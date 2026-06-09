100 triệu người “mắc kẹt” trong căn villa 1.600m² ở ngoại ô của CEO công ty thiết kế nội thất

Sau 7 năm xây dựng, công trình này trở thành một không gian sống lai giữa nhà ở và hệ sinh thái, nơi ranh giới trong - ngoài gần như biến mất hoàn toàn.

Căn villa của Tôn Kiến Á (Kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất, CEO một công ty thiết kế nội thất chuyên về không gian sống cao cấp và biệt thự - PV) tại khu biệt thự ngoại ô phía tây Thượng Hải từng trở thành một trong những công trình nhà ở gây bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo tổng hợp từ truyền thông Hong Kong, các nội dung xoay quanh ngôi nhà này đã đạt hơn 100 triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt video chia sẻ, phân tích và “review nhà triệu đô” trên các nền tảng video ngắn. Cụm từ thường xuất hiện trong phần bình luận là: “Đây là căn nhà đáng sống nhất”.

Sự lan truyền nhanh đến mức công trình không còn dừng lại ở phạm vi kiến trúc, mà trở thành một “điểm đến ảo” trên mạng xã hội. Nhiều người tìm đến tận nơi để chụp ảnh, quay video, thậm chí dùng flycam ghi hình từ trên cao, khiến không gian sống riêng tư bị kéo vào vòng xoáy chú ý công cộng.

Tôn Kiến Á (bên trái).

7 năm xây dựng: bắt đầu từ… trồng rừng trước khi xây nhà

Điểm đặc biệt của công trình nằm ở cách nó được hình thành: Không bắt đầu bằng xây dựng, mà bằng cảnh quan.

Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 7 năm, trong đó phần lớn thời gian đầu dành cho việc định hình hệ sinh thái xung quanh.

Sau khi mua căn biệt thự nằm trong khu quy hoạch mở ở Thượng Hải (Trung Quốc) nơi các khối nhà không xếp thẳng hàng mà xoay nhiều hướng - Tôn Kiến Á không cải tạo nhà ngay. Ông dành gần 3 năm chỉ để “chờ đúng vị trí có cảnh quan mong muốn”, đặc biệt là khu đất đối diện con sông nhỏ.

Bên ngoài căn nhà được bao phủ bởi lớp thảm thực vật xanh mướt, theo mùa.

Ngay sau khi sở hữu, ông bắt đầu một quyết định được xem là khác thường: Sang bờ bên kia trồng cây. Trên nền đất trống vốn ít người quản lý, ông bổ sung thêm phong, thủy sam, cây bụi và thảm thực vật thấp. Suốt 3,5 năm, khu vực này dần biến thành một dải “rừng nhân tạo” đóng vai trò như phông nền tự nhiên cho toàn bộ căn nhà.

Song song đó, toàn bộ khuôn viên villa được truyền thông ghi nhận ở quy mô khoảng 1.600m², trong đó riêng khu sân vườn chiếm khoảng 1.100m² và cũng được thiết kế lại hoàn toàn, gồm nâng địa hình, tạo độ dốc, bố trí cây theo tầng lớp để đảm bảo cảnh quan thay đổi theo mùa.

Công trình nhà ở sau cùng được dựng lên như một khối kính lớn, mở tối đa tầm nhìn ra hệ sinh thái vừa được tạo ra, thay vì che chắn nó.

Khi “thiết kế bị làm mờ” để nhường chỗ cho cảm giác sống

Bước vào bên trong, thay vì cảm giác về một căn biệt thự phô trương, không gian được xử lý theo hướng tối giản hóa thị giác và tối đa hóa trải nghiệm.

Toàn bộ công trình sử dụng nhiều bề mặt kính lớn, khiến ánh sáng và cảnh quan từ bên ngoài tràn vào gần như liên tục. Tường và ranh giới được làm mờ, để cây xanh trở thành một phần của nội thất thay vì chỉ là khung cảnh nhìn ra.

Vật liệu bên trong chủ yếu là gỗ tự nhiên với tông trầN, bề mặt matte (mờ) hạn chế phản xạ ánh sáng, VÀ đá và vật liệu thô để giữ cảm giác “tĩnh”.

Cách lựa chọn này tạo ra một không gian ít tương phản, giảm cảm giác lạnh và bóng loáng thường thấy ở biệt thự hiện đại, thay vào đó là sự mềm, chậm và ổn định về thị giác.

Bố cục nội thất cũng không theo kiểu phân khu cứng. Sofa, bàn trà, khu bar mini và các điểm ngồi được bố trí lặp lại ở nhiều vị trí, tạo ra các “điểm dừng” linh hoạt. Người sử dụng có thể ở đâu cũng được, không bị ép vào một chức năng cố định.

Khu phòng khách view đẹp cỡ này.

Ở trung tâm là các khoảng không mở nhìn thẳng ra sân vườn. Một số không gian sinh hoạt được kéo ra hiên, dưới mái che, biến ranh giới giữa trong - ngoài thành một dải liên tục.

Ngoài phòng khách và khu sinh hoạt chính, căn nhà còn có:

- khu trà thất riêng, phục vụ thói quen thưởng trà

- các góc thư giãn nhỏ rải rác

- không gian mở ngoài hiên dùng cho tiếp khách hoặc nghỉ ngơi

Tổng thể tạo ra cảm giác giống một khu nghỉ dưỡng hơn là nhà ở đô thị thông thường.

Khu vực bàn ăn, khu ban công ngồi thưởng trà.

Không gian sân vườn đóng vai trò gần như ngang bằng với nội thất. Hồ cá Koi với hơn 30 con cá được vận hành bằng hệ thống lọc sinh học ngầm, hoạt động như một “mini nhà máy nước” xử lý chất thải bằng vi sinh.

Hồ cá Koi.

Cây xanh trong vườn không chỉ để trang trí mà được bố trí theo chu kỳ sinh trưởng: phong, tùng, thủy sam tạo khung quanh năm; hoa theo mùa như mai, đỗ quyên, tử đằng thay đổi cảnh quan liên tục; lớp rêu, dương xỉ và thực vật thấp tạo nền ẩm và mềm cho toàn bộ khu vườn

Ngay cả việc chăm sóc cũng được kiểm soát thủ công: Nhổ cỏ bằng tay, hạn chế hóa chất để giữ nguyên trạng thái cân bằng sinh thái.

Tất cả đều được chăm sóc thủ công, tỉ mỉ.

Một không gian để “sống chậm” sau tuổi 30

Với Tôn Kiến Á - một kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế biệt thự và không gian sống cao cấp – căn villa này không được ông xem như một “dự án trưng bày tay nghề”, mà là bản tổng hợp cá nhân nhất của toàn bộ quá trình làm nghề.

Khác với những công trình dành cho khách hàng vốn phải cân bằng giữa nhu cầu, ngân sách và tính biểu tượng, đây là nơi ông tự đặt ra toàn bộ tiêu chuẩn sống của chính mình. Từ cách tổ chức không gian, lựa chọn vật liệu cho đến cách vận hành cảnh quan, tất cả đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: biến kiến trúc thành một phần của lối sống thay vì một lớp vỏ bên ngoài.

Căn nhà chữa lành nhất lúc này.