Chị đẹp yêu “hồng hài nhi” kém 10 tuổi sau lần gặp ở quán bar: Giờ vợ bán hàng online, chồng làm giám đốc, ra đường vẫn bị bàn tán

Cả hai kết hôn năm 2022, hiện đã có một cậu con trai 3 tuổi.

Những chuyện tình “chị - em” luôn là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác đủ để khiến người ngoài tò mò, những cặp đôi này còn thường xuyên phải đối mặt với vô số nghi ngờ, định kiến và những câu hỏi về tương lai. Liệu tình yêu có đủ lớn để vượt qua sự chênh lệch tuổi tác? Liệu những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống hay giai đoạn cuộc đời có trở thành rào cản?

Thế nhưng, với Yuan Xiaoqian (SN 1986) và người chồng kém cô 10 tuổi - anh Hao (SN 1996) những nghi ngờ ấy dường như đã được trả lời bằng chính cuộc sống hôn nhân kéo dài nhiều năm của họ.

Vợ chồngYuan Xiaoqian.

Gia đình 3 người.

Gần đây, những chia sẻ về chuyện tình của cặp đôi đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Xiaohongshu. Từ hành trình làm quen đầy bất ngờ, quá trình yêu đương từng bị nhiều người phản đối cho đến cuộc sống gia đình hiện tại, câu chuyện của họ khiến không ít người thay đổi góc nhìn về những mối quan hệ chênh lệch tuổi tác.

Hiện cả hai sinh sống tại Tứ Xuyên (Trung Quốc). Sau nhiều năm bên nhau, họ đã kết hôn vào năm 2022 và hiện có một cậu con trai 3 tuổi. Hiện, Yuan Xiaoqian đang ở nhà chăm con, bán hàng online, làm nhà sáng tạo nội dung còn chồng cô a Hào đang đảm nhiệm vị trí giám đốc thiết kế sáng tạo tại một công ty.

Chủ động làm quen chàng trai kém tuổi ngay lần đầu nhìn thấy ở quán bar

Không giống nhiều câu chuyện tình yêu thông thường khi người đàn ông là người chủ động theo đuổi, Yuan Xiaoqian thừa nhận chính cô mới là người "bật đèn xanh" trước.

Theo lời kể, mọi chuyện bắt đầu vào tháng 5 của năm 2016. Lúc này, cô tình cờ gặp chàng trai trẻ tại một quán bar. Ngay từ khoảnh khắc đối phương bước vào cửa, Yuan Xiaoqian đã bị thu hút. Tuy nhiên, sự tự ti về tuổi tác khiến người phụ nữ sinh năm 1986 do dự khá lâu. Trong mắt cô khi đó, chàng trai trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật, cao ráo, điển trai đến mức liên tục có các cô gái khác đến xin WeChat.

Sau nhiều phút tự trấn an bản thân, lấy hết can đảm Yuan Xiaoqian quyết định tiến đến bên cạnh chàng trai và ngỏ lời: "Anh đẹp trai, một mình à? ”. Cả hai sau đó kết bạn, trò chuyện nhiều hơn và dần tìm thấy điểm chung.

Những ngày sau đó, cũng chính Yuan là người “chủ động tấn công”. Cô rủ đối phương đi ăn đồ nướng - cả hai chính thức có buổi hẹn đầu tiên. "Ngay buổi ăn nướng đầu tiên, tôi đã nói thẳng tuổi của mình. Anh ấy cũng biết chúng tôi chênh nhau 10 tuổi. Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hai đứa tiếp tục trò chuyện và tìm hiểu nhau” , cô chia sẻ.

Thời điểm cặp đôi mới quen nhau.

Ảnh chụp bằng camera thường, nhan sắc hai vợ chồng cỡ này.

Cả hai có nhiều buổi đi ăn, đi chơi cùng nhau sau đó và nhanh chóng tiến đến mối quan hệ yêu đương. Song, khoảng cách tuổi tác khiến bạn bè, gia đình liên tục phản đối.

Thậm chí, Yuan Xiaoqian cũng thừa nhận cô từng lo lắng rất nhiều về những khác biệt giữa hai người. Tuổi tác, công việc, tính cách, lối sống... đều là những điều khiến cô phải suy nghĩ.

Thế nhưng cuối cùng, cả hai vẫn lựa chọn tin vào cảm xúc của mình.

