Anh xem xét loại em trai Vua Charles khỏi danh sách kế vị

Cựu Hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor rời Nhà nguyện St. George tại lâu đài Windsor sau lễ Phục sinh, ngày 20/4/2025 (Ảnh: AP)

Theo Reuters ngày 20/2, một quan chức Anh cho biết chính phủ sẽ xem xét khả năng ban hành luật mới sau khi cuộc điều tra của cảnh sát kết thúc. Quan chức này nói việc thay đổi thứ tự kế vị không chỉ do Anh quyết định, mà còn cần tham vấn và đạt được sự đồng thuận của các quốc gia nơi Vua Charles III là nguyên thủ quốc gia.



Cùng ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard cho rằng việc loại cựu Hoàng tử Andrew - em trai Vua Charles - khỏi danh sách kế vị là điều “đúng đắn cần làm”, bất kể kết quả điều tra ra sao. Chính phủ Anh cũng được cho là đang phối hợp với Điện Buckingham để tính toán các bước đi tiếp theo nhằm ngăn khả năng ông Andrew tiến gần ngai vàng.

Cảnh sát đứng gác tại lối vào Wood Farm thuộc khu điền trang Sandringham ở Norfolk, miền Đông nước Anh, ngày 21/2/2026, sau khi cựu Hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor bị bắt ngày 19/2 (Ảnh: AFP)

Trước đó, một số báo cáo cho biết cựu Hoàng tử Andrew hiện đứng thứ 8 trong danh sách kế vị và đã bị bắt với nghi vấn “sai phạm khi đảm nhiệm chức vụ”, sau đó được thả để tiếp tục điều tra. Cảnh sát cũng mở rộng việc thu thập thông tin, trong đó có làm việc với những người từng tham gia lực lượng bảo vệ thân cận của ông Andrew.

Một phần nội dung điều tra liên quan nghi vấn ông Andrew chia sẻ thông tin mật của chính phủ Anh cho Epstein trong giai đoạn ông giữ vai trò đặc phái viên thương mại. Cựu Hoàng tử Andrew nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái liên quan đến Epstein, người đã chết trong trại giam ở New York năm 2019. Reuters cũng nhắc lại rằng năm 2022, ông Andrew đạt thỏa thuận dàn xếp một vụ kiện dân sự tại Mỹ.