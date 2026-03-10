Không ngờ con gái nam diễn viên đình đám này bị trầm cảm nghiêm trọng từ nhỏ: Người cha nhận lỗi!

Ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lý Liên Kiệt mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện riêng tư về hành trình làm cha trong một buổi thuyết giảng tại Trung Quốc. Nam diễn viên tiết lộ con gái út của ông - Jada từng mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng từ khi còn rất nhỏ, và bản thân ông luôn mang cảm giác day dứt vì điều đó. Jada, năm nay 23 tuổi, cũng có mặt tại sự kiện và đồng ý để cha chia sẻ câu chuyện của mình trước công chúng.

Nam diễn viên 62 tuổi cho biết Jada từng rơi vào tình trạng trầm cảm nặng khi mới 7 tuổi. Thời điểm đó, sau mỗi ngày đi học về, cô bé thường tự nhốt mình trong phòng và gần như không nói chuyện với cha. Sự im lặng kéo dài khiến khoảng cách giữa hai cha con ngày càng lớn, khiến ông vô cùng lo lắng nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Nhìn lại giai đoạn ấy, Lý Liên Kiệt thẳng thắn thừa nhận ông cảm thấy có lỗi. Theo ông, một phần nguyên nhân có thể đến từ việc bản thân đã không dành đủ thời gian cho con gái.

“Tôi cảm thấy rất có lỗi. Khi đó tôi mải mê làm các hoạt động từ thiện ở bên ngoài mà không ở cạnh chăm sóc con bé. Ngay cả việc tìm đến Phật giáo cũng không giúp tôi cải thiện được tình hình lúc ấy”, nam diễn viên chia sẻ.

Trong nhiều năm, Lý Liên Kiệt nổi tiếng là người tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo trên khắp thế giới. Tuy nhiên, ông thừa nhận đôi khi việc dồn quá nhiều tâm sức cho các dự án bên ngoài khiến ông vô tình bỏ lỡ những tín hiệu cảm xúc của con.

Theo Lý Liên Kiệt, chính sự kiên nhẫn và việc dành thời gian bên nhau đã dần giúp mối quan hệ cha con được cải thiện.

Sau nhiều trăn trở, ông quyết định thay đổi cách tiếp cận với con gái. Thay vì cố gắng đưa ra lời khuyên hay yêu cầu Jada phải làm theo ý mình, ông chọn cách đồng hành và lắng nghe.

“Cuối cùng tôi thay đổi. Tôi đi cùng con bé trên hành trình của nó. Tôi không nói con nên làm gì nữa, mà làm theo những gì con làm. Chính con bé đã dạy tôi cách lắng nghe”, ông nói. Theo Lý Liên Kiệt, chính sự kiên nhẫn và việc dành thời gian bên nhau đã dần giúp mối quan hệ cha con được cải thiện.

Chuyện dạy con gây tranh cãi

Trong mắt công chúng, Lý Liên Kiệt là một ngôi sao võ thuật tầm cỡ quốc tế. Thế nhưng, sau ánh hào quang, cuộc sống riêng tư của ông lại chất chứa nhiều nốt trầm, đặc biệt là trong vai trò làm cha.

Ông có bốn cô con gái, hai người sinh ra từ cuộc hôn nhân đầu tiên với người vợ thời thanh xuân là Hoàng Thu Yến, và hai người sau với Hoa hậu châu Á Lợi Trí, người phụ nữ khiến ông từ bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng dường như chính sự lựa chọn ấy đã vô tình tạo ra một ranh giới không thể xóa nhòa giữa các con.

Khi còn trẻ, Lý Liên Kiệt kết hôn với Hoàng Thu Yến, một người bạn thân từ thời cùng tham gia đội wushu. Họ cưới nhau trong âm thầm, giản dị. Hai cô con gái lần lượt ra đời: Lý Tư và Lý Đài Mật. Nhưng cuộc sống vợ chồng không thể cứu vãn khi sự nghiệp của ông ngày càng thăng hoa và trái tim ông lại hướng về người khác. Năm 1990, ông ly hôn. Lý Tư khi đó chỉ mới hai tuổi. Cô lớn lên bên mẹ, trong một cuộc sống lặng lẽ và giản dị ở Bắc Kinh.

Gần như suốt thời thơ ấu, hai chị em sống mà không có sự hiện diện của cha. Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi, giáo viên cấp 2 của Lý Tư kể rằng chưa từng gặp cha của cô đến họp phụ huynh. Lý Liên Kiệt cũng không đưa đón con đi học, không xuất hiện trong những buổi lễ quan trọng ở trường. Khi đó, ông đã chuyển sang Hong Kong và bắt đầu cuộc sống mới với Lợi Trí – người phụ nữ được ông gọi là "duyên phận lớn nhất cuộc đời".

Trái ngược hoàn toàn với hai cô con gái đầu, Jane và Jada – hai người con của ông với Lợi Trí – lại được lớn lên trong điều kiện lý tưởng: Học trường quốc tế tại Thượng Hải từ nhỏ, sau đó sang Mỹ du học. Jane tốt nghiệp Đại học Harvard, từng gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trong loạt ảnh hiếm hoi chụp cùng cha mẹ trong lễ tốt nghiệp. Jada, con út, học tại một trong những trường trung học tư thục hàng đầu nước Mỹ.

Có lẽ chính khoảng cách trong cách Lý Liên Kiệt đồng hành với từng đứa con đã khiến dư luận nhiều năm qua không ngừng đặt câu hỏi: Phải chăng ông đã thiên vị quá rõ ràng? Phải chăng sự chuộc lỗi đến sau này là quá muộn?

Thực tế, sau nhiều năm im lặng, Lý Liên Kiệt đã cố gắng tìm lại sợi dây kết nối với hai con gái lớn. Ông mời họ sang Mỹ học tập, chu cấp tài chính và thỉnh thoảng đưa các con đi du lịch.

Câu chuyện Lý Liên Kiệt thẳng thắn nhận lỗi và chia sẻ về hành trình học cách lắng nghe con đã khiến nhiều người xúc động. Với ông, đôi khi bài học lớn nhất trong việc làm cha mẹ không phải là dạy con điều gì, mà là biết dừng lại để thực sự hiểu con mình.

