Cô dâu Việt lấy chồng Mông Cổ sau 6 tháng kết hôn: Lý do không làm dâu nhà chồng

Mới đấy mà đã 6 tháng sau đám cưới xuyên biên giới, cuộc sống vợ chồng son của Bảo Ngọc và chồng Mông Cổ vẫn được mọi người quan tâm khá nhiều.

Cuối tháng 12/2025, mạng xã hội từng "dậy sóng" trước đám cưới Việt Nam - Mông Cổ của cô dâu Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (Khánh Hòa) và chú rể Khosbayar (Mông Cổ). Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình xuyên biên giới, ngày vui của cặp đôi còn khiến nhiều người thích thú vì sự giao thoa văn hóa đặc biệt.

Nhà trai từ Mông Cổ sang Việt Nam hỏi cưới, mang theo những tráp lễ vừa có nét truyền thống Việt, vừa đậm màu sắc thảo nguyên. Hình ảnh chú rể trong trang phục Mông Cổ, cô dâu khi nền nã với áo dài Việt Nam, khi rạng rỡ trong trang phục truyền thống nhà chồng, đã được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Mới đấy mà đã 6 tháng sau đám cưới xuyên biên giới, cuộc sống vợ chồng son của Bảo Ngọc và chồng Mông Cổ vẫn được mọi người quan tâm khá nhiều. Không ít người tò mò sau hôn lễ, cặp đôi sẽ sống ở đâu, giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ nào, hay cuộc sống của cô dâu Việt tại một đất nước xa xôi như Mông Cổ sẽ diễn ra ra sao...

Bất đồng ngôn ngữ của vợ Việt - chồng Mông Cổ

Thực tế cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi lại có nhiều điều khác với tưởng tượng của mọi người. Trên kênh cá nhân, Bảo Ngọc từng chia sẻ về câu chuyện được hỏi nhiều nhất: Hai vợ chồng giao tiếp với nhau bằng tiếng gì và có gặp bất đồng ngôn ngữ hay không, cuộc sống làm dâu ở Mông Cổ có gì khác biệt không?...

Bảo Ngọc chia sẻ: "Có rất là nhiều anh chị và mọi người hỏi mình là hai đứa giao tiếp với nhau bằng tiếng gì? Có bất đồng ngôn ngữ hay không?... Bọn mình nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Nhật là nơi hai đứa gặp nhau, và quen nhau nên tiếng Nhật là ngôn ngữ chung của vợ chồng mình. Nói tiếng Nhật cho tiện, chứ bây giờ nếu mà mình bắt ảnh học tiếng Việt, xong mình lại học tiếng Mông Cổ thì cũng không có thời gian".

Bảo Ngọc và mẹ chồng.

Việc dùng tiếng Nhật, một ngôn ngữ cả hai đều hiểu, là lựa chọn thực tế nhất ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, cô cũng thừa nhận việc không sử dụng tiếng mẹ đẻ khi trò chuyện đôi khi khiến cuộc đối thoại của vợ chồng không có được chiều sâu như những cặp đôi cùng quốc tịch.

Khi giao tiếp với gia đình hai bên, vợ chồng cô thường phải thay nhau phiên dịch để mọi người hiểu câu chuyện. Điều này đôi lúc mất thời gian, nhưng cũng là cách để cả hai trở thành cầu nối giữa hai nền văn hóa.

Bảo Ngọc nhìn sự khác biệt ngôn ngữ theo hướng khá tích cực. Cô cho rằng việc không thể nói quá sâu, quá nhanh bằng tiếng mẹ đẻ đôi khi lại giúp vợ chồng tránh được những cuộc cãi vã không đáng có.

Theo cô, nhiều tổn thương trong hôn nhân thường đến từ lời nói. Vì vậy, khi cả hai phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi diễn đạt, họ cũng hạn chế buông ra những câu khiến đối phương đau lòng.

Một điểm cộng khác khiến Bảo Ngọc cảm thấy ấm áp là chồng luôn đóng vai trò phiên dịch, giúp cô kết nối với gia đình nhà chồng. Nhờ vậy, dù khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi từ mọi người.

Lấy chồng Mông Cổ, nhưng không về nhà chồng làm dâu

Bên cạnh chuyện giao tiếp, câu hỏi :"Tại sao không về Mông Cổ làm dâu?" cũng được rất nhiều người đặt ra.

"Hai đứa mình gặp nhau ở Nhật và cũng có công việc cũng có trải nghiệm sống ở Nhật rồi, nên mọi cái ở Nhật sẽ quen hơn. Việc làm dâu ở Việt Nam là một cái phong tục tập quán lâu đời rồi thì mọi người sẽ cảm thấy lấy chồng và ở nhà chồng làm dâu là chuyện bình thường Nhưng mà ở Mông cổ hay ở Nhật thì mình thấy những người người xung quanh không làm dâu, đa phần là ở riêng. Mọi mọi người sẽ ở riêng để giữ sự riêng tư của hai vợ chồng" - Bao Ngọc chia sẻ.

Vì thế, ngay cả khi về Mông Cổ hay về Việt Nam, vợ chồng cô cũng có xu hướng chọn cuộc sống riêng thay vì sống chung lâu dài với gia đình hai bên. Hiện tại, Bảo Ngọc và chồng vẫn tiếp tục sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.

Cô cho biết cả hai không có kế hoạch về hẳn Mông Cổ hay Việt Nam trong thời gian này. Thay vào đó, vợ chồng cô có thể thỉnh thoảng về Việt Nam thăm gia đình, hoặc sang Mông Cổ du lịch, thăm bố mẹ, bạn bè bên chồng. Khoảng cách địa lý cũng được rút ngắn bằng những cuộc gọi video thường xuyên với người thân.

Sau 6 tháng kết hôn, cuộc sống của cô dâu Việt lấy chồng Mông Cổ không ồn ào như những hình ảnh từng gây bão mạng, mà bình dị với công việc, những cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật và nỗ lực dung hòa khác biệt mỗi ngày. Chính sự thẳng thắn, vui vẻ và cách nhìn tích cực của Bảo Ngọc khiến nhiều người thêm yêu mến câu chuyện hôn nhân đặc biệt này.



