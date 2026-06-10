Một dạng phụ thuộc cảm xúc đang lan rộng: “Nghiện” AI

Không phải ai dùng nhiều cũng “nghiện” AI nhưng không thể phủ nhận tần suất xuất hiện dày đặc trong cuộc sống của mỗi người.

Cách đây không lâu, ChatGPT gặp sự cố diện rộng. Trong lúc cả nhóm đang than ngắn thở dài thì một đồng nghiệp buột miệng: “Nếu ChatGPT chết thì người chết là chúng ta”.

Cả phòng bật cười vì câu nói đùa nhưng cũng giật mình. Bởi suy cho cùng, trước khi ChatGPT hay các thể loại chatbot xuất hiện, chúng tôi vẫn làm việc bình thường. Vậy mà chỉ sau vài năm, AI xuất hiện và luôn chễm chệ đầu tiên trong 10839822 tab trên máy tính. Từ bao giờ AI đã trở thành thứ quan trọng đến vậy?

Không chỉ trong công việc, sự hiện diện của AI đang len vào gần như mọi ngóc ngách của đời sống thường ngày.

Dạo một vòng trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bình luận đính kèm ảnh chụp màn hình từ ChatGPT, Gemini hay Claude như một dạng “bằng chứng” cho lập luận của mình. Vì “AI đã nói vậy rồi thì bạn ok đi!”.

Ngoài đời thực, mức độ xuất hiện của AI còn rõ ràng hơn. Hỏi AI nên mặc gì đi làm, nhờ AI soạn email gửi đối tác hoặc tin nhắn với anh chàng vừa match trên Tinder, dùng AI lên kế hoạch du lịch, chọn ngành học, phân tích các mối quan hệ cá nhân,... thậm chí quyết định xem cuối tuần nên ra ngoài hay ở nhà.

Tất cả những ví dụ này đều đẩy đến một câu hỏi: Liệu chúng ta đang sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ hay đang phụ thuộc vào AI?

(Ảnh minh hoạ)

Sự phụ thuộc vào AI là gì?

Sự phụ thuộc vào AI là trạng thái con người ngày càng dựa vào các công cụ trí tuệ nhân tạo để thực hiện những công việc vốn trước đây cần đến sự suy nghĩ, phán đoán hoặc quyết định của chính mình.

Ban đầu, AI thường được sử dụng như một công cụ hỗ trợ: tra cứu thông tin, tóm tắt tài liệu, lên kế hoạch công việc hay tìm ý tưởng. Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng trở nên thuận tiện, nhanh chóng và luôn sẵn sàng phản hồi, nhiều người bắt đầu giao cho AI nhiều vai trò hơn mức cần thiết. Không chỉ hỏi AI cách viết một email hay giải quyết một vấn đề công việc, họ còn nhờ AI đưa ra lựa chọn cá nhân, tư vấn các mối quan hệ, thậm chí quyết định những việc rất đời thường,...

Điểm đáng chú ý là sự phụ thuộc này không nhất thiết xuất phát từ việc con người lười suy nghĩ. Trái lại, nó thường bắt nguồn từ nhu cầu tiết kiệm thời gian, giảm áp lực ra quyết định hoặc tìm kiếm cảm giác chắc chắn trong một thế giới ngày càng phức tạp. Khi AI luôn có câu trả lời gần như tức thì, bộ não tự nhiên có xu hướng lựa chọn con đường ít tốn năng lượng hơn.

Vấn đề xuất hiện khi công cụ hỗ trợ dần trở thành nơi thay thế cho quá trình tư duy. Nếu mọi câu hỏi đều được chuyển cho AI xử lý, từ những việc chuyên môn đến những lựa chọn cá nhân, con người có thể dần mất đi thói quen tự tìm kiếm thông tin, phân tích vấn đề và đưa ra phán đoán độc lập. Khi đó, sự tiện lợi không còn đơn thuần là lợi ích công nghệ, mà có nguy cơ trở thành một dạng lệ thuộc nhận thức.

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, một số chuyên gia tâm lý xem hiện tượng này là một dạng phụ thuộc hành vi, có những điểm tương đồng với nghiện internet hoặc nghiện trò chơi điện tử. Người dùng không chỉ sử dụng AI thường xuyên mà còn cảm thấy lo lắng, bất an hoặc khó đưa ra quyết định khi không có AI hỗ trợ. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp hiện nay vẫn nằm ở mức phụ thuộc thói quen hoặc phụ thuộc tâm lý, chưa đạt đến ngưỡng được chẩn đoán là một chứng nghiện theo tiêu chuẩn lâm sàng.

(Ảnh minh hoạ)

Cái bẫy của những câu trả lời quá dễ dàng

Điều khiến AI trở nên hấp dẫn cũng chính là điều khiến nhiều người lo ngại.

Trong phần lớn lịch sử, để có được một câu trả lời, con người phải đọc tài liệu, tìm kiếm nguồn tin, đối chiếu thông tin, tranh luận và tự xây dựng kết luận cho riêng mình. Quá trình đó đôi khi mất thời gian, nhưng nó cũng là cách tư duy được hình thành và rèn luyện.

