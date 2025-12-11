Cô gái 19 tuổi bị sùi mào gà, nguy cơ cao ung thư cổ tử cung: BS nói phải thay đổi thói quen này đi!

Mới đây, ThS.BS Lâm Quang Tùng (chuyên Sản phụ khoa, làm việc tại TP.HCM) chia sẻ, phòng khám của anh tiếp nhận một nữ bệnh nhân 19 tuổi có nguy cơ cao ung thư cổ tử cung. Bệnh nhân đi khám trong tình trạng xuất hiện sùi mào gà ở vùng kín.

Khai thác tiền sử bệnh, cô gái kể mình có thói quen quan hệ tình dục không an toàn, thường xuyên không dùng bao cao su. Chính lối sống này đã khiến cô gái trẻ gặp hậu quả đáng tiếc.

"Bệnh nhân đến khám do bị sùi mào gà ở vùng kín. Sau khi khám xong, bác sĩ quyết định cho làm xét nghiệm HPV thì bệnh nhân dương tính HPV 3, nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung", BS Tùng nói.

ThS.BS Lâm Quang Tùng tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa: BSCC)

"Bạn ấy còn rất trẻ nhưng lại mang trong mình nhiều chủng HPV nguy hiểm. Nếu không được điều trị và theo dõi sát sao, nguy cơ tiến triển thành ung thư cổ tử cung trong tương lai là rất lớn", BS Tùng chia sẻ.

BS Tùng khuyến cáo, các bạn trẻ không nên chủ quan. Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe vùng kín, vùng phụ khoa và luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ, để bảo vệ chính mình. Sức khỏe luôn quan trọng nhất và chỉ có các bạn mới có thể tự bảo vệ được mình trước tiên.

HPV nguy hiểm như thế nào? Tại sao có thể gây ung thư cổ tử cung?

Theo BS Lâm Quang Tùng, HPV, đặc biệt là nhóm HPV nguy cơ cao, là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung, căn bệnh đứng hàng top các ung thư nguy hiểm nhất ở phụ nữ, bên cạnh bệnh ung thư vú.

Ảnh minh họa ung thư cổ tử cung.

HPV lây qua những đường nào?

Quan hệ tình dục không an toàn

Quan hệ bằng miệng

Tiếp xúc da - da ở vùng nhạy cảm

Thậm chí lây qua tay nếu có tiếp xúc tổn thương

Vì sao HPV có thể gây ung thư cổ tử cung?

HPV xâm nhập vào tế bào cổ tử cung, làm thay đổi cấu trúc DNA, khiến tế bào phát triển bất thường. Nếu không phát hiện sớm, các tổn thương này tiến triển từ loạn sản dẫn đến tiền ung thư, ung thư xâm lấn.

Dấu hiệu cảnh báo nhiễm HPV nguy hiểm

Sùi mào gà

Ra dịch âm đạo bất thường

Chảy máu khi quan hệ

Đau vùng chậu

(Tuy nhiên, nhiều trường hợp không có triệu chứng, chỉ phát hiện khi khám phụ khoa).

Phụ nữ nên làm gì để phòng ung thư cổ tử cung?

BS Lâm Quang Tùng khuyến cáo:

- Khám phụ khoa định kỳ mỗi 6–12 tháng

- Làm xét nghiệm HPV và Pap smear

- Tiêm vaccine HPV càng sớm càng tốt

- Quan hệ tình dục an toàn, 1 vợ - 1 chồng

- Tuyệt đối không để vùng kín tổn thương kéo dài mà không đi khám