Qua rồi thời “phông bạt” khoe xe sang, đồ hiệu: Giờ 30 tuổi thấy ai có 3 thứ này là đẳng cấp thật sự!

Điều mà không phải ai cũng làm được, phải dành cả thời gian, đầu tư tiền bạc đấy nhé.

Có một sự chuyển dịch rất thú vị đang diễn ra trên mạng xã hội của hội 30s vài năm gần đây.

Nếu trước kia, người ta dùng những thứ thật dễ nhìn để chứng minh mình thành công: một chiếc xe sang mới tậu, một chiếc túi có logo nổi bật, một bữa ăn dát vàng hay những màn check-in hào nhoáng… thì giờ đây, kiểu “phông bạt” ấy dường như không còn khiến người khác trầm trồ nhiều như trước.

Hội sau 30 giờ đẳng cấp thật sự không còn khoe xe sang, đồ hiệu nữa! Ảnh minh họa.

Thay vào đó, càng bước qua tuổi 30, người ta lại càng dễ bị thu hút bởi những hình ảnh rất khác.

Một story chạy bộ lúc 5h sáng. Một bức ảnh ngâm onsen giữa không gian tĩnh lặng. Một góc ngồi thiền không điện thoại, không ồn ào.

Thoạt nhìn, tất cả đều đơn giản đến mức chẳng có gì để khoe. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, càng lớn người ta lại càng hiểu: những thứ ấy mới thật sự là “xa xỉ phẩm” của tuổi trưởng thành. Vì sau nhiều năm lao vào guồng quay công việc, áp lực tài chính và cảm giác phải luôn chứng minh bản thân, thế hệ 30 tuổi bắt đầu nhận ra thứ đáng giá nhất không còn là mình sở hữu bao nhiêu món đồ, mà là mình còn giữ được trạng thái sống như thế nào.

Và có lẽ, “đẳng cấp” mới của tuổi 30 đang nằm trong 3 thú vui tưởng nhẹ tênh nhưng thật ra lại rất khó có được.

Tắm onsen: Khi khả năng nghỉ ngơi trở thành một loại “giàu có”

Nếu vài năm trước, một kỳ nghỉ sang chảnh thường gắn với những bữa tiệc đông người hay lịch trình check-in kín đặc, thì giờ đây nhiều người lại sẵn sàng bỏ tiền cho một nơi thật yên tĩnh chỉ để… ngâm nước nóng và không làm gì cả.

Có một cơ thể khỏe mạnh để tận hưởng cuộc sống là điều luôn được ưu tiên hàng đầu. Ảnh minh họa.

Những khu nghỉ dưỡng có onsen, spa phục hồi hay không gian chữa lành ngày càng xuất hiện dày đặc trên story của hội trưởng thành. Không còn tiếng nhạc quá lớn, không còn váy áo lộng lẫy hay những màn “sống ảo” căng đét, thay vào đó là khăn trắng, hơi nước nóng, ánh đèn vàng dịu và cảm giác chậm rãi hiếm hoi giữa cuộc sống quá tải.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra “biết nghỉ ngơi” là điều không dễ với người trưởng thành.

Sau tuổi 30, nhiều người bắt đầu hiểu cơ thể không còn “trâu bò” như thời đôi mươi. Những đêm thức trắng chạy deadline, những ngày ăn uống thất thường hay lịch làm việc kín mít đều để lại hậu quả rất rõ ràng: đau vai gáy, mất ngủ, stress kéo dài, kiệt sức nhưng vẫn phải tiếp tục chạy.

Nên việc dành thời gian cho những trải nghiệm phục hồi như onsen không còn đơn thuần là hưởng thụ. Nó là cách người ta đầu tư ngược lại cho chính cơ thể mình.

Và ở một khía cạnh nào đó, khả năng được nghỉ ngơi tử tế cũng là một loại đặc quyền. Bởi người thật sự “ổn” thường không chỉ có tiền, mà còn có thời gian, có sự chủ động với nhịp sống và biết rằng sức khỏe mới là thứ khó mua lại nhất sau tuổi 30.

Chạy bộ: Kiểu “flex” mới của người trưởng thành

Có một chuyện rất dễ nhận ra là càng lớn, mạng xã hội càng đầy ảnh chạy bộ. Từ những người từng thức khuya liên tục, sống bằng cà phê và đồ ăn nhanh, giờ đây lại đều đặn đăng ảnh dậy từ 5-6h sáng để chạy vài cây số trước giờ làm.