Ngày nay, chỉ với một câu lệnh, AI có thể hoàn thành gần như toàn bộ quy trình đó trong vài giây.

Đối với nhiều người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hay tri thức, AI đang giúp tiết kiệm một lượng thời gian khổng lồ. Tuy nhiên, đi cùng với hiệu suất là nguy cơ bỏ qua quá trình suy nghĩ để đi thẳng tới kết quả.

Không ít người hiện nay đã quen với việc mở AI trước khi bắt đầu xử lý vấn đề. Khi cần lên ý tưởng, xây dựng dàn ý hay phân tích một vấn đề, phản xạ đầu tiên không còn là tự suy nghĩ mà là hỏi chatbot. Dần dần, việc phát triển ý tưởng từ con số 0 trở nên khó khăn hơn trước.

Các nhà khoa học thần kinh từ lâu đã chỉ ra rằng bộ não hoạt động theo nguyên tắc “dùng thì mạnh, không dùng thì yếu”. Những năng lực như suy luận logic, tư duy phản biện hay giải quyết vấn đề không phải là tài sản cố định mà giống như cơ bắp cần được luyện tập thường xuyên.

Nếu việc sàng lọc thông tin, xây dựng lập luận và phân tích vấn đề liên tục được giao cho ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek,... những “cơ bắp tư duy” ấy rất khó tránh khỏi sự suy giảm theo thời gian.

Nguy hiểm hơn, nhiều người bắt đầu tiếp nhận câu trả lời của AI như một sự thật hiển nhiên. Bởi AI thường trình bày thông tin rất trôi chảy và tự tin, người dùng dễ quên rằng hệ thống này vẫn có thể mắc sai sót, hiểu sai ngữ cảnh hoặc tạo ra những thông tin không chính xác.

Khi việc kiểm chứng thông tin bị bỏ qua, tư duy phản biện cũng dần bị thay thế bằng sự chấp nhận thụ động.

(Ảnh minh hoạ)

Không phải ai phụ thuộc AI cũng là “nghiện”

Sự phụ thuộc ngày càng lớn vào AI khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là một dạng nghiện mới hay không.

Theo các chuyên gia tâm thần học, việc sử dụng AI thường xuyên hoặc thích trò chuyện với AI chưa đủ để được xem là nghiện. Trong y học, phụ thuộc AI hiện được xếp gần với nhóm nghiện hành vi như nghiện internet hoặc nghiện game và cần đáp ứng những tiêu chuẩn chẩn đoán khá nghiêm ngặt.

Dấu hiệu đáng lo ngại xuất hiện khi một người mất khả năng kiểm soát thời gian sử dụng, cảm thấy lo âu hoặc khó chịu khi không được tiếp cận AI, dần rút lui khỏi các mối quan hệ ngoài đời thực hoặc để việc học tập, công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quan trọng hơn, nhiều chuyên gia cho rằng sự phụ thuộc vào AI thường không phải vấn đề gốc rễ. Đằng sau đó có thể là cảm giác cô đơn, lo âu, thiếu tự tin trong giao tiếp hoặc áp lực kéo dài từ cuộc sống.

Nói cách khác, AI chỉ đang lấp đầy những khoảng trống vốn đã tồn tại từ trước.

Điều này cũng lý giải vì sao giải pháp không nằm ở việc cấm sử dụng AI. Giống như internet hay điện thoại thông minh, AI đã trở thành một phần của đời sống hiện đại. Vấn đề không phải là loại bỏ nó ra sao, mà là hiểu rõ vai trò của nó và sử dụng cho đúng cách.

Trong những cuộc tranh luận về tương lai AI, người ta thường tập trung vào câu hỏi liệu con người có thể kiểm soát được một hệ thống ngày càng thông minh hơn hay không. Nhưng ở hiện tại, có lẽ một câu hỏi khác gần gũi hơn đang cần được đặt ra: Liệu chúng ta có đang tự nguyện trao quá nhiều quyền quyết định cho AI hay không?

AI có thể giúp tổng hợp dữ liệu, xử lý thông tin và đưa ra gợi ý. Nhưng AI không thể thay thế những thứ làm nên bản chất của con người như trực giác, trải nghiệm sống, hệ giá trị cá nhân, trách nhiệm đạo đức hay khả năng thấu cảm. Những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời vẫn cần được đưa ra bởi chính con người.

Sau cùng, có lẽ tương lai không thuộc về những người sử dụng AI nhiều nhất, mà thuộc về những người biết cách sử dụng AI mà vẫn giữ được khả năng suy nghĩ độc lập. Bởi trong một thế giới nơi câu trả lời ngày càng dễ có được, giá trị thực sự nằm ở việc biết đặt câu hỏi, biết nghi ngờ, biết kiểm chứng và biết tự đưa ra lựa chọn cho chính mình.