Cô gái từng nghèo đến mức không có giường để ngủ: Đổi đời nhờ MXH, "cầm" trong tay 46 tỷ đồng!

Không ai nghĩ rằng một cô gái lớn lên trong căn hộ "hộp diêm" ở Bulgaria, phải ngủ chung giường với bố mẹ đến tận năm 19 tuổi, lại có thể trở thành doanh nhân triệu phú ở tuổi 32. Nhưng Katya Varbanova - CEO của Viral Marketing Stars, đã làm được điều đó.

Trong 3 năm qua, công ty của Katya tạo ra doanh thu hơn 1,5 triệu bảng Anh (khoảng 46 tỷ đồng). Với công việc tư vấn chiến lược marketing, Katya có thể kiếm tới 2.400 bảng Anh (gần 74 triệu đồng) chỉ trong 1 giờ. Ngay cả trong mơ, Katya cũng chưa từng dám nghĩ có ngày cuộc đời mình lại sang trang và "lên hương" đến vậy.

Nhà nghèo, 15 tuổi phải đi làm thêm kiếm tiền

Katya sinh ra ở thị trấn Montana, Bulgaria. Gia đình cô sống trong một căn hộ siêu nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, bếp và nhà tắm.

"Thuở bé, tôi ngủ với mẹ trên giường đơn, còn bố thì nằm sofa. Thi thoảng tôi cũng sang sofa ngủ với bố. Tụi trẻ con thường đòi hỏi đồ chơi, búp bê barbie còn tôi thì chỉ mong được ngủ cùng cả bố mẹ mẹ. Sau này lớn hơn thì lại ước được có phòng riêng, chứ không phải phấn son làm điệu" - Katya kể lại.

Katya và mẹ

Vì gia đình quá nghèo nên từ khi còn là học sinh Trung học, Katya đã bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền. Công việc đầu tiên của cô là phục vụ bàn, mức lương 0,8 bảng Anh/giờ (khoảng 24.000 đồng). Sau đó, cô còn làm nhân viên bán mỹ phẩm, vẽ hình henna. Nói chung, tất cả những công việc có thể ra tiền mà không đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn, Katya đều làm hết.

Cuộc sống của gia đình Katya cứ thế mà trôi qua, cho đến năm cô 18 tuổi.

"Từ lâu tôi đã đặt mục tiêu đi du học Anh, nhưng vì nhà quá nghèo nên con đường duy nhất dành cho tôi chỉ có thể là xin học bổng. Và tôi khá tự tin với bảng điểm của mình, khi đạt toàn điểm A hoặc A+ cho các môn Toán, tiếng Anh và Tin học. Tôi gửi hồ sơ cho 5 trường Đại học ở Anh và trúng tuyển ngành Luật và Kinh doanh tại Đại học Liverpool" - Katya kể.

Tháng 9/2010, cô cùng mẹ bắt chuyến bay rẻ nhất tới London, rồi đi tàu đến Liverpool chỉ với 1 vali hành lý. Katya vay nợ sinh viên, thuê nhà tập thể. Dù có học bổng nhưng để lo liệu được cuộc sống khi du học, Katya vẫn phải đi làm thêm. Cô nhận đủ loại việc bán thời gian với mức lương không quá 10 bảng Anh/giờ (khoảng 300.000 đồng) - từ hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán hàng, phục vụ bàn,...

"Tôi vẫn nhớ ngày đó, bạn bè đều nhăn nhó phàn nàn vì ký túc xá của trường quá đông. Còn tôi thì chỉ thấy hạnh phúc vì đến tận năm 19 tuổi, tôi mới biết cảm giác được ngủ 1 mình là như thế nào" - Katya nói.

Đổi đời nhờ MXH

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi năm 2013, Katya làm quản lý thương hiệu tại một công ty marketing, tham gia quảng bá cho các nhãn hàng lớn như Superdry, HP, Dell hay Network Rail.

Làm marketing được hơn 1 năm, Katya rẽ hướng và bén duyên với ngân hàng Santander tại Anh, theo chương trình quản trị viên tập sự. Cô thử sức ở nhiều vai trò, từ kinh doanh đến trợ lý giám đốc điều hành.

Katya

Tới mùa mùa hè 2015, trong một khoảnh khắc rảnh rỗi, Katya nảy ra ý định phát triển công việc phụ: Sáng tạo nội dung trên nền tảng phát sóng trực tiếp Periscope (hiện đã ngừng hoạt động). Nhờ kinh nghiệm marketing, chỉ sau 3 tuần, Katya có hơn 1.300 người theo dõi. Ban đầu, tất cả những video hay bài đăng chia sẻ của Katya đều là miễn phí. Cho đến khi số người theo dõi chạm mốc 5 chữ số, cô mới thu phí 10 bảng Anh/tháng (khoảng 300.000 đồng).

"Tôi nhớ là chỉ khoảng 4 tháng, thu nhập từ công việc này đã tương đương mức lương của tôi ở Santander. Đó là lúc tôi nghiêm túc cân nhắc việc có nên đầu tư thêm thời gian, công sức cho việc làm nội dung hay không" - Katya nhớ lại.

Tới tháng 10/2015, cô đưa ra quyết định cuối cùng: Nghỉ việc tại ngân hàng, tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Thời điểm đó, bản thân Katya cũng có nhiều hoài nghi và không hẳn là tự tin 100% với quyết định của mình. Nhưng thành quả hiện tại đã nói lên tất cả.

Từ một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Katya tiếp tục phát triển bản thân, rẽ hướng sang làm chuyên gia tư vấn xây dựng thương hiệu cho cá nhân và doanh nghiệp. Công ty Viral Marketing Stars của cô ra đời, cung cấp template, khóa học và dịch vụ tư vấn. Tới nay, công ty của Katya đã giúp hơn 20.000 khách hàng toàn cầu mở rộng tệp khách hàng, tăng tương tác và doanh số.

Từ một cô gái phải đi làm bồi bàn từ năm 15 tuổi với mức lương không thể khiêm tốn hơn, Katya hiện tại đã giúp bố mẹ trả hết nợ, mua cho họ một căn hộ rộng rãi, đồng thời có nhà của riêng mình.

"Tôi vẫn biết ơn bố mẹ và trân quý tuổi thơ của mình. Vì ước mơ của tôi bắt đầu từ chính chiếc sofa 2 bố con nằm ngủ, hay chiếc giường đơn mà nếu tôi cựa quậy, mẹ có thể sẽ rơi xuống đất. Động lực kiếm tiền của tôi chưa bao giờ là để làm giàu hay trở thành tỷ phú. Tôi chỉ đơn giản là không bao giờ quên mình từng nghèo khổ, để không bao giờ ngừng nỗ lực" - Katya chia sẻ.

Theo The Sun