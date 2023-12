Cô gái 28 tuổi nhưng thận như ông già 80, bác sĩ cảnh báo 6 thói quen “tàn phá” thận

Theo bác sĩ chuyên khoa thận nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) Hong Yongxiang, thận bị ảnh hưởng bởi rất lớn từ những thói quen dù là nhỏ nhặt mỗi ngày. Ngoài ra, mỗi khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, chúng ta nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và dùng đúng cách, không lạm dụng thuốc và luôn tham khảo ý kiến dược sĩ/bác sĩ để tránh những tác động xấu tới thận cũng như nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Phân tích sâu hơn về vấn đề này trên chương trình y tế trực tuyến của Đài Loan (Trung Quốc) "Doctor is so hot", ông đã chia sẻ một ca bệnh nữ mới 28 tuổi nhưng chức năng thận yếu như ông già 80 tuổi.

Cô gái trẻ vô cùng hối hận vì kiểu giảm cân sai cách khiến thận yếu như người 80 khi mới 28 tuổi (Ảnh minh họa)

Cụ thể, vài năm trước người phụ nữ này bị béo phì và dễ phù nề nên rất mất tự tin. Trong quá trình giảm cân, cô đọc được một bài viết trên hội nhóm làm đẹp chia sẻ về cách giảm cân bằng thuốc lợi tiểu. Hỏi thăm thì được biết một người quen của mình cũng từng dùng và có hiệu quả nên cố liền mua về uống.

Chỉ trong vài ngày, cô đã thật sự bài tiết được rất nhiều nước tiểu và giảm đi tận 3kg mà không phải gắng sức tập luyện. Mặc dù sau đó, tác dụng của nó không còn thần kỳ như vậy, quá trình giảm cân của cô bị chững lại, đi tiểu quá nhiều cũng gây bất tiện, dừng thuốc liền dễ tăng cân trở lại nhưng cô gái trẻ vẫn coi nó là “vị cứu tinh” của mình.

Bởi cô vốn có đam mê ăn uống, không thích tập thể dục nên mỗi khi có sự kiện quan trọng hoặc cảm thấy bản thân béo lên sẽ lập tức dùng loại thuốc lợi tiểu này. Cứ như vậy, cô đã duy trì thói quen uống nó được hơn 3 năm. Trong quá trình dùng, cô cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau mỏi xương khớp nhưng cho rằng đó là do cân nặng giảm cân nên không nghĩ ngợi gì nhiều.

Cho đến gần đây, cô liên tục bị ngứa và phát ban, tức ngực, sưng chân, uống thuốc lợi tiểu nhưng lại tiểu rất ít nên quyết định tới bệnh viện thăm khám. Các kiểm tra chuyên sâu chỉ ra cô gái này mới 28 tuổi nhưng đã bị suy thận, chỉ số lọc cầu thận chỉ còn chưa tới 50 mL/phút/1,73 m2 - tức là đương tương với chức năng thận của một người đàn ông 80 tuổi.

Cô bàng hoàng tới mức bật khóc khi biết chính cách giảm cân bằng thuốc lợi tiểu kia đã “tàn phá” thận của mình. Theo giải thích của bác sĩ Hong, lạm dụng bất cứ loại thuốc nào cũng gây hại đến thận và gan ở mức độ nhất định. Với thuốc lợi tiểu, chúng có thể gây mất nước, điện giải, bất thường pH. Nghĩa là uống thuốc lợi tiểu quá mức có thể gây ra rối loạn nội môi, rối loạn điện giải, dẫn đến suy thận cấp hoặc làm nặng thêm tình trạng suy thận sẵn có.

Nguyên nhân gây suy thận ở cô gái trẻ là lạm dụng thuốc lợi tiểu để giảm cân (Ảnh minh họa)

May mắn là sau 3 tháng ngừng thuốc lợi tiểu và điều trị liên tục, chức năng thận của cô gái trẻ cũng dần cải thiện và đạt mức trên 70 mL/phút/1,73 m2. Tuy nhiên, vẫn còn phải tiếp tục điều trị kéo dài trong tương lai, kết hợp điều chỉnh lối sống để giảm áp lực cho thận, ngăn bệnh chuyển biến nặng thêm.

Bác sĩ cảnh báo 6 thói quen “tàn phá” thận

Bên cạnh thuốc lợi tiểu, bác sĩ Hong cũng liệt kê ra 3 loại thuốc khác gây hại cho thận nhiều nhất. Đó là thuốc giảm đau chống viêm không steroid, thuốc kháng sinh và thuốc tạo hình được sử dụng khi chụp cắt lớp vi tính và đặt ống thông tim. Những loại thuốc này có thể gây hại cho thận và không nên dùng bừa bãi, luôn phải có hướng dẫn từ dược sĩ/bác sĩ và lập tức đi thăm khám nếu có các dấu hiệu bất thường sau khi dùng.

Ông nói thêm, ngoài việc dùng thuốc không đúng cách, thực tế còn có rất nhiều thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày có thể gây tổn thương chức năng thận. Trong đó có 6 thói quen xấu “tàn phá” thận rất nhanh nhưng rất nhiều người mắc phải, đó là:

- Uống quá ít nước: Nước rất cần thiết cho chức năng thận, giúp làm sạch thận và loại bỏ các chất chuyển hóa. Nếu bạn không uống đủ nước, nước tiểu sẽ cô đặc, có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi và nhiễm trùng đường tiết niệu.

- Ngồi lâu một chỗ trong thời gian dài: Điều này có thể làm tăng gánh nặng cho thận và khiến máu tĩnh mạch kém lưu thông, từ đó ảnh hưởng đến tưới máu và chức năng của thận.

- Ăn quá nhiều: Ăn uống quá mức có thể dẫn đến tăng cân và béo phì, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận.

Lười uống nước và nhịn tiểu thường xuyên là những thói quen hàng đầu gây hại cho thận (Ảnh minh họa)

- Nhịn tiểu thường xuyên: Nhịn tiểu trong thời gian dài có thể làm tăng áp lực bàng quang, dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm trùng bàng quang và thận, đồng thời có thể dẫn đến rối loạn chức năng bàng quang.

- Thức khuya lâu ngày: Thiếu ngủ - nhất là ban đêm khiến cơ thể căng thẳng, ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống miễn dịch và có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh về thận như huyết áp cao và tiểu đường.

- Hút thuốc và uống rượu quá mức: Cả hút thuốc và uống rượu quá mức đều có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Hút thuốc làm tổn thương mạch máu và ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho thận, trong khi uống rượu quá mức có thể dẫn đến tổn thương thận và bệnh gan.

Nguồn và ảnh: HK01, Doctor is so hot, Asia One