

Dầu oliu là nguồn chất béo lành mạnh cho tim mạch (Ảnh: Getty Images)

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung dầu ôliu vào buổi sáng có thể giúp cơ thể khởi động "hệ thống chống ôxy hóa" ngay từ đầu ngày. Điều này không chỉ có lợi cho sức khỏe tổng thể mà còn góp phần duy trì làn da khỏe mạnh, giảm nguy cơ lão hóa sớm và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào.

Trái với quan niệm cho rằng chất béo dễ gây tăng cân, các chuyên gia khẳng định rằng chất béo lành mạnh trong dầu ôliu có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu được sử dụng hợp lý. Khi uống một lượng nhỏ dầu ôliu vào buổi sáng, cơ thể có xu hướng tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hạn chế việc ăn quá nhiều trong các bữa tiếp theo.

Nhiều nghiên cứu quan sát cho thấy những người tuân thủ chế độ ăn giàu dầu ôliu thường có chỉ số khối cơ thể ổn định hơn so với nhóm tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa. Điều này cho thấy dầu ôliu không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có thể trở thành một phần của chiến lược kiểm soát cân nặng bền vững.

Các chuyên gia khuyến nghị, lượng dầu ôliu nên uống vào buổi sáng chỉ khoảng một thìa canh, ưu tiên dầu ôliu nguyên chất, ép lạnh. Có thể uống trực tiếp hoặc pha cùng một chút nước ấm, nước chanh để dễ sử dụng hơn. Tuy nhiên, dầu ôliu không phải là "thần dược" và không nên lạm dụng, đặc biệt với những người có vấn đề về túi mật hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Bên cạnh đó, để đạt hiệu quả lâu dài, việc uống dầu ôliu buổi sáng cần được kết hợp với chế độ ăn uống đa dạng, giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và lối sống lành mạnh. Khi được áp dụng đúng cách, thói quen nhỏ này có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống một cách tự nhiên và bền vững.