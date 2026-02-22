Cô gái 16 tuổi nhận giải độc đắc: "Trúng xổ số không khiến tôi hạnh phúc hơn"

Với nhiều người, trúng số độc đắc là giấc mơ đổi đời đẹp như cổ tích. Thế nhưng, câu chuyện của Callie Rogers – cô gái người Anh trúng giải xổ số trị giá 1,8 triệu bảng Anh (hơn 50 tỷ đồng) khi mới 16 tuổi – lại là minh chứng đau lòng cho mặt tối của vận may đến quá sớm.

Callie Rogers trúng số 50 tỷ khi mới 16 tuổi.

Năm đó, Callie Rogers trở thành tâm điểm truyền thông khi được xác nhận là người trẻ nhất nước Anh trúng độc đắc. Từ một cô bé làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi với mức lương chỉ hơn 3 bảng mỗi giờ, Callie bỗng chốc bước vào thế giới của tiền bạc, sự chú ý và những ánh nhìn tò mò từ xã hội.

“Lúc ấy tôi sốc đến mức không nói được lời nào”, Callie nhớ lại. Nhưng cú sốc lớn hơn đến ngay sau đó, khi cô nhận ra mình hoàn toàn không được chuẩn bị để đối diện với một khoản tiền khổng lồ như vậy.

Tiền bạc mang đến cho Callie cuộc sống xa hoa ở tuổi 16. Cô mua nhà cho ông bà, hỗ trợ người thân và chuyển đến sống trong một căn biệt thự bằng gỗ đắt tiền. Xung quanh Callie nhanh chóng xuất hiện rất nhiều người tự nhận là bạn bè, sẵn sàng ở bên cô mỗi ngày, nhưng thực chất chỉ nhắm đến tiền.

Callie cho biết, cô liên tục bị xin tiền, bị lợi dụng và bị bóc lột vì còn quá trẻ. Nhiều người bạn dùng thẻ tín dụng mua sắm hàng hiệu, để lại khoản nợ lên tới 200.000 bảng rồi mặc nhiên coi Callie là người phải trả. Khi cô từ chối, những mối quan hệ ấy lập tức đổ vỡ.

Không chỉ bị bạn bè lợi dụng, Callie còn trở thành mục tiêu của những kẻ xa lạ muốn chiếm đoạt tài sản. Cô sống trong cảm giác lo sợ, bị săn lùng và mất dần niềm tin vào con người. “Tôi luôn hoang mang trước ánh mắt của người khác. Tôi không biết ai thật lòng, ai chỉ muốn tiền của tôi”, Callie chia sẻ.

Ở tuổi mà nhiều thiếu nữ còn vô tư với trường lớp, Callie đã phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ tiền bạc và dư luận. Sự nổi tiếng ngoài ý muốn khiến cô mất dần khả năng kiểm soát cuộc sống cá nhân. Những mối quan hệ tình cảm đến nhanh nhưng cũng tan vỡ chóng vánh.

Callie kêu gọi chính quyền nên nâng số tuổi giới hạn được chơi xổ số từ 16 lên 18 để nếu có ai đó nhận được tiền thưởng, họ sẽ có đủ kinh nghiệm và trưởng thành để đối mặt với những cám dỗ của đồng tiền.

Tại căn nhà tình yêu rộng lớn, Callie cùng bạn trai khi đó là Nicky Lawson tiêu tiền không suy nghĩ, mua sắm hàng hiệu, xe sang và tiệc tùng liên miên. Nhưng chỉ 5 năm sau, mối quan hệ này kết thúc trong cay đắng. Callie rơi vào trạng thái tuyệt vọng, từng nghĩ đến việc tự tử.

Từ đó, cuộc đời cô trượt dài trong những chuỗi ngày đen tối. Callie sa vào rượu bia, tiệc tùng, thậm chí vướng vào các tệ nạn. Cô từng thừa nhận đã chi hàng trăm nghìn bảng cho ma túy, dù sau này phủ nhận một phần thông tin. Dù thế nào, sự thật không thể chối cãi là số tiền trúng số đã nhanh chóng bốc hơi theo những cú ngã liên tiếp.

“Trúng xổ số không khiến tôi hạnh phúc hơn. Nó phá hủy cuộc đời tôi”, Callie thẳng thắn thừa nhận. Theo cô, khi còn quá trẻ, bản thân chưa hiểu giá trị của đồng tiền, cũng chưa đủ bản lĩnh để giữ mình trước những cám dỗ và áp lực từ xã hội.

Sau nhiều năm khủng hoảng, Callie Rogers dần bước ra khỏi bóng tối. Hiện tại, cô là mẹ đơn thân của 3 đứa con, sống với thu nhập khoảng 12.000 bảng mỗi năm. Cuộc sống không còn xa hoa, nhưng ổn định và bình yên hơn rất nhiều so với quãng thời gian giàu có.

Callie cho rằng chính những năm tháng khó khăn hiện tại mới là lúc cô cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Từ trải nghiệm cay đắng của bản thân, cô kêu gọi chính quyền Anh nâng độ tuổi tối thiểu được chơi xổ số từ 16 lên 18, để những người trúng thưởng có đủ sự trưởng thành và kỹ năng đối mặt với tiền bạc.

Cô cũng đưa ra lời khuyên thẳng thắn: “Nếu trúng số, hãy giữ bí mật. Công khai tài sản khi chưa đủ bản lĩnh sẽ biến vận may thành bi kịch”.

Câu chuyện của Callie Rogers là lời cảnh tỉnh rõ ràng: Không phải tấm vé số nào cũng mở ra cánh cửa thiên đường. Với những người còn quá trẻ, vận may đến sớm đôi khi không phải món quà, mà là thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc đời.