Dần dần, bằng sự kiên trì và nghiêm túc với mối quan hệ, người bạn trai trẻ dần thuyết phục được gia đình.

"Bạn bè của tôi đều bảo tôi nhặt được của quý"

Sau nhiều năm đồng hành, cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 2022 và chào đón con đầu lòng vào năm 2024.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2022.

Nếu như trước đó nhiều người cho rằng khoảng cách tuổi tác sẽ trở thành thử thách lớn nhất, thì cuộc sống hôn nhân của Yuan Xiaoqian lại diễn ra theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Người phụ nữ sinh năm 1986 cho biết cô thường xuyên nhận được sự chăm sóc từ chồng theo cách rất tinh tế. Những ngày còn yêu nhau, mỗi khi cô làm việc tới khuya, anh đều bật đèn phòng khách chờ vợ trở về. Dù muộn đến đâu, trong nhà vẫn luôn có một bát súp nóng hổi. Khi cô bị sốt, anh nghỉ làm ba ngày để ở bên cạnh chăm sóc.

Những điều nhỏ bé ấy khiến Yuan Xiaoqian thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về chuyện tuổi tác trong tình yêu.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi cả hai có con.

Chồng đồng hành cùng vợ trong quá trình giảm cân. về dáng.

Anh chàng chăm sóc con.

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Chàng trai trẻ điển trai, chăm con khéo.

Theo Yuan Xiaoqian, khoảng thời gian sau sinh từng khiến cô rơi vào trạng thái kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Thiếu ngủ, áp lực chăm con và những thay đổi sau sinh khiến cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì phàn nàn hay né tránh, người chồng trẻ lại là người đồng hành sát sao nhất.

Không chỉ chăm sóc về mặt tinh thần, anh còn chủ động tìm hiểu các phương pháp phục hồi sức khỏe sau sinh, hỗ trợ vợ lấy lại thể trạng và sự tự tin.

Sau nhiều năm bên nhau, điều khiến Yuan Xiaoqian cảm thấy hạnh phúc nhất không nằm ở những món quà đắt tiền hay những lời hứa lãng mạn.

Đó là việc người bạn đời luôn xuất hiện vào những thời điểm cô cần nhất.

Chưa dừng lại ở đó, Yuan Xiaoqian cho biết trong nhiều năm bên nhau, chồng cô luôn thể hiện sự nghiêm túc trong việc xây dựng cuộc sống chung. Anh chủ động giao cô quản lý thu nhập của mình, đồng thời không ngừng nỗ lực phát triển sự nghiệp.

Trong mắt Yuan Xiaoqian, điều khiến cô yên tâm không nằm ở số tiền đối phương kiếm được mà là tinh thần tự lập và trách nhiệm với gia đình. Cô cho rằng khi đã xác định đồng hành cùng nhau, chồng mình luôn nỗ lực hết sức cho mục tiêu chung thay vì lựa chọn những phương án dễ dàng hơn.

Nhìn lại hành trình đã qua, cô cho rằng điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ không phải là tuổi tác mà là cách hai người đối xử với nhau.

Yuan Xiaoqian cho biết cô rất vui vì trong 10 năm yêu nhau luôn ngọt ngào, hạnh phúc.

Hiện tại, cuộc sống gia đình của cặp đôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ hơn so với những ngày đầu mới yêu.

Yuan Xiaoqian tiết lộ rằng những người từng nghi ngờ giờ đây đều thay đổi suy nghĩ khi chứng kiến cuộc sống thực tế của họ. Cô viết: "Hiện tại bạn bè của mình đều bảo mình nhặt được của quý. Nhưng anh ấy lại nhiều lần nói chính anh ấy mới là người nhặt được của quý (cười)”

Sau tất cả những nghi ngờ, phản đối và những ánh nhìn hoài nghi từng xuất hiện suốt hành trình yêu đương, có lẽ đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho chuyện tình kéo dài nhiều năm của cặp đôi.

"Đoạn tình cảm này đã trải qua rất nhiều nghi ngờ, suy đoán, không được ủng hộ, không được lạc quan, nhưng chúng tôi vẫn một đường đi đến hôm nay. Điều quan trọng nhất chính là chúng tôi đã tự mình kiên trì vượt qua", Yuan Xiaoqian chia sẻ.