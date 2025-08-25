Gấp đôi thu nhập, thăng chức, kiếm thêm việc giữa bão sa thải: Cô gái kiếm 67 triệu đồng/ tháng

Khoảng 3 năm trở lại đây, làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự trên toàn thế giới khiến nhiều người lao động rơi vào trạng thái bất an. Không ít nhân viên văn phòng buộc phải dọn đồ về quê vì không thể trụ lại ở thành phố lớn, hoặc buộc phải chấp nhận làm những công việc vất vả với đồng lương ít ỏi, để nuôi hy vọng tới ngày được quay lại làm văn phòng.

Giữa những hơi thở dài đầy chán nản và bế tắc, vẫn có những trường hợp được coi là ngoại lệ: Không những không mất việc mà còn thành công tăng thu nhập trong bối cảnh chẳng mấy lạc quan của thị trường lao động.

Lâm Ái Linh, cô gái 28 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), là một trường hợp ngoại lệ như vậy.

Thăng chức, tăng lương, kiếm thêm việc: Tất cả đều diễn ra giữa làn sóng sa thải!

Ái Linh tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, hiện đang làm trưởng nhóm Marketing cho một công ty thương mại điện tử tại Thượng Hải. Thời điểm cuối năm 2022, công ty cô bắt đầu cắt giảm nhân sự do doanh thu giảm. Nhiều đồng nghiệp bị cho nghỉ việc, trong đó có cả những có thâm niên tính bằng thập kỷ.

“Lúc đó tôi vẫn chỉ là một nhân sự bình thường, chưa phải là trưởng nhóm nên thực sự lo lắng vì nghe đâu phòng marketing sẽ bị cắt giảm ít nhất 20% nhân sự” - Ái Linh kể.

Nhưng thay vì cứ dằn vặt bất an, tự vẽ ra hàng ngàn kịch bản tiêu cực, Ái Linh lại chọn cách hành động khác: Xung phong tham gia vào những dự án mà ai cũng dè chừng, chủ động đề xuất ý tưởng quảng bá tối ưu chi phí. Nhờ vậy, cô an toàn vượt qua thêm 3 lần cắt giảm nhân sự nữa trước khi được thăng chức làm trưởng nhóm.

Sau khi lên làm quản lý, thực ra lương của Ái Linh cũng không được tăng 1 đồng, vì công ty vẫn còn đang quá khó khăn. Nhưng cô chẳng nề hà gì, vẫn làm việc hết công suất, không phải bởi vì “coi công ty như gia đình”, mà đơn giản là cô nhận thức rõ rằng thị trường đang rất khó khăn, còn công việc đã là may mắn hơn nhiều người.

Tới quý I năm nay, doanh thu từ nhóm chiến dịch do Ái Linh phụ trách tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ thành tích này, cuối cùng Ái Linh cũng được tăng lương, từ 6.000 NDT/tháng (khoảng 20 triệu đồng) lên 7.500 NDT/tháng (khoảng 25 triệu đồng).

Giữ được việc, lại còn được tăng lương nhưng Ái Linh vẫn chưa yên tâm và chưa hài lòng.

“Chẳng có gì đảm bảo chắc chắn trong thời buổi này, quý này công ty hoạt động tốt nhưng không ai biết trước quý sau hay năm sau sẽ như thế nào” - Ái Linh viết.

Với suy nghĩ ấy, cô ráo rác tìm kiếm thêm những công việc freelancer để tăng thu nhập, bớt cảm giác lo lắng bấp bênh với bối cảnh thị trường lao động lúc này. Nhờ có kinh nghiệm từ công việc full-time, cộng thêm Ielts 7.0, Ái Linh nhanh chóng kiếm được 2-3 công việc freelancer cho doanh nghiệp nước ngoài, kiếm thêm trung bình 6.000 NDT/tháng (khoảng 20 triệu đồng).

Không dừng lại ở đó, từ tháng 4 năm nay, cô còn làm quản lý truyền thông cho một thương hiệu thời trang nội địa. Đây là công việc bán thời gian nhưng ổn định, giúp cô kiếm thêm 6.800 NDT/tháng (22 triệu đồng).

Như vậy, thu nhập trung bình hàng tháng của Ái Linh là 20.300 NDT (khoảng 67 triệu đồng), tăng hơn 2 lần so với mức thu nhập trước đây.

“Trước đây, tôi chỉ nghĩ đến chuyện đi làm, lĩnh lương rồi tiêu. Nhưng khi chứng kiến bạn bè bị mất việc, tôi hiểu mình không đặt niềm tin tuyệt đối vào 1 nguồn thu” - Ái Linh chia sẻ.

Muốn tăng thu nhập, đừng đợi “nước đến chân mới nhảy”

Ái Linh thừa nhận nếu làn sóng sa thải không “càn quét” khắp nơi như khoảng vài năm gần đây, có lẽ cô vẫn là một Ái Linh “sáng đi làm, tối đi chơi, cuối tuần nằm ngủ”. Hay nói cách khác là một phiên bản không lười biếng nhưng cũng chưa từng thử nỗ lực hết sức để làm việc, kiếm tiền.

“Tôi nhận ra những người bị mất việc do bão sa thải, phần lớn rơi vào hai nhóm: Hoặc là quá thụ động, không năng nổ nên không được đánh giá cao; hoặc là chỉ giỏi một mảng duy nhất, không thể linh hoạt để thích nghi khi công ty thay đổi chiến lược” - Ái Linh chia sẻ.

Hiện tại, Ái Linh cho biết cô làm nhiều việc không đơn thuần chỉ là để kiếm tiền, mà coi là hành trình, là cơ hội tích lũy thêm kỹ năng, kinh nghiệm để dù ngoài kia có biến động ra sao, dù bản thân bị “ném” đi đâu, vẫn có thể tự tin “cần câu cơm của tôi đủ tốt nên không lo chết đói”.

Thế nên Ái Linh không xem công việc là gánh nặng, cũng không ngại học hỏi mà coi tất cả là khoản đầu tư cho tương lai.

“Không phải ai cũng phải làm thêm nhiều việc như tôi, nhưng ít nhất, bạn cần giữ cho mình ít nhất một kỹ năng có giá trị kiếm tiền, và tìm cách phát triển nó càng sớm càng tốt, đừng đợi nước đến chân mới nhảy. Làn sóng sa thải không cướp đi cơ hội của tất cả mọi người mà là một cuộc thanh lọc. Những ai chưa nỗ lực đủ sẽ bị loại, còn những người đã rèn giũa kỹ năng từ trước sẽ có cơ hội thăng tiến nhanh hơn” - Ái Linh đúc kết.