Ảnh minh họa.

Thoạt nhìn, đây chỉ là một môn thể thao bình thường. Nhưng thực tế, chạy bộ đang dần trở thành một kiểu “flex” rất đặc trưng của tuổi 30. Vì để duy trì được thói quen ấy, người ta cần nhiều hơn một đôi giày đẹp.

Đó là kỷ luật. Là sức khỏe. Là việc cơ thể vẫn còn đủ năng lượng sau hàng tá áp lực công việc và cuộc sống.

Tuổi đôi mươi từng có thời người ta xem việc thức đêm, làm việc quên ăn quên ngủ là biểu tượng của sự cố gắng. Càng bận càng thấy mình quan trọng. Nhưng càng trưởng thành, nhiều người lại càng nhận ra: có thể thức dậy với một cơ thể nhẹ nhõm, chạy bộ lúc sáng sớm rồi bắt đầu ngày mới trong trạng thái tỉnh táo mới là điều đáng ngưỡng mộ hơn nhiều.

Chạy bộ cũng phản ánh một kiểu thành công rất khác của tuổi 30. Không còn là “tôi mua được gì”, mà là “tôi còn chăm được chính mình không”.

Có khi bây giờ hẹn hò sau 30 là cùng nhau chạy bộ. Ảnh minh họa.

Bởi ở giai đoạn mà ai cũng kiệt sức vì áp lực cơm áo, một người vẫn duy trì được sức khỏe ổn định, ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và còn có năng lượng tập luyện đều đặn thật sự là điều không dễ.

Có lẽ vì vậy mà giờ đây, một story chạy bộ lúc bình minh đôi khi còn tạo cảm giác “đẳng cấp” hơn cả một màn khoe hóa đơn mua sắm.

Ngồi thiền: Xa xỉ nhất là giữ được một cái đầu yên ổn

Nếu xe sang hay đồ hiệu từng là cách để chứng minh địa vị, thì ở tuổi 30, nhiều người lại bắt đầu ngưỡng mộ những ai có khả năng sống bình tĩnh.

Không hoảng loạn. Không phản ứng quá mức. Không online 24/7.

Ngồi thiền cũng là phương pháp được nhiều người đẹp lựa chọn. Ảnh minh họa.

Không để cảm xúc bị kéo đi liên tục bởi mạng xã hội. Đó cũng là lý do những hoạt động như ngồi thiền, viết nhật ký, đọc sách hay “biến mất” vài ngày khỏi internet ngày càng phổ biến trong nhóm trưởng thành.

Bởi sau nhiều năm sống trong nhịp độ quá nhanh, người ta bắt đầu nhận ra thứ khó giữ nhất không phải tiền bạc, mà là sự yên ổn trong đầu. Mỗi ngày hiện tại đều có quá nhiều thứ khiến con người căng thẳng:tin tức dồn dập, công việc áp lực, mạng xã hội liên tục tạo cảm giác phải so sánh và phải chạy nhanh hơn người khác.

Nên một người có thể ngồi yên, không bị cuốn theo mọi tiếng ồn xung quanh lại tạo cảm giác rất “đắt giá”.

Thiền vì thế không còn là hình ảnh xa lạ hay mang màu sắc “chữa lành nửa mùa” như nhiều người từng nghĩ. Với không ít người trẻ sau tuổi 30, đó là cách để giữ đầu óc không sụp đổ giữa cuộc sống quá tải.

Và có lẽ, kiểu giàu khó “phông bạt” nhất cũng nằm ở đây. Vì hàng hiệu có thể mua được, nhưng cảm giác bình yên thật sự thì không.

Có lẽ sau rất nhiều năm chạy theo những định nghĩa thành công hào nhoáng, thế hệ bước vào tuổi 30 bắt đầu thay đổi cách nhìn về “đẳng cấp”. Họ không còn quá muốn chứng minh mình sở hữu bao nhiêu món đồ đắt tiền.

Thứ khiến người ta ngưỡng mộ hơn giờ đây lại là:một cơ thể đủ khỏe để chạy bộ lúc sáng sớm,một khoảng thời gian đủ chậm để ngâm mình trong onsen,và một tâm trí đủ yên để ngồi thiền giữa cuộc sống đầy áp lực. Vì cuối cùng, xa xỉ nhất không phải là món đồ bạn mang trên người.

Mà là trạng thái sống bạn vẫn giữ được sau tất cả những mệt mỏi của tuổi trưởng thành.