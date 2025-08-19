“Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi” chạm mốc 400 triệu lượt xem: Võ Cảnh diễn lên tay, Tường Vi ngợi khen

Không chỉ phản ánh những mảng tối của xã hội như lừa đảo trực tuyến, ngoại tình, bạo lực hôn nhân, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi còn tạo sức hút khi mang đến loạt cảnh hành động, rượt đuổi mãn nhãn, cùng những tình tiết phá án gay cấn, hồi hộp đến phút cuối.

Võ Cảnh đóng vai cảnh sát Đức Nhân

Ở tập 11 và 12, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi hé lộ mối quan hệ rạn nứt giữa Đức Nhân (Võ Cảnh thủ vai) và Đức Nghĩa (Sơn Huy thủ vai). Trong khi anh trai là cảnh sát, Đức Nghĩa bị xem là kẻ ngỗ nghịch, dấn thân vào băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, khi gặp nạn, thân phận thật mới sáng tỏ: anh là cảnh sát ngầm, liều mình thực hiện nhiệm vụ.

Trong một phi vụ, Đức Nhân cùng Angel (Thúy Ngân thủ vai) chạm trán đàn em của Khánh (Lê Hải thủ vai), khiến anh bị thương nặng. Cùng lúc, Đức Nghĩa lấy được chiếc hộp chứa thẻ đen của tổ chức Giáo Sư, nhưng không may bị bắn và kịp trao lại cho Angel. Tưởng Đức Nghĩa giao thẻ cho anh trai, Khánh ra lệnh bắt Đức Nhân. Thể trạng suy kiệt, anh bị tra khảo và đánh đập dã man.

Lê Hải đóng vai phản diện Khánh

Theo chia sẻ của Lê Hải, cảnh quay được thực hiện giữa trưa nắng, kéo dài 5 giờ đồng hồ. Trong suốt thời gian đó, Võ Cảnh phải chịu cảnh bị trói thật, thậm chí đến mức Lê Hải phải tạm tháo dây để anh nghỉ ngơi vì sợ mất sức.

"Cảnh quay cũng hơi dã man, tôi cầm gậy bóng chày đập thẳng vào đầu anh Cảnh. Anh rất hy sinh vì nghề" - Lê Hải nhớ lại.

Nối tiếp cảnh quay, Đức Nhân được Hải Cối (Tường Vi thủ vai) kịp thời ứng cứu. Tuy nhiên, do địa hình bờ sông dốc, cộng thêm cơ thể đã kiệt quệ, nhân vật trượt dài xuống sông.

Đây không chỉ là cảnh quay cực mà còn ấn tượng, đắt giá nhất trong quá trình quay phim của Tường Vi.

"Trời nắng nóng, tốn sức. Tôi phải vừa lay, vừa tát, vừa vật liên tục theo yêu cầu của đạo diễn. Tôi tát bằng hết sức bình sinh luôn. Mà tát một người đang bất tỉnh thì vừa thương, vừa áy náy. Quay xong, tôi nói với Cảnh ‘Không phải lỗi tại chị nha’. Cả tôi và Cảnh đều mệt", nữ diễn viên cho biết.

Tường Vi dốc hết sức tát Võ Cảnh để cảnh quay thêm chân thật

Võ Cảnh cũng ghi điểm khi thể hiện chiều sâu tâm lý của Đức Nhân trong phân cảnh nhận xác em trai. Ánh mắt đau đớn, gương mặt thất thần đã khắc họa chân thực nỗi mất mát tột cùng của nhân vật. Cảnh phim cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất của nam diễn viên.

Lần đầu hợp tác cùng Võ Cảnh, Tường Vi để lại nhiều lời khen về tinh thần học hỏi và nỗ lực của đàn em.

"Dù chưa có quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng Võ Cảnh chịu khó quan sát, học hỏi và không ngại sửa. Nếu đạo diễn hoặc bạn diễn góp ý, bạn ấy sẽ tiếp thu rất nhanh, và sửa ngay tại chỗ, sửa có hiệu quả. Cảnh luôn giữ được năng lượng tích cực suốt quá trình quay, không than mệt, không cáu gắt, mà lúc nào cũng vui vẻ, hỗ trợ bạn diễn hết mình. Đối với tôi, đó là điều rất đáng khen ở một diễn viên trẻ mới vào nghề như Cảnh", Tường Vi chia sẻ.

Võ Cảnh thể hiện diễn biến tâm lý tốt

Bên cạnh đó, sự hy sinh của Đức Nghĩa đặt Angel và Đức Nhân vào cùng một bi kịch khi cả hai chung quyết tâm tìm ra kẻ đứng sau, tìm lại công lý cho em mình. Từ đây, Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi chuyển sang cao trào, đặc biệt là khi Angel nắm trong tay chiếc thẻ đen của tổ chức Giáo Sư.

