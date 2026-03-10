"Cơ hội việc làm của ngành báo chí có đang bị thu hẹp?" - Giải đáp từ Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp cận và sản xuất thông tin. Chỉ với một chiếc điện thoại, bất kỳ ai cũng có thể quay video, viết bài, đăng tải nội dung lên các nền tảng mạng xã hội và thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lượt theo dõi. Chính điều này khiến không ít học sinh băn khoăn khi cân nhắc lựa chọn ngành báo chí - truyền thông, liệu cơ hội việc làm của ngành này có đang dần bị thu hẹp trong thời đại số?

Đây cũng là thắc mắc được nhắc đến tại phiên tư vấn của Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút sự chú ý của nhiều học sinh đang có ý định theo đuổi lĩnh vực này. Trả lời thắc mắc trên, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng thực tế cơ hội việc làm của ngành báo chí - truyền thông không giảm mạnh như nhiều người lo ngại, dù môi trường truyền thông đang thay đổi rất mạnh mẽ.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Theo bà Giang, thế giới hiện nay đang bước vào giai đoạn bùng nổ của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Sự xuất hiện của các nền tảng số, mạng xã hội và nhiều công cụ tạo nội dung khiến lượng thông tin mà công chúng tiếp nhận mỗi ngày tăng lên với tốc độ chưa từng có. “Chúng ta đang sống trong bối cảnh công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo phát triển rất mạnh, ngày càng nhiều nền tảng cung cấp thông tin xuất hiện. Mỗi ngày có vô số thông tin ập đến với công chúng, khiến việc lựa chọn đâu là thông tin chính xác, cần thiết và lành mạnh trở nên khó khăn hơn”, bà Giang nhận định.

Trong bối cảnh đó, theo bà, vai trò của những người làm báo chuyên nghiệp không hề giảm đi, thậm chí còn trở nên quan trọng hơn. Khi thông tin trên mạng xã hội có thể được lan truyền với tốc độ rất nhanh nhưng chưa được kiểm chứng, công chúng càng cần đến những cơ quan báo chí và những nhà báo có chuyên môn để xác minh, kiểm chứng và cung cấp thông tin một cách chính xác, đáng tin cậy.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bên cạnh đó, cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành báo chí - truyền thông hiện nay cũng không còn giới hạn trong các tòa soạn báo chí truyền thống như trước đây. Cùng với sự phát triển của môi trường truyền thông số, nhiều lĩnh vực nghề nghiệp mới đang mở ra cho người học báo chí, chẳng hạn như báo chí dữ liệu, truyền thông đa phương tiện, sản xuất nội dung số, quản trị truyền thông, truyền thông doanh nghiệp hay truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo các chuyên gia, sự thay đổi của môi trường truyền thông cũng đặt ra yêu cầu mới đối với người học báo chí. Ngoài kỹ năng viết và tư duy báo chí truyền thống, sinh viên ngày nay cần trang bị thêm các kỹ năng sản xuất nội dung đa nền tảng, kỹ năng sử dụng công nghệ số, tư duy dữ liệu và khả năng thích nghi nhanh với các công cụ mới. Khi có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng số và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại, sinh viên ngành báo chí - truyền thông vẫn có rất nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

“Những bạn trẻ thực sự có đam mê và mong muốn theo đuổi nghề báo thì hãy mạnh dạn lựa chọn”, bà Giang chia sẻ. Theo bà, trong một xã hội mà thông tin ngày càng dày đặc và phức tạp, nhu cầu về những người làm báo có trách nhiệm, có năng lực kiểm chứng và định hướng thông tin vẫn luôn tồn tại và thậm chí ngày càng cần thiết hơn.

