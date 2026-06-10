Emma Le - Hải Tú khẳng định danh phận, tự tay “thả xích” loạt ảnh giấu kín lâu nay với chủ tịch Sơn Tùng

Sau một thời gian “ở ẩn”, Hải Tú đã trở lại MXH với một thân phận khác.

Mới đây, Sơn Tùng M-TP đã bất ngờ chia sẻ loạt ảnh hậu trường chưa từng công bố của MV Come My Way. Nam ca sĩ đăng tải mô tả bằng tiếng Anh, cho biết đây là một dự án kéo dài và được trải qua nhiều cảm cảm xúc, vai trò đặc biệt trong sự nghiệp.

Ngay sau khi Sơn Tùng đăng tải clip hậu trường, Hải Tú cũng đã xuất hiện trở lại MXH. Tuy nhiên, cô không sử dụng tài khoản trang cá nhân mang tên mình như trước đây. Thay vào đó, Hải Tú đăng tải bài viết trên một tài khoản mới với tên Emma Le - nhân vật xuất hiện ở phần credit với vai trò Project & Artist Manager, kèm chú thích “M-TP Talent”.

Hải Tú công khai loạt ảnh từng giấu kín trong hậu trường MV Come My Way của Sơn Tùng

Cô nàng sử dụng một tài khoản MXH mới, lấy tên Emma Le - nhân vật xuất hiện với vai trò Project & Artist Manager,

Trên trang Instagram mới này của mình, Hải Tú cũng “thả xích” loạt ảnh hậu trường từng giấu kín. Kèm theo đó, mỹ nhân sinh năm 1997 này bày tỏ: “Ôi nhìn lại tự dưng nhớ những chuỗi ngày tháng ăn không ngon, ngủ không yên… có những lúc hạnh phúc đến phát điên, và cũng có không ít mồ hôi cùng nước mắt. Nhưng sau tất cả là những tiếng cười, những cái ôm và vô vàn kỷ niệm đẹp. Tất cả đã trở thành những mảnh ký ức mà mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên”.

Trong loạt ảnh này, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho visual của Hải Tú. Vẫn như thường lệ, cô gây chú ý với phong cách giản dị, không cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật, thu hút. Xuyên suốt quá trình quay MV, Hải Tú cũng đều có mặt và theo sát Sơn Tùng cũng như dự án. Cô chủ yếu diện áo thun, quần jeans, đội mũ nhưng trong nhiều khoảnh khắc, Hải Tú vẫn khiến netizen mê mẩn vì diện mạo ngọt ngào, tươi tắn.

Hải Tú vẫn nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc cuốn hút của mình cùng "nét đẹp lao động"

Đây cũng là lần đầu cô công khai vai trò mới của bản thân trong công ty Sơn Tùng

Bên cạnh đó, không ít bình luận cho rằng Hải Tú càng nhìn càng giống với Sơn Tùng. Bởi trong một vài góc máy, cộng đồng mạng nhận xét cả hai có nhiều sự tương đồng, giống nhau từ nét mặt đến phong cách, biểu cảm,...

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Vẫn xinh xuất sắc luôn”.

- “Lâu lắm mới thấy Hải Tú, xinh ghê trời ơi”.

- “Có ai thấy Hải Tú giống Sơn Tùng hơn cả Sơn Tùng không? Nhìn nhiều góc y chang nhau”.

- “Cuối cùng cô ấy cũng đã chịu xuất hiện nhưng với một ‘thân phận’ mới”.

- “Ồ, Emma Le là Hải Tú luôn hả, giờ mới biết! Nhưng nhan sắc vẫn không lẫn đi đâu được, quá xịn!”.

Trước khi xuất hiện với vai trò quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình thực hiện sản phẩm cùng cái tên Emma Le, Hải Tú gần như “ở ẩn” trên MXH. Các bài đăng của cô dừng lại từ tháng 3/2026 và không có thêm cập nhật mới. Thậm chí, thời điểm Sơn Tùng ra MV Come My Way, Hải Tú cũng hoàn toàn im lặng, không có động thái chia sẻ ủng hộ như trước đây.

Chính vì vậy, việc sử dụng tài khoản mới cùng bài đăng chia sẻ về hậu trường MV khiến không ít người cho rằng Hải Tú đang muốn “debut” với vai trò mới. Song, không ít người cũng để lại thắc mắc về công việc hiện tại của Hải Tú trong công ty của Sơn Tùng M-TP. Bởi ban đầu, cô được giới thiệu là diễn viên độc quyền nhưng đến thời điểm hiện tại, Hải Tú không có sản phẩm mới liên quan mà chủ yếu chỉ xuất hiện bên cạnh và hỗ trợ “Chủ tịch” trong công việc.