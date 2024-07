Cô gái 18 tuổi mắc bệnh bạch hầu từ di chuyển đến 4 quán karaoke ở Bắc Giang và Hà Nội

Liên quan đến trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu vừa được phát hiện trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang phối hợp với cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa rà soát, lấy mẫu xét nghiệm đối với 15 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh (F1).

Bước đầu, cơ quan chuyên môn xác định, từ ngày 25 đến 28/6, B và một người bạn cùng quê là Moong Thị S (SN 2006) ở chung phòng tại ký túc xá Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn với Pịt Thị C (rạng sáng 5/7, C tử vong do mắc bệnh bạch hầu).

Ngày 1/7, B và S bắt xe từ huyện Kỳ Sơn về huyện Hiệp Hòa, làm việc tại cơ sở karaoke Quán Lá, thôn Trung Tâm.

Tiêm vắc xin là giải pháp hữu hiệu nhất phòng mắc bệnh bạch hầu (ảnh minh hoạ)

Quy truy vết được biết, từ ngày 2 đến 5/7, B và S có mặt tại 4 quán karaoke trên địa bàn các xã: Hợp Thịnh, Thường Thắng, Đại Thành (cùng huyện Hiệp Hòa) và di chuyển đến quán karaoke 1990 có địa chỉ tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội vào khoảng 19h30’ đến 23h00’ ngày 4/7/2024.

Liên quan đến sức khoẻ của các trường F1 tập trung ở các xã: Hợp Thịnh, Mai Trung, Danh Thắng và Thường Thắng đang được cách ly, chia sẻ với báo Bắc Giang, bác sĩ Triệu Văn Việt, Phó Giám đốc TTYT huyện Hiệp Hòa cho biết: “Hiện sức khỏe của các F1 ổn định, không có biểu hiện bất thường. Chúng tôi đã lấy mẫu lần 2 đối với Moong Thị S và lần 1 đối với các trường hợp F1 khác, gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư xét nghiệm”.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong do bệnh Bạch hầu, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu:

Sở Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh Bạch hầu trong nước và trên địa bàn tỉnh, phát hiện sớm, hướng dẫn cách ly kịp thời không để dịch bệnh lan rộng và kéo dài.

Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho các đơn vị y tế trên toàn tỉnh về công tác giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán, cách ly, cấp cứu, điều trị bệnh Bạch hầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị tuyến dưới nhằm phát hiện sớm ca bệnh/nghi ngờ để cách ly, điều trị sớm.

Chỉ đạo công tác thu dung, điều trị, cấp cứu người bệnh, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Đảm bảo đầy đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch tại các khu vực có ổ dịch và các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh Bạch hầu về UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định.

